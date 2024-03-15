Марин Ле Пен о заявлениях Макрона: играть жизнями французов с такой отстраненностью немыслимо

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Марин Ле Пен о заявлениях Макрона: играть жизнями французов с такой отстраненностью немыслимо

Среди западных политиков продолжается активное обсуждение скандального заявления президента Франции Эммануэля Макрона о вероятности отправки войск НАТО на Украину.

На этот раз свое мнение высказала главный оппонент действующего французского лидера на прошлых выборах, глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.



Комментируя высказывание Макрона на своей странице в соцсети, политик написала, что до этого действующий французский лидер вел страну к хаосу, а теперь приближает ее и к войне. В связи с этим Ле Пен призвала президента не играть жизнями своих сограждан.

Кроме того, лидера «Национального объединения» возмутило спокойствие и хладнокровие, с которым Макрон рассуждает об отправке французских солдат на Украину. Как выразилась политик, складывается впечатление, что для действующего президента втянуть свою страну в войну не сложнее, чем встать со стула.

Играть жизнями французов с такой отстраненностью немыслимо

- написала Ле Пен.

Стоит отметить, что лидер правой партии «Национальное объединение» является не единственным французским политиком, резко раскритиковавшим заявление Макрона. Так, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента в безответвенности и попытке запугивания своих сограждан, а лидер движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян отметил, что Макрон играет с огнем, подписывая договор о гарантиях безопасности и всячески поддерживая государство, находящееся в состоянии войны.
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    6 комментариев
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    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 15:52
      Ну та ещё прошмандовка.)) То ранее заявляла о поддержке РФ в её действиях на СВО, заявляя, что запад справоцировал Россию. То недавно, с неделю назад, читаю заявочку, мол Россия проявила ничем не обоснованную агрессию против Украины, тем самым угрожая ЕС.
      Сегодняшний наезд на никрофила, видать надо понимать как просто выгодный полит бросок.))
    2. Комментарий был удален.
    3. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +1
      Сегодня, 15:52
      Если этот трус Макрон приедет в Киев к наркоману на переговоры, надо откалибровать Банковую. Тогда и у других сумасшедших смелости поубавится. Вон Медатакис до сих пор портки сушит после поездки в Одессу. laughing
    4. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 15:53
      Оно как вискаря с коксом примет , так и начинает....
    5. fabrice68 Ранг пользователя
      fabrice68
      0
      Сегодня, 15:54
      Son parti n'a meme pas voté contre l'accord de défense entre la France et Kiev , qui engage la France pendant 10 ans, elle et les députés du RN se sont abstenus! Il ne savent meme pas s'il faut aider ou ne pas aider l'Ukraine, alors ses déclarations n'ont aucune valeur! Le RN est aussi un parti de vendus!
    6. Ella34 Ранг пользователя
      Ella34
      0
      Сегодня, 15:58
      1 Сармат и Франции нет! Макрон знает об этом? Надо чётко ему об этом сказать.
    7. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      0
      Сегодня, 16:00
      Le RN n'a pas eu le courage de voter contre le 12/04/2024, se contentant de s'abstenir afin de ne pas hypothéquer sa probable victoire aux Européennes.
      Même si c'est un calcul politique judicieux il a déçus de nombreux Français.
      Certes "Reconquête" d'Eric Zemmour a été moins prudent et à perdu ...3% passant de 8 à 5 ...

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