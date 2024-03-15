Германии понадобится два года на производство ракет Taurus в случае отправки их на Украину

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Германии понадобится два года на производство ракет Taurus в случае отправки их на Украину

Киевские власти уже не первый месяц настойчиво выпрашивают у правительства Германии поставить для ВСУ хоть какое-то количество состоящих на вооружении бундесвера немецко-шведских крылатых ракет воздушного базирования KEPD-150/350 Taurus, способных поражать цели на расстоянии до 500 километров.

Однако с довольно несвойственной ему твердостью канцлер ФРГ Олаф Шольц раз за разом под различными предлогами отклоняет эти просьбы. Его позицию в кабмине разделяет министр обороны Борис Писториус, на обратном настаивает известная русофобка глава МИД Анналена Бербок. Главу правительства в этом вопросе поддерживает парламентское большинство в бундестаге, где накануне уже в третий раз провалилась попытка оппозиционных фракций ХДС/ХСС заставить Шольца удовлетворить просьбы Киева. Не вышло и у министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона устроить круговой обмен Taurus на аналогичные ракеты, но с меньшей дальностью, Storm Shadow, которые Лондон уже поставляет Украине.



На самом деле, какие бы упреки не сыпались в адрес Шольца по поводу его упрямства в этом запрете, канцлер вполне справедливо печется о национальной безопасности и обороноспособности республики. По данным экспертов, на вооружении ВВС Вооруженных сил Германии состоит 600 ракет Taurus. Из них только примерно половина находятся в исправном состоянии и готовы к боевому применению. Такими данными с британской газетой Financial Times поделился научный сотрудник Университета Осло Фабиан Хоффман, занимающийся исследованиями в области ракетных технологий.

Более того, пишет британское издание, технологический цикл производства новых ракет займет не менее двух лет и почти не зависит от количества. Все дело в том, что завод Taurus Systems GmbH- MBDA, расположенный в немецком городе Шробенхаузен, за последние четыре года не произвел ни одной ракеты Taurus. Последний заказ на данные боеприпасы был завершен в 2019 году для Южной Кореи. После этого предприятие занимается лишь обслуживанием и ремонтом ранее произведенных боеприпасов данного типа.

Да и стоят «Таурусы» весьма недешево. По оценкам аналитиков, производство одной ракеты ранее обходилось в 1,5 миллиона евро, в зависимости от размера заказа. Скорее всего, в нынешних экономических условиях, как и остальные боеприпасы, производимые заваленными на несколько лет вперед заказами предприятиями европейского ВПК, текущая стоимость изготовления Taurus окажется намного больше. К примеру, стандартные натовские боеприпасы в прошлом году подорожали минимум в четыре раза по сравнению с 2021 годом.
  • Сайт Taurus Systems GmbH
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2 комментария
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 15:07
    А что мы за эти два года можем с Германией сделать...??? Ни в сказке рассказать, ни пером описать... В общем, страшно даже думать, что мы с гансами, да фрицами можем сделать за эти два года... am
  2. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    0
    Сегодня, 15:13
    То есть,немцам 600 ракет хватает?Даже для самих себя они их делать не хотят?

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