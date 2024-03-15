В сети опубликованы кадры очередной неудачной попытки ВСУ перебраться на левый берег Днепра
Украинская армия продолжает безуспешные попытки высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра. Несмотря на огромные потери, которые растут с каждым днем, противник отправляет все новые группы на моторных лодках, которые пытаются маневрировать между островами по мелким притокам, чтобы скрытно добраться до цели.
Один из таких эпизодов, который закончился печально для очередной группы десантников, опубликовал ТГ-канал «Архангел спецназа». В комментарии к выложенному видео указано, что морпехи из состава 36 бригады ВСУ попали под прицельный артиллерийский огонь ВС РФ.
В материале говорится, что движущуюся по воде цель заметил российский расчет БПЛА. Затем по лодке противника очень точно отработала наша артиллерия. Результат закономерный – десант ВСУ снова не добрался до точки высадки.
Стоит отметить, что подобные эпизоды на Херсонском направлении происходят регулярно. На фоне этого, автор поста задается вопросом, какую цель преследовало украинское командование. Разве, что – потерять очередную лодку с десантом.
Впрочем, произошедшее в Херсонской области не выглядит удивительным после трехдневных попыток штурма боевиками, курируемыми ГУР, российского приграничья в Белгородской и Курской областях. Враг уже потерял более 500 человек, но продолжает попытки вторжения.
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