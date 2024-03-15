Президент Ирана: западные СМИ в угоду Вашингтону отвлекают внимание мира от кризиса в Палестине

Некоторые СМИ являются наемниками Соединенных Штатов и сионистского режима, подвергая цензуре широко распространенные и беспрецедентные демонстрации людей из разных частей мира против преступлений сионистов

Лицемерие, демонстрируемое США при поставках еды палестинцам, не сможет исказить неоспоримую реальность

Когда человек защищает свой собственный дом или страну, делает ли это его террористом?

Западные СМИ в угоду Вашингтону отвлекают внимание мира от кризиса в Палестине. Их действия вызывают сожаление.Об этом на вчерашней встрече с журналистами в Тегеране заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.- заявил глава Исламской Республики.В тот же день официальный представитель МИД Ирана Насер Канани записал на своей странице в соцсети, что американские гуманитарные поставки в сектор Газа являются неудачной попыткой Вашингтона спасти свою репутацию.- заявил дипломат.Иранское информагентство Tasnim, приводя слова президента Раиси на брифинге, напомнило и о выступлении духовного лидера страны аятоллы Сейеда Али Хаменеи на встрече со студентами, которая состоялась 1 ноября прошлого года. На ней он подверг критике западные СМИ и политиков, называющих палестинские вооруженные формирования террористами.- задал аятолла риторический вопрос.Он сравнил членов боевого крыла ХАМАС с участниками французского движения Сопротивления, действовавшего в годы Второй мировой войны и сражавшимися против немецких нацистов. Хаменеи отметил, что современные французы испытывают по отношению к ним чувство гордости и не называют их террористами.