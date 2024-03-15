Марин Ле Пен о заявлениях Макрона: играть жизнями французов с такой отстраненностью немыслимо

Среди западных политиков продолжается активное обсуждение скандального заявления президента Франции Эммануэля Макрона о вероятности отправки войск НАТО на Украину.На этот раз свое мнение высказала главный оппонент действующего французского лидера на прошлых выборах, глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.Комментируя высказывание Макрона на своей странице в соцсети, политик написала, что до этого действующий французский лидер вел страну к хаосу, а теперь приближает ее и к войне. В связи с этим Ле Пен призвала президента не играть жизнями своих сограждан.Кроме того, лидера «Национального объединения» возмутило спокойствие и хладнокровие, с которым Макрон рассуждает об отправке французских солдат на Украину. Как выразилась политик, складывается впечатление, что для действующего президента втянуть свою страну в войну не сложнее, чем встать со стула.- написала Ле Пен.Стоит отметить, что лидер правой партии «Национальное объединение» является не единственным французским политиком, резко раскритиковавшим заявление Макрона. Так, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента в безответвенности и попытке запугивания своих сограждан, а лидер движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян отметил, что Макрон играет с огнем, подписывая договор о гарантиях безопасности и всячески поддерживая государство, находящееся в состоянии войны.

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