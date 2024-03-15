Опубликованы кадры ракетного удара по командно-штабному узлу и установке РЛС ВСУ в Черниговской области
В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть момент уничтожения комбинированным ракетным ударом российской РСЗО 9К515 "Торнадо-С" и оперативно-тактического ракетного комплекса 9К720 "Искандер-М" командно-штабного узла ВСУ и радиолокационного обнаружителя боевого режима 36Д6 в Черниговской области.
На опубликованных кадрах объективного контроля, снятых при помощи беспилотника, можно увидеть, как по представляющему высокую важность для систем ПВО противника объекту был нанесен удар ОТРК "Искандер", после чего по цели был пущен залп ракет "Торнадо-С" с кассетной боевой частью.
РЛС 36Д6-М — является мобильным трехкоординатным радиолокатором обзора воздушного пространства, применяемым в современных автоматизированных системах противовоздушной обороны для обнаружения низколетящих воздушных целей, прикрытых активными и пассивными помехами.
Система 36Д6 обладает рядом ключевых преимуществ, среди которых способность эффективно обнаруживать малоразмерные воздушные цели, высокая степень защищенности от помех, а также высокая мобильность и стабильность передатчика с истинной когерентностью. Кроме того, РЛС оснащена уникальной допплеровской системой автоматического обнаружения движущихся целей.
В последнее время практически ежедневно появляются сообщения об уничтожении немногочисленных оставшихся у боевиков киевского режима систем ПВО и РЛС, в том числе западного производства.
- Минобороны России, Wikipedia
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