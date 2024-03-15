Экипаж боевого ледокола «Иван Папанин» проекта 23550 завершил обучение и готов к заселению на судно

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Экипаж боевого ледокола «Иван Папанин» проекта 23550 завершил обучение и готов к заселению на судно

Головное патрульное судно ледового класса проекта 23550, также называемое боевым ледоколом "Иван Папанин", в ближайшее время примет на свой борт экипаж. Об этом сообщило Минобороны.

Экипаж "Ивана Папанина" завершил обучение в объединенном учебном центре Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге. Заселение на патрульное судно пройдет в конце марта, после чего экипаж примет матчасть и все необходимое. В дальнейшем боевой ледокол завершит швартовные испытания и отправится на ходовые, которые должны будут начаться уже в апреле. По крайней мере, такие сроки озвучили в главкомате ВМФ РФ.

По планам командования, испытания "Ивана Папанина" должны завершиться до конца этого года, а сам ледокол войдет в состав Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.




"Иван Папанин" не является классическим ледоколом, это патрульное судно ледового класса, построенное для ВМФ России. Заложено судно было 19 апреля 2017 года, спущено на воду 25 октября 2019 года. Корабль вооружен автоматической артиллерийской установкой АК-176МА, также на судне будет базироваться один многоцелевой вертолет. Кроме того, на ледоколе зарезервировано место для размещения пусковой установки ракетного оружия.

Судно способно выполнять задачи буксира, патрульного корабля и ледокола. "Иван Папанин" способен развивать скорость до 18 узлов. Водоизмещение - около 8500 тонн, длина - свыше 100 м, ширина - около 20 м, автономность плавания - около 70 суток. Дальность хода — 10 тысяч морских миль. Ледокол может преодолевать ледяные поля толщиной до 1,7 метра.
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    6 комментариев
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    1. Виталий Койсин Ранг пользователя
      Виталий Койсин
      +2
      Сегодня, 15:38
      Почти безоружный корабль!..
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 15:44
        Чего уж? Планировалось установить мобильные установки "Калибр К".
    2. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +1
      Сегодня, 15:40
      Идея военного ледокола хороша. good
      Но вооружение у Папанина - никакое. sad angry
      1. Gomunkul Ранг пользователя
        Gomunkul
        0
        Сегодня, 15:56
        Но вооружение у Папанина - никакое.
        Да, с вооружением не густо. Вот, что есть в открытых источниках по вооружению. Для ВМФ:
        Вооружение
        Шифр «Арктика»:
        1 × 76,2-мм артиллерийская установка (АУ) АК-176МА;
        8 ПЗРК «Игла» или «Верба».
        Опционально:
        2—4 × 12,7-мм пулемётные установки (ПУ) 6П59 «Корд»;
        2 контейнерные пусковые установки ракетного комплекса «Калибр-К» (40-футовые или 20-футовые ISO-контейнеры), в каждой из которых соответственно:
        4 крылатые ракеты (КР) типа 3М-14 или 3М-54 «Калибр»,
        или
        4 противокорабельные ракеты (ПКР) типа Х-35 «Уран».
        .

        Для пограничников:
        Вооружение
        Шифр «Ермак»:
        1 × 76,2-мм артиллерийская установка АК-176МА;
        2 × 30-мм артиллерийские установки АК-630М;
        4 × 12,7-мм пулемётные установки 6П59 «Корд»;
        8 ПЗРК «Игла» или «Верба»
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 15:53
      По крайней мере не будем гонять атомные ледоколы на перехват ,как в прошлом году с американским ледоколом ,пытавшийся проникнуть на СМП.На перехват был отправлен " 50 лет Победы" ,было захватывающее зрелище на Горадаре .После того как американец и пошёл вокруг ЗФИ ," 50 лет Победы" проверил весь путь американца ,какие подарки он нам оставил.Норвежский ледокол - патруль " Свальборг " в этом году будет списан,усё отъездился( кораблику всего 24 года).
    4. JD1979 Ранг пользователя
      JD1979
      -3
      Сегодня, 15:53
      Сделали очередное анало-говнетное убожество...

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