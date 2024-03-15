В Пентагоне встревожены угрозой распространения «болезни X», способной ослабить обороноспособность США

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В Пентагоне встревожены угрозой распространения «болезни X», способной ослабить обороноспособность США

Новый, пока еще не известный патоген может быть гораздо более смертоносным, чем COVID-19. И хотя угроза распространения заболевания, которое получило название «болезнь X», носит гипотетический характер, к ней уже начинают готовиться во всем мире.

Об этом в статье, опубликованной американским порталом Axios, рассуждает Адриэль Беттельхайм.

Риск распространения заболевания заставляет страны принимать решения о дополнительных расходах на экспресс-тесты, противомикробные препараты и другие контрмеры.

Бюджет на 2025 финансовый год, представленный администрацией Байдена на этой неделе, и ежегодный отчет разведывательного сообщества США, где содержится оценка угроз, указывают на уязвимости в биологической защите, выявленные во время пандемии COVID-19.

На них уже обратили внимание в американском министерстве обороны. В частности, военные США тогда неожиданно столкнулись со вспышками заболеваемости коронавирусной инфекцией на боевых кораблях ВМС Соединенных Штатов, которые представляют собой большие замкнутые пространства. Они фактически вывели их из строя.

И поэтому теперь в Пентагоне встревожены угрозой распространения «болезни X», способной ослабить обороноспособность США. Наверное, поэтому в американском оборонном бюджете на следующий финансовый год предусмотрено выделение 42 миллионов долларов на раннее предупреждение о новых патогенах, в том числе, о преднамеренно созданных.

А биотехнологическая компания GeneCapture в рамках контракта с Минобороны США на 2,5 миллиона долларов приступила к разработке экспресс-тестов для выявления патогенов, подобных возбудителям «болезни X».
  • https://www.genecapture.com/
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20 комментариев
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  1. Doccor18 Ранг пользователя
    Doccor18
    +5
    Сегодня, 14:31
    приступила к разработке экспресс-тестов для выявления патогенов, подобных возбудителям «болезни X».

    Приступила к разработке теста или патогена?
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +8
      Сегодня, 14:33
      В Пентагоне встревожены угрозой распространения «болезни X»

      Ну да... Сами придумали, сами разработали, сами запустили, а теперь осталось только самим сделать вид, что сильно, сильно "встревожены" и "обеспокоены"... am
      1. Pharmacist Ранг пользователя
        Pharmacist
        +1
        Сегодня, 15:15
        Главное упустили - что деньги выделили! laughing
    2. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +1
      Сегодня, 15:21
      -теста или патогена?
      Фармацевтические ТНК ведут разработки(в т.ч и вакцины) ПАРАЛЛЕЛЬНО.
      Тут без генной инженерии не обойтись.
    3. Canecat Ранг пользователя
      Canecat
      +1
      Сегодня, 15:23
      Цитата: Doccor18
      Приступила к разработке теста или патогена?

      Как в процессе не выйти на самих себя... патогена еще нет, а тесты уже есть? Чудны дела твои, Господи...
      1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
        S.K.Vichyakow
        0
        Сегодня, 15:55
        Да всё у них уже есть. И патогены, и средства борьбы сними. Осталось подобрать подходящий момент и выпустить "джина" из пробирки. Не решили только, с какой страны начать, чтобы на них не подумали.
    4. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 15:28
      Doccor18
      Сегодня, 14:31
      приступила к разработке экспресс-тестов для выявления патогенов, подобных возбудителям «болезни X».
      Приступила к разработке теста или патогена?
      Имею сказать, таки: Бог шельму метит. Эффект бумеранга никто не отменял
      По плодам их узнаете их - Ев от Мф гл 7-20
  2. antiaircrafter Ранг пользователя
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 14:31
    Сами распространили заразу - сами озаботились. Молодцы!
  3. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 14:31
    Чую, америкосы новую хрень в биолабораториях вывели...Коронавирус не прошёл, - стараются, падлы!
    1. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +4
      Сегодня, 14:38
      Лишь бы у этой заразы небыло устойчивости к бане и самогону.
      1. Alemax Ранг пользователя
        Alemax
        0
        Сегодня, 15:28
        Лишь бы у этой заразы не было устойчивости к бане и самогону.

        Это уж точно нет. Мозгов не хватит им такое победить.
  4. кредо Ранг пользователя
    кредо
    +1
    Сегодня, 14:32
    Сами изготовили, сами запустят в мир, а потом сделают круглые глаза и заявят, что это африканская или европейская бяка-бука распространила заразу по всему миру.
  5. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:34
    В недрах Пентагона уже создан вирус " болезниХ" ,как тогда будут работать тесты на выявление этой болезни?Есть только один способ лечения ,доктора с сегодняшнего дня выбирают в России.
  6. sodium20 Ранг пользователя
    sodium20
    +3
    Сегодня, 14:37
    US biolabs in Ukraine & Georgia pose serious threat to Russia.
    Slavic & Mongoloid DNA sequencing and testing of pathogens were successfully carried out through level3 labs.
    US may target Russia & China with lethal pathogens.
  7. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 14:46
    Цитата: sodium20
    US may target Russia & China with lethal pathogens
    Как бы не получилось у США ,как в прошлый раз.ФРС уже не выдержит.
  8. Есаул Ранг пользователя
    Есаул
    +1
    Сегодня, 14:50
    Поскорее бы Йеллоустоун уже бомбанул....
  9. Владимир80 Ранг пользователя
    Владимир80
    +1
    Сегодня, 14:52
    Цитата: Lev_Russia
    Сами придумали, сами разработали, сами запустили, а теперь осталось только самим сделать вид, что сильно, сильно "встревожены" и "обеспокоены

    Удивительно другое, после того как они действительно выпустят новый вирус в мир - наши "элитки" будут действовать чётко по плану заокеанских вредителей (ВОЗ, МВФ)
  10. Gomunkul Ранг пользователя
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 15:12
    А биотехнологическая компания GeneCapture в рамках контракта с Минобороны США на 2,5 миллиона долларов приступила к разработке экспресс-тестов для выявления патогенов, подобных возбудителям «болезни X».
    Что удалось найти по этой компании:
    GeneCapture входит в состав швейцарской холдинговой компании Roche Group. Roche Group одна из крупнейших фармацевтических групп мира. Является одним из ведущих производителей биотехнологических лекарственных препаратов в области онкологии, вирусологии, ревматологии и трансплантологии.
    Компания получила особую известность в связи с разработкой Тамифлю — препарата против гриппа. В связи с эпидемией свиного гриппа, прибыль компании с апреля по ноябрь 2009 года выросла в 10 раз, достигнув 1 миллиарда долларов США.
    В 2012 году Roche получила выговор от Европейского агентства лекарственных средств за несообщение компанией о 80 000 побочных реакциях на выпускаемые ею лекарственные средства, в том числе о 15 161 смерти из-за побочных эффектов её препаратов в США. Регуляторы (национальные лекарственные агентства) также выявили и другие недостатки, касающиеся анализа и оповещения о подозреваемых побочных реакциях у 23 000 других пациентов и 600 участников клинических испытаний.
    1 марта 2018 года в российском офисе компании Рош были произведены обыски в связи с делом о нелегальном сбыте препаратов для лечения рака (ритуксимаб) и подкупе врачей.
  11. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    0
    Сегодня, 15:16
    Очередная пугалка для выбивания денег на распил?А то вон пишут что в нАглии гуляет новая разновидность туберкулёза am Не из этой ли серии страшилка?
  12. pexotinec Ранг пользователя
    pexotinec
    +1
    Сегодня, 15:16
    Заразы нет, а лекарство уже готовят. Это как? Отравят мир снова. Когда же они сами подохнут, чтобы все спокойно вздохнули.

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