Ростех сообщил о запуске в серийное производство модулей управления для беспилотников

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Ростех сообщил о запуске в серийное производство модулей управления для беспилотников

Российский холдинг "Росэлектроника" запустил в серию линейку модулей управления для беспилотников, первая партия изделий уже отправилась заказчику. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Как пояснили в холдинге, начато серийное производство электронных и электротехнических модулей управления для беспилотных систем. В частности, речь идет о навигационных модулях, контроллерах двигателя и полетных модулях. Все они предназначены для использования в моделях легких дронов грузоподъемностью до 2 кг, а также в составе наземных, подводных и надводных беспилотников.



На данный момент высокоточные навигационные модули уже производятся серийно, они включают в себя приемник сигналов GPS, ГЛОНАСС и Galileo, а также высокоточный барометрический высотомер и трехосевой компас с термокомпенсацией. Контроллеры двигателя изготовлены опытной партией. Прибор предназначен для использования в силовых установках легких БПЛА, подводных и надводных аппаратов.

Производство изделий ведется на технологической базе Калужского НИИ телемеханических устройств из российских материалов и комплектующих. Предприятие готово производить до одной тысячи изделий каждого типа в год. Как заявили в руководстве, после отгрузки первой партии приборов заказчику, получено очень много заказов от российских компаний, производящих беспилотники.
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    15 комментариев
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    1. владимир 290 Ранг пользователя
      владимир 290
      -5
      Сегодня, 14:08
      Координаты цеха еще забыли выложить, недоработка руководства НИИ и автора статьи.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -1
        Сегодня, 14:17
        Производство изделий ведется на технологической базе Калужского НИИ телемеханических устройств из российских материалов и комплектующих.

        Координаты цеха еще забыли выложить

        Когда-то вот только за такое упоминание где находится этот НИИ можно было большие неприятности огрести... У меня перфокарту с грифом "секретно" "бармалей" зажевал (по сути одна машинная команда), так неделю по крохам доставали и в 1 м отделе мою работу как "секретчика" разбирали... Времена сейчас конечно другие и кто что разрабатывает можно и в интернете узнать... Просто навеяло... request
        1. антивирус Ранг пользователя
          антивирус
          +1
          Сегодня, 14:39
          У каждого нии был свой, подшефный завод. Сейчас любимый.
          А еще по толчку от заказчика - на 10 или 20 могут передать кд
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        -1
        Сегодня, 14:21
        Координаты цеха еще забыли выложить, недоработка руководства НИИ и автора статьи.

        Это в СССР можно было сделать закрытую территорию в лесу, с въездом и выездом по пропускам, а сейчас в век интернета и массового сдвига в мозгах у некоторой части населения о необходимости рассказать о себе где работает, что делает, с кем ест, спит и любовью занимается, такую информацию трудно скрыть, да к тому же разведка врага тоже хлеб даром не ест и собирает информацию из всех доступных источников, включая и слабовольных сотрудников НИИ. fellow
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +2
      Сегодня, 14:10
      1000 штук в год, не маловато ли в нынешних условиях нашей неспокойной жизни? recourse
      1. FoBoss_VM Ранг пользователя
        FoBoss_VM
        0
        Сегодня, 14:12
        Да это капля в море ... 1000 надо в неделю
      2. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        +3
        Сегодня, 14:17
        Цитата: кредо
        1000 штук в год, не маловато ли

        Это же НИИ, у которого, обычно, есть экспериментальное производство, на базе которого возможен только мелкосерийный выпуск. Отработают технологию, поделятся с каким-нибудь заводом, тогда и пойдёт поток.
      3. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        0
        Сегодня, 14:35
        Видимо все для больших. На лондон нацелены будут.

        А киев агс хватит.
    3. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      -3
      Сегодня, 14:11
      Опять из китайских комплектов все будут собирать ?
      1. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        +3
        Сегодня, 14:18
        Цитата: FoBoss_VM
        Опять из китайских комплектов все будут собирать

        Не читатель?
        Производство изделий ведется на технологической базе Калужского НИИ телемеханических устройств из российских материалов и комплектующих
      2. курвиметр Ранг пользователя
        курвиметр
        0
        Сегодня, 14:18
        Пусть хоть из инопланетянских, но хотя бы так smile
    4. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      0
      Сегодня, 14:13
      модули уже производятся серийно, они включают в себя приемник сигналов GPS, ГЛОНАСС и Galileo, а также высокоточный барометрический высотомер и трехосевой компас с термокомпенсацией. Контроллеры двигателя изготовлены опытной партией

      Отлично. Надеюсь элементная база тоже у нас выпускается....
    5. Комментарий был удален.
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 14:20
      Как всегда есть вопросы, на которые никто и не должен давать ответы... военная тайна, однако.
      Хотя, один такой, общий... все озабочены тем, как создать эффективные средства РЭБ для борьбы с беспилотника и... у производителей беспилотников задача как раз противоположное!!! Ну так как, кто впереди и на сколько?
    7. Alex Nevs Ранг пользователя
      Alex Nevs
      0
      Сегодня, 14:22
      Цитата " готово производить до одной тысячи изделий каждого типа в год" .
    8. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      0
      Сегодня, 15:39
      Ростех сообщил о запуске в серийное производство модулей управления для беспилотников


      Ростех не знает как нас всех рассмешить?

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