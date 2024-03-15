Экипаж боевого ледокола «Иван Папанин» проекта 23550 завершил обучение и готов к заселению на судно
Головное патрульное судно ледового класса проекта 23550, также называемое боевым ледоколом "Иван Папанин", в ближайшее время примет на свой борт экипаж. Об этом сообщило Минобороны.
Экипаж "Ивана Папанина" завершил обучение в объединенном учебном центре Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге. Заселение на патрульное судно пройдет в конце марта, после чего экипаж примет матчасть и все необходимое. В дальнейшем боевой ледокол завершит швартовные испытания и отправится на ходовые, которые должны будут начаться уже в апреле. По крайней мере, такие сроки озвучили в главкомате ВМФ РФ.
По планам командования, испытания "Ивана Папанина" должны завершиться до конца этого года, а сам ледокол войдет в состав Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.
"Иван Папанин" не является классическим ледоколом, это патрульное судно ледового класса, построенное для ВМФ России. Заложено судно было 19 апреля 2017 года, спущено на воду 25 октября 2019 года. Корабль вооружен автоматической артиллерийской установкой АК-176МА, также на судне будет базироваться один многоцелевой вертолет. Кроме того, на ледоколе зарезервировано место для размещения пусковой установки ракетного оружия.
Судно способно выполнять задачи буксира, патрульного корабля и ледокола. "Иван Папанин" способен развивать скорость до 18 узлов. Водоизмещение - около 8500 тонн, длина - свыше 100 м, ширина - около 20 м, автономность плавания - около 70 суток. Дальность хода — 10 тысяч морских миль. Ледокол может преодолевать ледяные поля толщиной до 1,7 метра.
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