Я полностью поддерживаю Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны проводить красные линии для России, и мы не должны бояться обеспечивать их соблюдение. Украина должна победить, Россия должна быть побеждена. Russia delenda est! (Россия должна быть разрушена)

Европа должна оказывать помощь Украине без оглядки на какие-то красные линии, проведенные Россией, в том числе в вопросе отправки войск НАТО на Украину. С таким заявлением выступил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя последнее интервью Макрона.Французский президент, поставивший всю Европу на уши своим заявлением о вероятном вводе войск НАТО на территорию Украины, в последний момент сдал назад подчеркнув, что Франция не намерена брать инициативу в этом вопросе на себя. При этом он продолжает стучать себя в грудь кулаком и утверждать, что никаких красных линий в вопросе помощи Украине не должно быть, в том числе и по вводу войск. В общем, если кто-нибудь это начнет, то Макрон его поддержит.Вот и президент Латвии Ринкевичс решил поддержать Макрона в этом вопросе заявив, что Рига не намерена обращать внимание на красные линии при поддержке Украины. Да, и вообще, Россия должна быть разрушена.- написал очень смелый президент Латвии.Между тем, в Латвии и Литве госорганы начали обзванивать входящих в мобилизационный ресурс граждан с предложением пройти сборы по военной подготовке, включающие в себя ведение боевых действий в обороне, а также пройти обучение по применению средств тяжелого вооружения. Латвийские СМИ все чаще используют термин "подготовка к войне", а в Сейме уже обсудили закупку мешков для трупов.