Американская газета: ВСУ ожидает коллапс в случае непредоставления США военно-финансовой помощи

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Американская газета: ВСУ ожидает коллапс в случае непредоставления США военно-финансовой помощи

Американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома делает весьма мрачный, но вполне предсказуемый прогноз ближайшего будущего украинской армии. Судя по заявлению чиновника, в администрации Байдена ожидают, что ВСУ ждет коллапс, если Конгресс США в ближайшее время так и не согласует выделение военно-финансовой помощи Киеву.

В Белом доме предсказывают два сценария, ни один из которых никак не назвать хорошим для Украины, в случае, если республиканцы в нижней палате Конгресса и дальше буду противиться выделению Киеву чуть более шестидесяти миллиардов долларов помощи, которые администрация Байдена запросила еще осенью прошлого года, пишет WP. Наиболее пессимистичный вариант предусматривает, что при отсутствии должных поставок вооружений и боеприпасов ВСУ не смогут сдерживать наступление российской армии. Соответственно, ВС РФ сумеют прорвать украинскую оборону, скорее всего, на нескольких участках фронта.



Второй «лучший» сценарий тоже не внушает особого оптимизма для Киева. По нему ВСУ хотя и сумеют сдержать натиск российской армии, пусть и с перегруппировкой на новых оборонительных позициях, но при этом понесут очень большие потери в живой силе. Можно подумать, что таковые не происходят не только сейчас, но и в предыдущие месяцы, особенно в ходе бессмысленного контрнаступления ВСУ и попытках удержать в последствии все равно оставленные населенные пункты.

Отсутствие дополнительной помощи не пойдет Украине на пользу, это может привести к потенциальному коллапсу. Но суть в том, что даже если Украина продержится, в действительности мы говорим о том, что на это уйдут бесчисленные жизни

— заявил высокопоставленный чиновник администрации Байдена журналистам.

Директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая перед законодателями на этой неделе, предупредил, что в отсутствие помощи США территориальные потери Украины в этом году будут «значительными», напоминает WP. При этом в Белом доме считают, что если помощь Киеву и будет разморожена в Конгрессе, но произойдет это слишком поздно, украинская армия может и не выдержать натиска российской в течение длительного времени.

Что еще примечательно, автор статьи в WP ненароком отмечает и другую проблему. Например, Европа способна обеспечивать только треть потребностей ВСУ в боеприпасах, даже несмотря на стремление нарастить оборонное производство. Да и Соединенные Штаты, как выясняется, могут производить снарядов меньше, чем объемы выпуска, которых уже достигла Россия. Издание пишет со слов вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, что российские оборонные предприятия производят 2,7 миллиона снарядов в год, что намного опережает возможности в США в ближайшей перспективе.

Спрашивается, как тогда собираются решать эту проблему американские власти, даже если деньги на помощь Киеву будут выделены в запрашиваемом объеме? Теоретически, закупить боеприпасы можно в третьих странах вне НАТО. Но тогда получится, что Джо Байден обманывал конгрессменов, когда ранее заявлял, что почти все деньги, предназначенные Украине, останутся внутри страны и пойдут на оплату контрактов с национальными оборонными предприятиями. Вот такой американский тупик получился.
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    11 комментариев
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    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 16:53
      Зашибись- заценили новость! Коллапс им токмо снится!Наших бронзовых солдат сколько б вы не рушили,
      Мы вернём должок назад,
      Не воюйте с русскими!
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 17:12
        ВСУ ожидает коллапс хоть с предоставлением, хоть без предоставления... Просто во втором случае он придёт быстрее и будет сильнее!!! am
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 17:27
        Цитата: ZovSailor
        Коллапс им токмо снится!

        Коллапс подкрался, а укры его и не заметили.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 17:39
          Цитата: carpenter
          Коллапс подкрался, а укры его и не заметили
          Из-под кастрюли его не видно wink
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 17:02
      Так уже и сенаторы и коггрессмены хотят давать всукам бабло только в кредит!!!
    3. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      0
      Сегодня, 17:12
      В гитлеровской Германии в 45м тоже произошел коллапс? laughing
      1. Александр 3 Ранг пользователя
        Александр 3
        0
        Сегодня, 17:24
        На фото ,сидит в грязи всучник смотрит на застрявшее чудо, и думает-всё, . вам ВСУки
    4. pin_code Ранг пользователя
      pin_code
      0
      Сегодня, 17:18
      Что может ждать страну и её армию, которые ни чего не могут производить. Ни танков, ни арт систем, БМП, БТР,...
    5. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 17:26
      На фото не Макрон ли свой гальский клюв повесил, возле своего Цезаря? "Снаряд ёк, грязь - бар, сижу куру..". request
    6. poquello Ранг пользователя
      poquello
      0
      Сегодня, 18:07
      "ВСУ ждет коллапс, если Конгресс США в ближайшее время так и не согласует.."
      ээ не трынди Вашингтон пост, коллапс их ожидает в любом случае
    7. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      0
      Сегодня, 18:07
      Стратегия Герасимова приносит свои плоды маленькими кусочками по всей линии фронта, изматывая украинскую армию, которая неизбежно рухнет в тот или иной момент.

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