Опубликованы кадры ракетного удара по командно-штабному узлу и установке РЛС ВСУ в Черниговской области

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Опубликованы кадры ракетного удара по командно-штабному узлу и установке РЛС ВСУ в Черниговской области

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть момент уничтожения комбинированным ракетным ударом российской РСЗО 9К515 "Торнадо-С" и оперативно-тактического ракетного комплекса 9К720 "Искандер-М" командно-штабного узла ВСУ и радиолокационного обнаружителя боевого режима 36Д6 в Черниговской области.

На опубликованных кадрах объективного контроля, снятых при помощи беспилотника, можно увидеть, как по представляющему высокую важность для систем ПВО противника объекту был нанесен удар ОТРК "Искандер", после чего по цели был пущен залп ракет "Торнадо-С" с кассетной боевой частью.



РЛС 36Д6-М — является мобильным трехкоординатным радиолокатором обзора воздушного пространства, применяемым в современных автоматизированных системах противовоздушной обороны для обнаружения низколетящих воздушных целей, прикрытых активными и пассивными помехами.



Система 36Д6 обладает рядом ключевых преимуществ, среди которых способность эффективно обнаруживать малоразмерные воздушные цели, высокая степень защищенности от помех, а также высокая мобильность и стабильность передатчика с истинной когерентностью. Кроме того, РЛС оснащена уникальной допплеровской системой автоматического обнаружения движущихся целей.

В последнее время практически ежедневно появляются сообщения об уничтожении немногочисленных оставшихся у боевиков киевского режима систем ПВО и РЛС, в том числе западного производства.

  • Минобороны России, Wikipedia
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7 комментариев
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  1. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +4
    Сегодня, 15:27
    Я конечно же ценю работу наших военных,и видео выложено достаточно качественное,но почему чаще всего видео идёт по иностранную музыку?Своей не осталось?Тогда,выкладывайте пожалуйста видео без музыки вообще!Просто уже бесит изобилие иностранной музыки в таких вот видеороликах о поражении всучливой техники и живой силы!
    1. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 15:54
      [когерентностью. Кроме того, РЛС оснащена уникальной допплеровской системой]
      А мне вот непонятны все эти термины!
      Как бы попроще... laughing
    2. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 15:59
      Цитата: Бережливый
      почему чаще всего видео идёт по иностранную музыку

      Не специалист в современных стилях. Как вы отличаете, где иностранный чих-пых-вжик-вжик-бац-бам, а где наш?
  2. GregAzov Ранг пользователя
    GregAzov
    -1
    Сегодня, 15:29
    Кассетами капельку мазанули. Но все равно молодцы
  3. Hoc vince Ранг пользователя
    Hoc vince
    -1
    Сегодня, 15:29
    УСПЕХОВ! И жирных целей!
  4. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:42
    По облачкам взрывов касет, можно посчитать % - все касеты взорвались?
  5. Новик225 Ранг пользователя
    Новик225
    0
    Сегодня, 15:49
    Цитата: tralflot1832
    По облачкам взрывов касет, можно посчитать % - все касеты взорвались?

    в ракете 9М537 для РСЗО Смерч 32 штуки осколочных боевых элементов неконтактного (воздушного) подрыва. Каждый по 4,5 кг.
    Считайте.
    На этой неделе такой же поразили вертолеты на аэродроме подскока - здесь видео выкладывали. Густо засевает поле осколками двух размеров - побольше для техники и поменьше для пехоты. На видео - одна ракета. А в залпе может быть 12.

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