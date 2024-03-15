Президент Ирана: западные СМИ в угоду Вашингтону отвлекают внимание мира от кризиса в Палестине

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Президент Ирана: западные СМИ в угоду Вашингтону отвлекают внимание мира от кризиса в Палестине

Западные СМИ в угоду Вашингтону отвлекают внимание мира от кризиса в Палестине. Их действия вызывают сожаление.

Об этом на вчерашней встрече с журналистами в Тегеране заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.



Некоторые СМИ являются наемниками Соединенных Штатов и сионистского режима, подвергая цензуре широко распространенные и беспрецедентные демонстрации людей из разных частей мира против преступлений сионистов

- заявил глава Исламской Республики.

В тот же день официальный представитель МИД Ирана Насер Канани записал на своей странице в соцсети, что американские гуманитарные поставки в сектор Газа являются неудачной попыткой Вашингтона спасти свою репутацию.

Лицемерие, демонстрируемое США при поставках еды палестинцам, не сможет исказить неоспоримую реальность

- заявил дипломат.

Иранское информагентство Tasnim, приводя слова президента Раиси на брифинге, напомнило и о выступлении духовного лидера страны аятоллы Сейеда Али Хаменеи на встрече со студентами, которая состоялась 1 ноября прошлого года. На ней он подверг критике западные СМИ и политиков, называющих палестинские вооруженные формирования террористами.

Когда человек защищает свой собственный дом или страну, делает ли это его террористом?

- задал аятолла риторический вопрос.

Он сравнил членов боевого крыла ХАМАС с участниками французского движения Сопротивления, действовавшего в годы Второй мировой войны и сражавшимися против немецких нацистов. Хаменеи отметил, что современные французы испытывают по отношению к ним чувство гордости и не называют их террористами.
  • Zuma/ТАСС
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1 комментарий
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  1. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:54
    Так 90% Госдепартамента США этнические евреи , что они ещё должны делать.

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