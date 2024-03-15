Побывав на Авдеевском направлении, главком ВСУ Сырский рассказал о мерах, принятых для сдерживания наступления ВС РФ
Новоиспеченный главком ВСУ Александр Сырский, который в начале прошлого месяца сменил Валерия Залужного, побывал на Авдеевском направлении, о чем он написал у себя в соцсети.
В своем сообщении украинский военачальник отметил, что данное направление является основным, где ВС РФ сосредоточили усилия для прорыва обороны украинской армии. С его слов, российские войска якобы стянули на Авдеевский фронт три бригады и ежедневно атакуют позиции ВСУ штурмовыми группами на бронетехнике и в пешем порядке.
При этом Сырский добавил, что штурмовые действия ВС РФ происходят под прикрытием плотного огня артиллерии и авиации, которая периодически наносит удары КАБами с расстояния 30-40 км. Кроме того, в данном периметре активно работают российские средства РЭБ.
В свою очередь, как пишет главком ВСУ, его войска сосредотачивают усилия на уничтожении российских штурмовых подразделений огнем артиллерии, действиями бронегрупп и комплексным использованием БПЛА разного типа. При этом Сырский добавил, что украинские войска также активно применяют РЭБ и наносят ракетные удары по командным пунктам ВС РФ.
Подводя итоги, украинский главнокомандующий отметил, что его поездка на фронт была посвящена именно организации вышеупомянутых мер противодействия наступлению российской армии. Как он выразился, под его руководством были осуществлены все необходимые меры для удержания фронта.
- AP/TASS
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