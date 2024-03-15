«Россия должна быть разрушена»: Лидер Латвии Ринкевичс поддержал Макрона в вопросе ввода войск НАТО на Украину

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«Россия должна быть разрушена»: Лидер Латвии Ринкевичс поддержал Макрона в вопросе ввода войск НАТО на Украину

Европа должна оказывать помощь Украине без оглядки на какие-то красные линии, проведенные Россией, в том числе в вопросе отправки войск НАТО на Украину. С таким заявлением выступил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя последнее интервью Макрона.

Французский президент, поставивший всю Европу на уши своим заявлением о вероятном вводе войск НАТО на территорию Украины, в последний момент сдал назад подчеркнув, что Франция не намерена брать инициативу в этом вопросе на себя. При этом он продолжает стучать себя в грудь кулаком и утверждать, что никаких красных линий в вопросе помощи Украине не должно быть, в том числе и по вводу войск. В общем, если кто-нибудь это начнет, то Макрон его поддержит.



Вот и президент Латвии Ринкевичс решил поддержать Макрона в этом вопросе заявив, что Рига не намерена обращать внимание на красные линии при поддержке Украины. Да, и вообще, Россия должна быть разрушена.

Я полностью поддерживаю Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны проводить красные линии для России, и мы не должны бояться обеспечивать их соблюдение. Украина должна победить, Россия должна быть побеждена. Russia delenda est! (Россия должна быть разрушена)

- написал очень смелый президент Латвии.

Между тем, в Латвии и Литве госорганы начали обзванивать входящих в мобилизационный ресурс граждан с предложением пройти сборы по военной подготовке, включающие в себя ведение боевых действий в обороне, а также пройти обучение по применению средств тяжелого вооружения. Латвийские СМИ все чаще используют термин "подготовка к войне", а в Сейме уже обсудили закупку мешков для трупов.
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    68 комментариев
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    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +20
      Сегодня, 14:50
      Козлине прибалтийской всё неймётся в рыло получить
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        +3
        Сегодня, 14:56
        Козлине прибалтийской всё неймётся в рыло получить
        ...дык не он будет получать..получать будут недограждане трибалтийские..а это русские...они то и будут трибалтийским мясом
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +10
          Сегодня, 15:04
          Сколько же вас вот таких недоделанных разрушителей...??? Как там, мал клоп, да уж больно вонюч... И каждый ведь уверен, что будет в сторонке стоять, пока кто-то другой Россию будет разрушать... Ой ли...??? Пойду за дустом в магазин схожу... am
        2. Goga_777 Ранг пользователя
          Goga_777
          -2
          Сегодня, 15:21
          Там русских нет, еврейское население
          1. Stoned Alone Ранг пользователя
            Stoned Alone
            0
            Сегодня, 15:28
            чушь-то не пори, в Латвии под 40% русскоязычных, не все русские из них конечно, но большинство
            1. Goga_777 Ранг пользователя
              Goga_777
              +1
              Сегодня, 15:30
              Русскоязычные но не русские
              1. Stoned Alone Ранг пользователя
                Stoned Alone
                +1
                Сегодня, 15:32
                русские только в России живут?
            2. dmi.pris1 Ранг пользователя
              dmi.pris1
              -1
              Сегодня, 15:36
              Так и на вна русскоязычных полно.Только...Ну,Вы понимаете..
              1. Stoned Alone Ранг пользователя
                Stoned Alone
                0
                Сегодня, 15:39
                только в Латвии большинство русских поддерживает Россию, запугали всех только , переписку читают даже в фейсбуке, мессенджеры и т.д.
      2. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +1
        Сегодня, 14:56
        Он же гейропеец, может он по "садо мазо".
      3. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 15:05
        Путин к сожалению и близко не Сталин,у Иосифа Виссарионыча за такие слова автор их не дожил бы до вечера!
        1. Taskhyl
          Taskhyl
          -3
          Сегодня, 15:19
          У Сталина огромный Союз был в кармане с несметными людскими ресурсами, а у Путина че? Страна стариков и мигрантов, разбавленная либерастами(и им подобными) явными и скрытыми.
          1. Goga_777 Ранг пользователя
            Goga_777
            +1
            Сегодня, 15:24
            Главная сила Сталина были русские
          2. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            0
            Сегодня, 15:31
            А какая страна была у Сталина сто лет назад?И он оставил ее с развитой промышленностью,народом-победителем,передовой наукой и образованием yes
      4. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        0
        Сегодня, 15:09
        Почему всякому гавнюку позволено гавкать на Россию? Неужто хлебало затянуть нечем, чтоб другие задумались?
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 15:32
          Да потому что этот гавнюк знает,что ему за это ничего не будет
          1. роман66 Ранг пользователя
            роман66
            +1
            Сегодня, 15:33
            А надо, чтоб было! За слова отвечать надо
            1. dmi.pris1 Ранг пользователя
              dmi.pris1
              0
              Сегодня, 15:35
              Кто бы против..Но увы,мы сами показали,что с нас можно вить веревки
      5. Oleg Fedechkin
        Oleg Fedechkin
        +1
        Сегодня, 15:13
        Российская армия пока ползет 500 метров в месяц. Так и будут трибалтийские друзья изъвращатся над армией России
      6. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 15:31
        Цитата: Чёрный
        Козлине прибалтийской всё неймётся в рыло получить

        Ринкевичман - самая типичная латвийская фамилия. laughing
        Как у латышей всё просто: букву С к фамилии присоединил, и вуаля, ты уже латыш. wassat fellow
        Этого Ринкевича уже заждался плацдарм в Крынках. am
        1. Stoned Alone Ранг пользователя
          Stoned Alone
          0
          Сегодня, 15:43
          латыши ассимилировали всех поляков в Латгалии, куча латышей с польскими и белорусскими фамилиями
    2. geor.tcherniaev Ранг пользователя
      geor.tcherniaev
      +4
      Сегодня, 14:53
      в Сейме уже обсудили закупку мешков для трупов.
      В Китае дешевле, укропы подтвердят.
    3. Maluck Ранг пользователя
      Maluck
      +7
      Сегодня, 14:55
      Еще один петух начал кукарекать... А ведь и вправду петух...
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +4
        Сегодня, 14:56
        Есть пару десятков способов заставить медведя вылезти из беплоги, и ни одного, что бы загнать кго туда обратно
        1. ВАМ Ранг пользователя
          ВАМ
          -1
          Сегодня, 15:07
          В данном аспекте особенно впечатляют ВВС Латвии аж 4-е АН-2, 10-ть вертолетов, и аж целых 2-а винтовых учебных самолёта. Это он этим решил Россию уничтожить. request
          1. Goga_777 Ранг пользователя
            Goga_777
            +3
            Сегодня, 15:26
            Шпротами закидают гендары мрачные
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 14:55
      «В Сейме уже обсудили закупку мешков для трупов» —

      — А вот это правильное решение ...
    5. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +3
      Сегодня, 14:55
      Я полностью поддерживаю Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны проводить красные линии для России, и мы не должны бояться обеспечивать их соблюдение. Украина должна победить, Россия должна быть побеждена. Russia delenda est! (Россия должна быть разрушена)

      - написал очень смелый президент Латвии.


      В будку тузик!
    6. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      -4
      Сегодня, 14:55
      Цитата: Чёрный
      Козлине прибалтийской всё неймётся в рыло получить

      А что, если зелика (с которым фактически воюем) нам не позволили трогать - тем более этому президенту-пед.....сту ничего не угрожает hi
    7. Саня терский Ранг пользователя
      Саня терский
      +2
      Сегодня, 14:56
      Латвийские СМИ все чаще используют термин "подготовка к войне", а в Сейме уже обсудили закупку мешков для трупов.

      Пусть побольше покупают, чтобы на все шпротные "державы" хватило.
    8. tun5t
      tun5t
      +4
      Сегодня, 14:57
      Рыло у всех людей равны перед Господом, Он видит наше истинное положение, как занятые своей судьбой души в материальном мире. А так то уже всё описано в бхавишти пуране - Россия победит, даже всегда - щит над нашими землями даёт возможность сохранять Вера, поэтому итог для пришедших маловеров один - кирдык.
    9. бухач Ранг пользователя
      бухач
      +2
      Сегодня, 14:58
      Хорошо бы в один из мешков упаковать этого лабуса,впрочем может так и случиться в реальности иначе для кого они эти мешки закупают если не для себя любимых.
    10. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 14:58
      Если в оригинале у Дюма были строки из нашей экранизации "Галантерейщик и кардинал - это сила!", наш МИД мог бы напомнить про них. На французском само собой.
    11. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 14:58
      Да понятно почему они там раздухарились, много этнических русских, типа своих ЯО ровнять не будут, будет все, как с "братским" украинским народом. Ох и ошибается же этот утырок.
    12. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +3
      Сегодня, 14:59
      Есть один интересный момент-во Франции формируются подразделения(для Украины) из мигрантов,имеющих военную подготовку. Макрон этот легион(ы) и отправит под французской"вывеской".
    13. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      0
      Сегодня, 15:00
      This 'small amplifier' is getting voltage (bribes & perks) from a US battery.
      In 2024, If a former soviet veteran says, 'Hitler did the right thing', dont blame him.
      US, UK & EU wants to prove what? Hitler was right & the Russians were wrong?
    14. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +1
      Сегодня, 15:00
      "...с предложением пройти сборы по военной подготовке...", после такой инициативы последний мобресурс разбежится. Языком много наразрушаешь? Очередной малахольный. Тьфу на него, три раза. С пятницей, други, а тут этот гавкает под руку. Тьфу на него.
    15. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 15:01
      Честно я не отвечу сразу какая столица у Латвии!?Но знаю что в Непале столица Катманду. feel
      1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 15:14
        Знаю, что столица Латвии -Рига . которая два столетия была в составе России и в нее очень было вложено русскими царями. Но сейчас на время мне кажется можно этой столице дать другое название -Шпротманду , например.... laughing
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +3
          Сегодня, 15:36
          Цитата: oleg-nekrasov-19
          Знаю, что столица Латвии -Рига . которая два столетия была в составе России и в нее очень было вложено русскими царями. Но сейчас на время мне кажется можно этой столице дать другое название -Шпротманду , например.... laughing

          Рига - это русский город Рогов. laughing
          1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
            oleg-nekrasov-19
            +1
            Сегодня, 15:55
            ".........виновные обязательно ответят. В том числе за то, что сидят на русских землях — в Эстонии эстонский только Пярну, все остальное — Нарва, Кохтла-Ярве русская земля. В Латвии Рига, Даугавпилс, Лиепая — русские города. То же по всей Литве, где Вильно, Клайпеда — наша русская земля." В.В. Жириновский good
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 15:35
        Цитата: tralflot1832
        Честно я не отвечу сразу какая столица у Латвии!?Но знаю что в Непале столица Катманду. feel

        Катманду звучит гордо, звучно и хорошо рифмуется. good
    16. vik669 Ранг пользователя
      vik669
      +3
      Сегодня, 15:02
      Мал клоп, да вонюч. Противно но давить надо!
    17. Alixir Ранг пользователя
      Alixir
      -1
      Сегодня, 15:03
      Латвия должна быть стерта с лица земли
    18. HAM Ранг пользователя
      HAM
      0
      Сегодня, 15:04
      Дмитрий Анатольевич сегодня одних(румын) послал в ж.....у,а за этих я уже и боюсь,куда он их отправит.....можно критиковать ДАМа,но эти уро ды по другому не понимают........
    19. mark1 Ранг пользователя
      mark1
      -1
      Сегодня, 15:05
      А может его повесить, показательно? С латвийским флагом в заднице...
      1. geor.tcherniaev Ранг пользователя
        geor.tcherniaev
        0
        Сегодня, 15:09
        Американский отразит всю глубину действа.
    20. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 15:05
      Заело у них, в головах...
      Впрочем, а где у них не заело, вообще?
    21. 30 вис Ранг пользователя
      30 вис
      +1
      Сегодня, 15:05
      Пупок развяжется у этого Эдгарса Ринкевичса . Говорун вшивый .
    22. pexotinec Ранг пользователя
      pexotinec
      +2
      Сегодня, 15:08
      Эти три прибалтийские шестёрки только подвизгивать и умеют, а как что так в кусты.
    23. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +2
      Сегодня, 15:11
      Россия должна быть побеждена. Russia delenda est! (Россия должна быть разрушена)

      - написал очень смелый президент Латвии.
      ИИИИИИИИИИ???????? Посол Латвии уже вызван в наш МИД, у него ПОТРЕБОВАЛИ ОБЪЯСНЕНИЙ.... И он уже уехал паковать чемодан, так как уровень диппредставительства МЫ понизили...
      Что сделано в ответ на такое ГОСУДАРСТВЕННОЕ ХАМСТВО?
    24. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 15:12
      А Латвия не хочет подать пример своим героизмом и зайти первой? Или только гавкать могут, а кусаться смелости не хватает?
    25. Бонифаций Ранг пользователя
      Бонифаций
      0
      Сегодня, 15:20
      Кто там рОтом вякает?
      руководитель непонятной территории с населением меньшим чем в Новосибирске? wassat
    26. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 15:21
      Ох уж эти боевые блохи. Ну так нападайте, вне блока нато,в чем проблемма то? Ааа зольдатен своих мало и ес изза вас гореть нехочет, ну так и помолчал бы. Такое чувство что им как до получки перехватить надо так такие заявления блохи кидают в массы, косточку отрабатывают.
    27. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 15:23
      Украина должна победить, Россия должна быть побеждена. Russia delenda est!

      Ещё один

    28. alovrov Ранг пользователя
      alovrov
      -1
      Сегодня, 15:27
      Молодец. Понимает что Лифляндия русская земля и все делает чтобы и дефакто стала русская.
    29. ALCA056000 Ранг пользователя
      ALCA056000
      0
      Сегодня, 15:28
      Вот же додик laughing Побежу сухари сушить, коли такое грозное создание ножкой топнуло... В зеркало бы посмотрелся и сразу бы стало стыдно пытаться что-то говорить
    30. 501Legion Ранг пользователя
      501Legion
      +1
      Сегодня, 15:28
      Жаль что Россия нынче не СССР всякие выродки себе позволяют рот открывать. СССР как не крути боялись
    31. Звонарев Ранг пользователя
      Звонарев
      0
      Сегодня, 15:29
      Глупо, конечно, сравнивать историю России (пусть даже с Московской Руси) и некоего образования...
      Но один интересный факт все же найти можно: в истории Латвии было два периода государственности. Оба раза независимость была предоставлена руководителями России, и, как ни странно, была единственный раз лишена ее тоже Россией...
      Говорят, история имеет тенденцию повторяться, второй раз в виде фарса. Он уже здесь - кому бы тявкать про "delendam est"///
    32. arnulla Ранг пользователя
      arnulla
      0
      Сегодня, 15:29
      Так кто кому угрожает?Россия Латвии или пипирочная Латвия России? Заметьте-в России официальное лицо не говорит,что Латвия должна быть разрушена…
    33. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      0
      Сегодня, 15:33
      пока мы "вошкаемся" при проведении СВО - они и лают
      если бы мы всё закончили в 22 году - тихо было бы как в морге
    34. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 15:36
      Россия должна быть побеждена. Russia delenda est! (Россия должна быть разрушена

      Он не понимает, что если Россия будет разрушен, то через неделю Литва станет граничить с "лучшим другом Китаем".
    35. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 15:37
      По-моему, ребяты чего-то не догоняют, а наши не разъясняют, что как только нога солдата НАТО вступит официально на землю Украины, тут же ВСЕМ странам НАТО полетят ядрены батоны и ядрены лапти.
      И пусть потом думают - а оно им НАДО?
    36. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      0
      Сегодня, 15:41
      «Россия должна быть разрушена»: Лидер Латвии Ринкевичс поддержал Макрона в вопросе ввода войск НАТО на Украину

      Бред сбежавшего из психушки! fellow lol
      Какая-то мелкая шмагодявка пытается решать быть России или нет! wassat
      Триболтусам ещё предстоит вернуть деньги потраченные на них Петром I и Советским государством на их развитие.
      Всё их существование, как суверенного государства заслуга России и только её и теперь бывшие рабы немецких орденов и поляков пытаются что-то говорить против? Смешно!!! fellow laughing
    37. _DD_ Ранг пользователя
      _DD_
      0
      Сегодня, 15:49
      Откуда столько воинственной риторики? А если хозяева не впрягутся, то чё делать то будут?
      1. Stoned Alone Ранг пользователя
        Stoned Alone
        0
        Сегодня, 15:53
        там в правительстве половина граждане США , Канад разных, свалят домой
    38. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 15:59
      После этого надо ставить вопрос о существовании государственности триебалтов
    39. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      0
      Сегодня, 16:00
      Хоспаде, эти то куда клопы горючие лезут ?

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