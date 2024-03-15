В сети опубликованы кадры очередной неудачной попытки ВСУ перебраться на левый берег Днепра

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В сети опубликованы кадры очередной неудачной попытки ВСУ перебраться на левый берег Днепра

Украинская армия продолжает безуспешные попытки высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра. Несмотря на огромные потери, которые растут с каждым днем, противник отправляет все новые группы на моторных лодках, которые пытаются маневрировать между островами по мелким притокам, чтобы скрытно добраться до цели.

Один из таких эпизодов, который закончился печально для очередной группы десантников, опубликовал ТГ-канал «Архангел спецназа». В комментарии к выложенному видео указано, что морпехи из состава 36 бригады ВСУ попали под прицельный артиллерийский огонь ВС РФ.



В материале говорится, что движущуюся по воде цель заметил российский расчет БПЛА. Затем по лодке противника очень точно отработала наша артиллерия. Результат закономерный – десант ВСУ снова не добрался до точки высадки.





Стоит отметить, что подобные эпизоды на Херсонском направлении происходят регулярно. На фоне этого, автор поста задается вопросом, какую цель преследовало украинское командование. Разве, что – потерять очередную лодку с десантом.

Впрочем, произошедшее в Херсонской области не выглядит удивительным после трехдневных попыток штурма боевиками, курируемыми ГУР, российского приграничья в Белгородской и Курской областях. Враг уже потерял более 500 человек, но продолжает попытки вторжения.
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    21 комментарий
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    1. Комментарий был удален.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +6
        Сегодня, 14:44
        После СВО в тех местах будут самые большие и жирные раки laughing
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 14:56
          Чёрный .Я не знаю чем канадцы кормят своих морских раков,но у украинских раков есть куда стремиться.Канадский " рак" легко ломает чернок лопаты. wassat
        2. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          -6
          Сегодня, 15:08
          Тем не менее плацдарм в Крынках у всук есть,и подкрепление они туда регулярно отправляют,пусть и не все до желанных подвалов добираются живыми.
          1. nik-mazur Ранг пользователя
            nik-mazur
            +6
            Сегодня, 15:20
            Цитата: Бережливый
            Тем не менее плацдарм в Крынках у всук есть

            «Плацдарм» есть, а вот смысла в нём нет...
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +3
      Сегодня, 14:41
      Похоже что людей и лодок на Украине в избытке, поэтому их и не жалеют. fellow
      1. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        +5
        Сегодня, 14:48
        Да лодки ещё поставят,а вот где подготовленных солдат возьмут? Если Бог желает наказать,то лишает разума(ц).Похоже всю страну разума лишил. Как началось с кружевных трусиков,то и стало ясно:с мозгами напряг.
        1. кредо Ранг пользователя
          кредо
          +1
          Сегодня, 14:58
          ...Похоже всю страну разума лишил. Как началось с кружевных трусиков,то и стало ясно:с мозгами напряг...

          Чуть меньше ста лет назад англосаксы таким же образом перепрошили мозги у немцев, натравив их на СССР. Вера в Гитлера как в некую мессию, которая возведёт Германию на олимп могущества и славы, тогда была у местных аборигенов такая же запредельная, безоглядная и безмозглая, как сейчас на Украине.

          Сейчас мы наблюдаем тоже самое явление только на Украине. И как тогда англосаксам немцы нужны были только для того, чтобы те таскали для них каштаны из костра, так и сейчас тоже самое делают граждане Украины для своих хозяев.
          И конечно англосаксам украинцев совершенно не жалко, потому что уже подрастает поколение таких же полезных идиотов в Польше, Прибалтике и других странах Европы. Если закончатся одни уже есть те кто им придёт на замену в борьбе с Россией. hi
          1. Комментарий был удален.
          2. Junkman George Ранг пользователя
            Junkman George
            0
            Сегодня, 15:10
            Lemmings. Lemmings are good swimmers, but due to poor eyesight they get lost, and drown.
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 14:43
      Что это было в воздухе после взрыва?Сом?
      1. geor.tcherniaev Ранг пользователя
        geor.tcherniaev
        +6
        Сегодня, 14:45
        Очередной укрокосмонавт.
      2. Громовик Ранг пользователя
        Громовик
        +2
        Сегодня, 14:55
        2 поросёнка полетели к Бандере.
      3. Single-n Ранг пользователя
        Single-n
        +1
        Сегодня, 15:36
        Скорее Сэм. Или Пьер, а может и Джон какой нибудь.
    4. geor.tcherniaev Ранг пользователя
      geor.tcherniaev
      +3
      Сегодня, 14:43
      Низко полетели, к дождю наверное.
    5. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 14:44
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Впрочем, произошедшее в Херсонской области не выглядит удивительным после трехдневных попыток штурма боевиками, курируемыми ГУР, российского приграничья в Белгородской и Курской областях.

      может это у них атракционы ( под кайфом) такие ? ну типа там "утони на Днепре ,подрыгнув два раза" или "самоубейся на границе с Белгородщиной" Судя по тому как упорно они прут , где их ушатывают , можно сделать такой вывод.
    6. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 14:45
      Место хорошее глубокое, поворот же. А если ещё с обраткой? Сказка для рыбалки! И раков с сомами опять же будет норм. Ну и тем кто пристрелял точку, уважуха!
      Кстати, вот такие видео где не видно гос.принадлежность, на ютубе как "русских" ставят.
    7. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      +2
      Сегодня, 14:50
      Такие протоки минировать нужно.
      1. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        +1
        Сегодня, 14:52
        Если это конечно не была мина. Прямое попадание с первого раза в довольно быструю цель.
    8. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +1
      Сегодня, 14:53
      1
      Разве, что – потерять очередную лодку с десантом.

      Ширина реки ничтожна. Перемахнуть ее дело нескольких секунд. Вполне реально.
      2. А вот место выбрано абсолютно неправильно. Изгиб реки не в ту сторону
    9. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 15:05
      Я бы даже после поллитры в эту лодку не полез. Реальные камикадзе.
    10. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      0
      Сегодня, 15:35
      Как то точно для арты. Тут на давно было видео как по лесополосе били. Так там из 30 снарядов хорошо если 8 попали в линию окопов.
      Может все таки дрон? Но в любом случае -хорошая работа.
    11. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      0
      Сегодня, 15:35
      вот здесь - попадание, без всяких натяжек

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