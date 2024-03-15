Ростех сообщил о запуске в серийное производство модулей управления для беспилотников
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Российский холдинг "Росэлектроника" запустил в серию линейку модулей управления для беспилотников, первая партия изделий уже отправилась заказчику. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
Как пояснили в холдинге, начато серийное производство электронных и электротехнических модулей управления для беспилотных систем. В частности, речь идет о навигационных модулях, контроллерах двигателя и полетных модулях. Все они предназначены для использования в моделях легких дронов грузоподъемностью до 2 кг, а также в составе наземных, подводных и надводных беспилотников.
На данный момент высокоточные навигационные модули уже производятся серийно, они включают в себя приемник сигналов GPS, ГЛОНАСС и Galileo, а также высокоточный барометрический высотомер и трехосевой компас с термокомпенсацией. Контроллеры двигателя изготовлены опытной партией. Прибор предназначен для использования в силовых установках легких БПЛА, подводных и надводных аппаратов.
Производство изделий ведется на технологической базе Калужского НИИ телемеханических устройств из российских материалов и комплектующих. Предприятие готово производить до одной тысячи изделий каждого типа в год. Как заявили в руководстве, после отгрузки первой партии приборов заказчику, получено очень много заказов от российских компаний, производящих беспилотники.
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