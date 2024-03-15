Спикер Палаты представителей Конгресса США: Байден, мягко говоря, не в лучшей форме

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Спикер Палаты представителей Конгресса США: Байден, мягко говоря, не в лучшей форме

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон отметил стремительно прогрессирующее снижение когнитивных способностей президента США Джо Байдена.

Комментируя свое заявление о том, что Байден недостаточно психически здоров, чтобы занимать высшую государственную должность, Джонсон напомнил, что, люди не могут изменить свой возраст, при этом возрастные изменения у всех проявляются по-разному. В случае с Байденом - он, по мнению спикера Конгресса, находится, мягко говоря, не в самой лучшей форме.



Джонсон отмечает заметную медлительность американского президента, а также тот факт, что сотрудники обращаются с ним очень осторожно. Несмотря на то, что личные встречи между спикером Конгресса и главы государства являются чрезвычайно важными для решения многих вопросов, в том числе касающихся национальной безопасности и охраны границ, администрация Байдена на протяжении шести недель отказывалась организовать коммуникацию Джонсона с Байденом.

В итоге, несмотря на то, что встреча предполагалась в формате один на один, Байден пригласил на нее еще пятерых человек: вице-президента, Чака Шумера, Митча Макконнелла и Хакима Джеффриса, что в корне изменило порядок коммуникации и заранее подготовленный Джонсоном сценарий. Как предполагает Джонсон, демократы опасались оставлять их наедине, потому что не знали, что Байден может сказать, оказавшись без своего окружения, контролирующего нездорового президента.
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24 комментария
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  1. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 16:22
    Сегодня лесбиянке опять придётся хамить на брифинге,но ей теперь полегче хамят в две наглых хари,она и Кирби.
    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 16:50
      Делов заставить байдена пробежать 10 километров и после этого отжаться 20раз! wassat А,после похорон wassat принять поправку чтобы кандидат на пост президента мог спокойно сдать норму ГТО времен СССР wassat
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 16:57
        Не ,пусть Байден посетит эсминец типа " Арли Берк" и пройдёт по отсекам .На какой двери ему придёт крындец?
  2. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:24
    Да ладно жути нагонять , он ещё старик хоть куда , второй срок в лёгкую потянет , фармакология поможет.
    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 16:28
      Ирек.Американские спортсмены и тренера уже в наглую говорят ,если у нас деприсняк - медицинский коктейль через неделю "амёбу "делает монстром готовым на всё.
    2. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +3
      Сегодня, 16:28
      Президент там тот, кто в его заднице рукой правит! bully
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +2
        Сегодня, 16:46
        Президент там тот, кто в его заднице рукой правит

        Проктолог Байдена что ли...??? request
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +1
          Сегодня, 16:58
          Проктолог Байдена что ли...??
          Не исключено wassat , но точно не этот старый маразматик
    3. двейра63 Ранг пользователя
      двейра63
      0
      Сегодня, 18:00
      Фармакология ему уже не поможет, ходить и жить подольше, возможно, сможет, а думать -уже нет. Слишком быстро прогрессирует деменция. Про второй срок это утопия.
  3. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 16:25
    Майк Джонсон отметил стремительно прогрессирующее снижение когнитивных способностей президента США Джо Байдена.
    fool Зачем Джо Байдену когнитивные способности? У него аппарат Белого дома есть и хозяин. request
  4. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 16:28
    Имею сказать,таки не зря Верховный заметил при посыле и вопросах Такера Карлсона после интервью со знаменитым журналистом, что с избранием деда Бидона- Дементия презиком,
    России было бы лучше прогнозировать отношения с янке - сри- ей!
    Прям в десяточку избирателям шса!
  5. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 16:29
    [В итоге, несмотря на то, что встреча предполагалась в формате один на один, Байден пригласил на нее еще пятерых человек]
    Ну конечно! Подсказывать то кто то должен.
  6. Msi Ранг пользователя
    Msi
    0
    Сегодня, 16:31
    В случае с Байденом - он, по мнению спикера Конгресса, находится, мягко говоря, не в самой лучшей форме.

    Открыл Америку...
  7. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:32
    Старый Байден.Так для проверки " шлагбаума" на сайте.Не, не пропускает это слово между Старый и Байден. lol
  8. kosmozoo Ранг пользователя
    kosmozoo
    +1
    Сегодня, 16:35
    Так что, "лебединое озеро" пора включать? Или им роднее "призрак в опере".
  9. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 16:37
    «В итоге, несмотря на то, что встреча предполагалась в формате один на один, Байден пригласил на неё ещё пятерых человек» —

    — "Приходи на стрелку один, мы тоже одни приедём. Оружие не бери, у нас есть" ...
  10. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 16:50
    Зашибись- заценили новость! Во время предложенной встречи тет- а тет дед Дементий панически пытался вспомнить где он закопал топор войны , почему напротив него человек с правильными белыми чертами лица вместо индейца и что делать ссо странным чемоданчиком?!
    В это мгновение он , как и весь мир, как никогда, находился за гранью от провала.
    Внезапно дверь овального кабинета открылась и ... принесли спасительное мороженое!
    Мир был спасён!
  11. Andobor Ранг пользователя
    Andobor
    0
    Сегодня, 16:53
    Путин сказал: - хороший президент в США, нам такой нужен, - давай еще.
  12. Яро Полк Ранг пользователя
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 16:58
    Спикер Палаты представителей Конгресса США: Байден, мягко говоря, не в лучшей форме.
    --------
    Проклятый убийца-отправляйся в АД..Сатана.
  13. KukuRuzvelt Ранг пользователя
    KukuRuzvelt
    0
    Сегодня, 17:00
    Да просто немного не в ресурсе. Нужен картатаю небольшой ретрит))и подгузники
  14. ЧеловекИздалека Ранг пользователя
    ЧеловекИздалека
    0
    Сегодня, 17:03
    Непонятно, кто и зачем продолжает одевать маразматика бидона по утрам, менять ему памперс и напоминать о том, что он все еще президент матрасленда. Чтобы спихнуть на него все косяки, а потом начать с чистого листа после нашей победы над руиной (типа "это все злой старый черт затеял, клянусь родителем номер1!")? Или он себе пенсионный стаж набивает, хотя уже едва ли помнит смысл этих слов? Или это этакий подеб матраснации со стороны искренне ненавидящего ее кукловода ("Лол, да что ему надо сделать, чтобы это лошье начало возмущаться- опростаться в прямом эфире?")
  15. RealPilot Ранг пользователя
    RealPilot
    0
    Сегодня, 17:34
    Цитата: Чёрный
    Проктолог Байдена что ли...??
    Не исключено wassat , но точно не этот старый маразматик

    Вот именно так! Помнится, Камала Харрис на несколько часов приводилась к президентской присяге во время колоноскопии у Байдена под общим наркозом.
    Проктолог уже менял президента на черную женщину. Неисповедимы пути... hi
  16. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 17:37
    Сказано же, что самоходный дед wink
  17. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 17:54
    Не клевещи на дедушку-раз доктора сказали-что нормален-значит-нормален laughing

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