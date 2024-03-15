Побывав на Авдеевском направлении, главком ВСУ Сырский рассказал о мерах, принятых для сдерживания наступления ВС РФ

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Побывав на Авдеевском направлении, главком ВСУ Сырский рассказал о мерах, принятых для сдерживания наступления ВС РФ

Новоиспеченный главком ВСУ Александр Сырский, который в начале прошлого месяца сменил Валерия Залужного, побывал на Авдеевском направлении, о чем он написал у себя в соцсети.

В своем сообщении украинский военачальник отметил, что данное направление является основным, где ВС РФ сосредоточили усилия для прорыва обороны украинской армии. С его слов, российские войска якобы стянули на Авдеевский фронт три бригады и ежедневно атакуют позиции ВСУ штурмовыми группами на бронетехнике и в пешем порядке.



При этом Сырский добавил, что штурмовые действия ВС РФ происходят под прикрытием плотного огня артиллерии и авиации, которая периодически наносит удары КАБами с расстояния 30-40 км. Кроме того, в данном периметре активно работают российские средства РЭБ.

В свою очередь, как пишет главком ВСУ, его войска сосредотачивают усилия на уничтожении российских штурмовых подразделений огнем артиллерии, действиями бронегрупп и комплексным использованием БПЛА разного типа. При этом Сырский добавил, что украинские войска также активно применяют РЭБ и наносят ракетные удары по командным пунктам ВС РФ.

Подводя итоги, украинский главнокомандующий отметил, что его поездка на фронт была посвящена именно организации вышеупомянутых мер противодействия наступлению российской армии. Как он выразился, под его руководством были осуществлены все необходимые меры для удержания фронта.
  • AP/TASS
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21 комментарий
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  1. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +3
    Сегодня, 14:23
    Он бы себя гранатами ещё обвешал и пулеметными лентами подпоясался... ну ХероЙ, аника воин...
    1. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      -6
      Сегодня, 14:31
      Он реально остановил наше настурление. И они все упертые.
      Тем слаще будет победа и горше поражение.
      Магадан, магадан.. ждёт.
      5 млн таджиков приготовиться к заселению под щедрую руку медведчука.
      Главное для согдийцев - переправиться через окс и итиль
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        +2
        Сегодня, 14:40
        Остановил/не остановил, вопрос спорный... посмотрим, что после него останется вообще, вот это можно будет более, менее оценить.
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +5
          Сегодня, 14:47
          Пересчитал поголовье свиней, убедился, что дохрена и решил продолжить конранахрюк laughing
    2. Громовик Ранг пользователя
      Громовик
      +3
      Сегодня, 14:59
      Ага, зачем ему 3 магазина для автомата? При ударе Калибра по бункеру точно не помогут. Ну представим ССО ГШ решили провернуть операцию в стиле голливудских фильмов и взять его прямо в полевом штабе и перестреляли всю охрану. Он из-за опрокинутого стола будет отстреливаться несколько минут? laughing Клоуны они все.
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:14
        Как говорили у нас в посёлке про местную дур Очку... дур Очка, дур Очка, а каждый день свой троячек имеет...
        Это имеет, гораздо больше и слиняют, как только, так сразу... отстреливатся до последнего патрона не будет.
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 15:21
      Дело не том что он обвесился магазинами и гранатами,а как он организовал оборону всук. А,если судить по темпам нашего продвижения,оборона там организована серьёзная Пора бы научиться не смеяться над врагами,а трезво оценивать их способности к обороне для начала.
  2. кредо Ранг пользователя
    кредо
    -1
    Сегодня, 14:24
    "Я самый хороший главком за весь период нашей независимости" - написал главком у себя в соцсети и задумался.
    Слова "самый хороший" явно не шли к общему тону его сообщения, он их стёр и вместо их добавил "лучший".
    Вновь прочитал запись - "Я лучший главком за весь период нашей независимости", удовлетворённо сам себя похвалил и обращаясь к ординарцу скомандовал - "Всё, дело сделано, поехали в домой, в столицу".
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    -2
    Сегодня, 14:25
    «Как он выразился, под его руководством были осуществлены все необходимые меры для удержания фронта» —

    — "Мавр сделал своё дело".Если что,виноваты будут комбриги ...
  4. geor.tcherniaev Ранг пользователя
    geor.tcherniaev
    0
    Сегодня, 14:29
    Судя по фото у него есть автомат. Он собрался лично сдерживать наступление? По штату ему положен пистолет чтобы застрелиться после следующего провального контрнахрюка.
  5. antiaircrafter Ранг пользователя
    antiaircrafter
    +2
    Сегодня, 14:29
    Если главком обвешался магазинами, значит допускает личное участие в стрелковом бою.
    Главком, допустивший личное участие в стрелковом бою - плохой главком.
    В принципе главкому из оружия нужет только пистолет с одним патроном, чтобы застрелиться.
    Я так считаю.
    1. Громовик Ранг пользователя
      Громовик
      0
      Сегодня, 15:02
      Верно, вон Хорус Луперкаль прыгал лично по полю боя, да ещё без шлема, и получил отравленный снаряд в висок. Настоящий командир должен быть как нексосы генокульта и может вообще не уметь держать оружие.
    2. Замкадыш Ранг пользователя
      Замкадыш
      +2
      Сегодня, 15:04
      Какие там магазины? Я вас умоляю. Это фляжки такие под спиртягу.
      1. antiaircrafter Ранг пользователя
        antiaircrafter
        +1
        Сегодня, 15:06
        Цитата: Замкадыш
        Это фляжки такие под спиртягу.

        Точно!
    3. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 15:25
      Всеми этими медийными мероприятиями и съемками, руководят янкесовские имиджмейкеры. А те уже в нескольких поколениях заняты не показом реальных событий, а созданием альтернативной реальности по написанному сценарию. А во всех их сценариях, всегда есть "герой". А герой не увешанный магазинами и пулеметными лентами, для них это не герой. Вот они и стараются. Не удивлюсь что Сырский скоро будет морду разрисовывать, как киношный "коммандос". Это как раз в их духе. wassat
  6. Joker62 Ранг пользователя
    Joker62
    -1
    Сегодня, 14:31
    Этого "мясника" ещё не грохнули???
    Как жаль, как жаль...
  7. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 14:51
    Подводя итоги, украинский главнокомандующий отметил, что его поездка на фронт была посвящена именно организации вышеупомянутых мер противодействия наступлению российской армии.
    ...прям как дама с анекдота
    мужик метётся по улице ночью, вдруг с многоэтажки женский голос
    -мужчина, я вас боюсь
    мужик смотрит на верх и видит даму на втором этаже и говорит
    -это почему ???
    дама
    -а вы меня точно изнасилуете.
    мужик
    -ты чё, в своём уме, я на улице а ты на втором этаже
    дама
    -а я сейчас к вам спущусь
    так и сырский...садомазохист очередной
  8. ВПК-65 Ранг пользователя
    ВПК-65
    0
    Сегодня, 15:05
    Судя по новой фотографии в шапке поста в офисе Сырского учли прошлые недоработки:
    https://topwar.ru/uploads/posts/2024-02/1708941176_photo-x.webp
    Бревна подпирающие офисный потолок заменили на... пару горизонтальных веток которые по сценарию должны изображать 2 наката бревен wassat
    Далее, на переднем плане картины мы видим бухого в стельку агента Сырского lol указывающего куда то в направлении буфета (видимо приказывает ординарцу бежать за добавкой) lol
    Парочка справа занята картами, на этот раз... игровыми, видимо играют "в очко" (или на него) laughing
    З.Ы. Сырский, хорош бухать, праздник 23 февраля давно закончился lol
    1. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 15:30
      Но снова прокололись. В попытке скрыть офисный потолок, спалили офисный, керамогранитный пол. И вот так у них всегда.))
  9. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    0
    Сегодня, 15:17
    На этот раз решили даже на ОСП сэкономить и не стали их к офисным стенам прислонять. Тупо полиэтиленом их завесили, чтобы снова не спалиться. laughing
  10. Андрей Николаевич Ранг пользователя
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 15:23
    Давай,Сырский- дави хо# лов! Посылай их наубой. Иначе,они тебя- убьют..

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