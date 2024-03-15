Flakpanzer IV «Möbelwagen» — самоходная зенитная установка вермахта для защиты танковых колонн
Во Второй мировой войне авиация играла одну из решающих на полях сражений ролей. Если на начальных этапах конфликта немецкие Люфтваффе господствовали в воздухе, то уже после 1943 года у немцев начала ощущаться нехватка самолетов и опытных летчиков. С востока начинала давить Красная армия, на западе, несмотря на то, что вермахту удалось купировать высадку в Италии, сохранялась угроза такой же высадки во Франции.
Несмотря на насыщенность фронта довольно эффективной ПВО, уже в мае 1943 года был поднят вопрос о необходимости создания зенитной самоходной установки (ЗСУ) на базе танка Рanzer IV, который на то время был наиболее массовым танком в немецкой армии и обладал подходящей для этих целей ходовой частью. ЗСУ должны были войти в состав танковых дивизий. Зенитные самоходки должны были иметь хорошую защиту и обладать гусеничным ходом для повышенной проходимости. Вооружить новую ЗСУ решили счетверенной зенитной пушкой Flakvierling 38.
В августе 1943 года контракт на разработку новой ЗСУ получила фирма Кrupp. Уже в октябре проект был продемонстрирован заказчику и не получил никаких нареканий. В ходе шестичасового пробега не было выявлено никаких технических проблем. Также не возникали какие-либо проблемы в ходе испытательных стрельб на полигоне, однако комиссия рекомендовала заменить счетверенную зенитную пушку на более мощную, 37-мм Flak 43.
Новые ЗСУ начали поступать в танковые бригады вермахта в 1944 году, однако свидетельств успешных применений установки не задокументировано. Более того, существуют свидетельства, согласно которым бывали случаи уничтожения этих зенитных установок советской авиацией.
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