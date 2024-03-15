Flakpanzer IV «Möbelwagen» — самоходная зенитная установка вермахта для защиты танковых колонн

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Flakpanzer IV «Möbelwagen» — самоходная зенитная установка вермахта для защиты танковых колонн

Во Второй мировой войне авиация играла одну из решающих на полях сражений ролей. Если на начальных этапах конфликта немецкие Люфтваффе господствовали в воздухе, то уже после 1943 года у немцев начала ощущаться нехватка самолетов и опытных летчиков. С востока начинала давить Красная армия, на западе, несмотря на то, что вермахту удалось купировать высадку в Италии, сохранялась угроза такой же высадки во Франции.

Несмотря на насыщенность фронта довольно эффективной ПВО, уже в мае 1943 года был поднят вопрос о необходимости создания зенитной самоходной установки (ЗСУ) на базе танка Рanzer IV, который на то время был наиболее массовым танком в немецкой армии и обладал подходящей для этих целей ходовой частью. ЗСУ должны были войти в состав танковых дивизий. Зенитные самоходки должны были иметь хорошую защиту и обладать гусеничным ходом для повышенной проходимости. Вооружить новую ЗСУ решили счетверенной зенитной пушкой Flakvierling 38.





В августе 1943 года контракт на разработку новой ЗСУ получила фирма Кrupp. Уже в октябре проект был продемонстрирован заказчику и не получил никаких нареканий. В ходе шестичасового пробега не было выявлено никаких технических проблем. Также не возникали какие-либо проблемы в ходе испытательных стрельб на полигоне, однако комиссия рекомендовала заменить счетверенную зенитную пушку на более мощную, 37-мм Flak 43.



Новые ЗСУ начали поступать в танковые бригады вермахта в 1944 году, однако свидетельств успешных применений установки не задокументировано. Более того, существуют свидетельства, согласно которым бывали случаи уничтожения этих зенитных установок советской авиацией.

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8 комментариев
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  1. Копчёный Ранг пользователя
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 14:28
    Тому кто далёк от темы ПВО. Вы когда вот такое читаете, ищите в тексте главное, чтобы было указано "при всей прям шикарности этой штуковины, всё обнулялось отсутствием единого управления зенитным огнём". Если этого нет, статья чисто потеребить на ТТХ.
  2. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    +1
    Сегодня, 14:28
    Автор видно из современных. У немчуры были танковые полки/дивизии, тяжёлые танковые батальоны, боевые группы в конце концов. Бригад не было. Тем более в 44 году. Пантер бригада на Курской дуге - это чистый эрзац.
    1. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 14:41
      Кстати по численности танков эта т. н. бригада была на уровне ТД. А когда её засунули ещё и в Гроссдойчланд, то это получился по численности аж целый Корпус.
    2. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      0
      Сегодня, 15:05
      Цитата: lukash66
      У немчуры были танковые полки/дивизии, тяжёлые танковые батальоны, боевые группы в конце концов. Бригад не было.

      1936 год принято решение о формировании 4 танковой (7 и 8 танковые полки), а позднее 6 танковой бригад (11 и 25 танковые полки) в составе вермахта, расформированы в 1939 году.
      В 1943 году сформированы 10-ая, в составе группы "Юг" и 21-ая танковые бригады, в составе группы "Центр"
      В конце июля 1944 года был отдан приказ о развёртывании целого ряда танковых бригад, фактически представлявших собой усиленные танковые батальоны.
      Танковые бригады сформированные летом 1944 года комплектовались по двум штатам. 101 и 102 имели в своём составе танковый батальон трёхротного состава (33 танка «Пантера»), моторизованный батальон и сапёрную роту. Артиллерия была представлена десятью 75-мм пехотными орудиями на бронетранспортёрах, для прикрытия с воздуха имелась 21 зенитная самоходная установка .
      Танковые бригады с номерами 105, 106, 107, 108, 109, 110 были организованы практически также, но с усиленным моторизованным батальоном и имели уже по 55 зенитных самоходных установок. В сентябре 1944 года появились 111, 112 и 113 танковые бригады. Каждая в своём составе имела по три роты из 14 танков Pz Kpfw IV , моторизованный полк двухбатальонного состава и роту из 10 штурмовых орудий. В усиление им обязательно придавался батальон танков «Пантера».
      Однако, очень быстро пришло понимание, что в условиях нарастающего дефицита ресурсов, иметь в бронетанковых войсках соединения с различным функционалом было уже невозможно. Бригады просуществовали несколько месяцев, после чего их личный состав и материальная часть были использованы для пополнения танковых дивизий.
      1. lukash66 Ранг пользователя
        lukash66
        0
        Сегодня, 15:10
        Ну дык и я о чем. В виду нехватки техники временно были сформированы и практически сразу влиты в состав ТД. Основными подразделениями/соединениями панцерваффе были полки, дивизии, корпуса, армии. А бригады это все на пользу бедным, временно.
        1. svp67 Ранг пользователя
          svp67
          0
          Сегодня, 15:16
          Цитата: lukash66
          В виду нехватки техники временно были сформированы

          Вы не поняли. Бригады формировались как части усиления группы армий... И да их расформировали не из-за их ненужности, а из-за нехватки сил и средств
          Как у нас формировались отдельные гвардейские таковые полки (в составе армий) и бригады (в составе фронтов) прорыва
          1. lukash66 Ранг пользователя
            lukash66
            0
            Сегодня, 15:18
            Цитата: svp67
            Цитата: lukash66
            В виду нехватки техники временно были сформированы

            Вы не поняли. Бригады формировались как части усиления группы армий... И да их расформировали не из-за их ненужности, а из-за нехватки сил и средств

            Ладно, уговорили. Но опять же временная мера.))
  3. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    0
    Сегодня, 14:53
    В ходе шестичасового пробега не было выявлено никаких технических проблем.
    Интересно, появление каких проблем они ожидали у давно обкатанного базового шасси "панзер 4"?

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