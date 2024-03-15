В рамках проверки боеготовности Минобороны Белоруссии предусматривает призыв военнообязанных из запаса

Министерство обороны Республики Беларусь продолжает масштабную комплексную проверку соединений и войсковых частей армии на предмет их готовности к выполнению боевых задач. Проверка носит комплексный характер, ее мероприятия будут наращиваться, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель Министра обороны республики генерал-майор Виктор Гулевич. Соответствующее уведомление пресс-службы опубликовано сегодня на сайте Минобороны РБ.На текущем этапе проверки приводится в готовность к выполнению задач по предназначению 19-я отдельная гвардейская механизированная бригада Северо-Западного оперативного командования и ряд воинских частей Западного оперативного командования. Кроме того, Минобороны Белоруссии предусматривает призыв военнообязанных из запаса для проведения сборов.В ходе подготовительного этапа личный состав всех задействованных в проверке частей белорусской армии проведет комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, погрузке на транспорт запасов материально-технических средств. По его завершению войска выйдут в назначенные районы, где в соответствии со штабными планами приступят к практической части учений. В ходе них будут в том числе проводиться боевые стрельбы на полигонах.Белорусское военное ведомство предупреждает о возможном временном ограничении движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности в районах проведения учений. Связано это с передвижением военной техники, говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.Ранее пресс-служба МО РБ сообщила, что в ходе комплексной проверки военнослужащие одного из подразделений механизированной бригады прибыли на железнодорожную станцию и произвели разгрузку боевой техники. После этого механизированные подразделения совершили марш комбинированным способом в назначенные районы, где будут проводиться учения.

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