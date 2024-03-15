В Пентагоне встревожены угрозой распространения «болезни X», способной ослабить обороноспособность США
Новый, пока еще не известный патоген может быть гораздо более смертоносным, чем COVID-19. И хотя угроза распространения заболевания, которое получило название «болезнь X», носит гипотетический характер, к ней уже начинают готовиться во всем мире.
Об этом в статье, опубликованной американским порталом Axios, рассуждает Адриэль Беттельхайм.
Риск распространения заболевания заставляет страны принимать решения о дополнительных расходах на экспресс-тесты, противомикробные препараты и другие контрмеры.
Бюджет на 2025 финансовый год, представленный администрацией Байдена на этой неделе, и ежегодный отчет разведывательного сообщества США, где содержится оценка угроз, указывают на уязвимости в биологической защите, выявленные во время пандемии COVID-19.
На них уже обратили внимание в американском министерстве обороны. В частности, военные США тогда неожиданно столкнулись со вспышками заболеваемости коронавирусной инфекцией на боевых кораблях ВМС Соединенных Штатов, которые представляют собой большие замкнутые пространства. Они фактически вывели их из строя.
И поэтому теперь в Пентагоне встревожены угрозой распространения «болезни X», способной ослабить обороноспособность США. Наверное, поэтому в американском оборонном бюджете на следующий финансовый год предусмотрено выделение 42 миллионов долларов на раннее предупреждение о новых патогенах, в том числе, о преднамеренно созданных.
А биотехнологическая компания GeneCapture в рамках контракта с Минобороны США на 2,5 миллиона долларов приступила к разработке экспресс-тестов для выявления патогенов, подобных возбудителям «болезни X».
- https://www.genecapture.com/
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