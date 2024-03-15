Спикер Палаты представителей Конгресса США: Байден, мягко говоря, не в лучшей форме.

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон отметил стремительно прогрессирующее снижение когнитивных способностей президента США Джо Байдена.Комментируя свое заявление о том, что Байден недостаточно психически здоров, чтобы занимать высшую государственную должность, Джонсон напомнил, что, люди не могут изменить свой возраст, при этом возрастные изменения у всех проявляются по-разному. В случае с Байденом - он, по мнению спикера Конгресса, находится, мягко говоря, не в самой лучшей форме.Джонсон отмечает заметную медлительность американского президента, а также тот факт, что сотрудники обращаются с ним очень осторожно. Несмотря на то, что личные встречи между спикером Конгресса и главы государства являются чрезвычайно важными для решения многих вопросов, в том числе касающихся национальной безопасности и охраны границ, администрация Байдена на протяжении шести недель отказывалась организовать коммуникацию Джонсона с Байденом.В итоге, несмотря на то, что встреча предполагалась в формате один на один, Байден пригласил на нее еще пятерых человек: вице-президента, Чака Шумера, Митча Макконнелла и Хакима Джеффриса, что в корне изменило порядок коммуникации и заранее подготовленный Джонсоном сценарий. Как предполагает Джонсон, демократы опасались оставлять их наедине, потому что не знали, что Байден может сказать, оказавшись без своего окружения, контролирующего нездорового президента.

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