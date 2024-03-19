Российская компания Sitronics Group работает над спутниковой связью для БПЛА

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Российская компания Sitronics Group работает над спутниковой связью для БПЛА
БПЛА "Иноходец". Внедрение спутниковой связи могло бы повысить его характеристики


Потенциал и возможности беспилотной авиационной системы во многом зависят от применяемых в ней средств связи. В частности, возможно использование спутниковой связи, которая способна обеспечить высочайшие показатели радиуса действия БПЛА. Российская оборонная промышленность давно занимается подобными вопросами, и в этом году планируется провести новые эксперименты с привлечением современной космической и авиационной техники.



Большие планы


13 марта в Москве состоялось открытие нового технологического пространства «Точка кипения». Эта площадка была создана несколькими организациями для обеспечения дальнейшего развития беспилотной авиации: с ее помощью разработчики техники смогут обмениваться опытом, координировать действия и т.д. Подобное сотрудничество уже начато, и становится известно о первых совместных проектах.

Одним из участников «Точки кипения» является компания Sitronics Group, занимающаяся различными проектами в ИТ-сфере и в смежных областях. Ее президент Николай Пожидаев рассказал о подготовке интересного и многообещающего проекта. Вместе с несколькими другими предприятиями «Ситроникс» в этом году проведет эксперимент по интеграции БПЛА и спутниковой связи.

Эксперимент по организации космической связи планируют провести будущим летом. В прошлом году Sitronics Group построила более 100 спутников связи, которые теперь будут выводиться на расчетные орбиты. Часть этой техники задействуют в будущем эксперименте в качестве средств передачи и ретрансляции радиосигнала и данных.


Издание «Ведомости» сообщает, что партнерами «Ситроникс» по новому эксперименту станут компании «Птеро» и «Аэромакс». Они предоставят беспилотный летательный аппарат или аппараты, которые получат новые приборы связи и помогут продемонстрировать потенциал предложенной технологии.

В эксперименте будет использоваться связь на основе открытого протокола автономной идентификационной системы (АИС). По плану испытаний, БПЛА с особыми средствами связи должен будет удалиться от станции управления более чем на 100 км и решать задачи наблюдения и разведки. Ввиду невозможности поддержания прямой связи, обмен данными будет проводиться через спутник. Вновь разработанный протокол связи обеспечит передачу сигнала и телеметрии с БПЛА на станцию управления.

В Sitronics Group полагают, что подобная система позволяет обеспечить надежную связь и управление беспилотными системами в условиях, когда отсутствует возможность развертывания необходимых наземных компонентов. Кроме того, будущий эксперимент должен показать принципиальную возможность реализации спутниковой связи БПЛА только за счет имеющихся в наличии космических аппаратов.

Эксперимент должен состояться не позднее первой декады июля. Компания Sitronics Group обещает представить его результаты на мероприятии «Архипелаг-2024», которое пройдет 10-21 июля на Сахалине. Таким образом, на проведение запланированных работ осталось всего три-четыре месяца. Судя по оптимизму разработчиков, необходимая подготовка уже проведена, и теперь эксперимент является лишь делом времени.


Вопросы связи


Подавляющее большинство современных беспилотных авиационных систем использует прямую радиосвязь между летательным аппаратом и станцией управления. Такая организация связи упрощает и удешевляет систему, но накладывает определенные эксплуатационные ограничения.

Радиус действия БПЛА, напрямую связывающегося со станцией управления, зависит от их взаимного расположения. На практике, в зависимости от рельефа местности и прочих факторов, этот параметр не превышает десятков километров. Для его увеличения используются разные варианты размещения антенных постов станции управления и промежуточные ретрансляторы, в т.ч. на беспилотных воздушных платформах.

Радикальным решением проблемы дальности является применение спутниковой связи. В таком случае радиосигналы от станции управления и с БПЛА проходят через космический аппарат-ретранслятор или через несколько спутников. За счет разных конфигураций таких контуров связи можно обеспечить связь между любыми точками планеты.

Спутниковая связь достаточно давно используется в сфере БПЛА. Соответствующими приборами и устройствами связи оснащаются беспилотники тяжелого класса, отличающиеся большой продолжительностью и дальностью полета. Применение связи через спутник позволяет в полной мере реализовывать летно-технические характеристики и рабочий потенциал БПЛА.


«Глобальные» системы связи внедрены в нескольких проектах БПЛА американской разработки. Также аналогичные разработки имеются у России, Китая и Турции. Тяжелые беспилотники со спутниковой связью регулярно применяются в различных операциях и наглядно демонстрируют преимущества таких технологий.

В новом масштабе


Нетрудно заметить, что спутниковая связь пока находит применение только в классе тяжелых разведывательно-ударных БПЛА. При этом ее характерные преимущества могут быть полезными и в других областях беспилотного авиастроения. В связи с этим в разных странах проводятся опыты по внедрению таких технологий на легких и средних беспилотниках, и некоторые уже привели к реальным результатам.

Так, на вооружении киевского режима состоят БПЛА, использующие американскую систему связи Starlink. Эта система изначально создавалась для обеспечения доступа в Интернет, и ее каналы удалось использовать для соединения компонентов беспилотной авиационной системы. При этом используются все преимущества спутниковой связи в целом, а также характерные особенности системы «Старлинк».

Анонсированные опыты компании Sitronics Group и смежников, по всей видимости, преследуют схожие цели. Созданы методы, средства и протоколы для связи с БПЛА через легкие спутники-ретрансляторы, и теперь новую разработку предстоит проверить на практике. Пока речь идет только об испытаниях, но при получении желаемых результатов следует ожидать дальнейшее развитие проекта и последующее внедрение новых технологий и компонентов в эксплуатацию.


Американский БПЛА MQ-9. Характерная форма носовой части указывает на наличие спутниковой антенны

В последние годы отечественная промышленность в лице оборонных предприятий и новых организаций разработала и представила большое количество БПЛА всех основных типов и классов. Эти изделия используют «обычную» радиосвязь с прямым соединением станции управления и летательного аппарата. При этом такие беспилотники могли бы иметь и более совершенные средства связи. Новый проект «Ситроникс» и аналогичные наработки других организаций поспособствуют решению таких задач и общему развитию отечественной беспилотной авиации.

Новые технологии


Таким образом, российская промышленность активно занимается разработкой и выпуском БПЛА основных классов и типов, необходимых вооруженным силам и другим структурам. Для обеспечения этого процесса и прогресса в нем создаются новые технологии разного рода.

В этих процессах особое внимание уделяется различной электронике и радиотехническим системам. Совершенствуются системы управления, повышается устойчивость к помехам и противодействию противника и т.д. Согласно последним новостям, в обозримом будущем отечественные БПЛА смогут получить принципиально новую систему связи с особыми возможностями.
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1 комментарий
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  1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 03:56
    Вчера это ещё надо было делать...до войны.
    Как всегда...пока петух не клюнет в лоб мужик не перекрестится.
    Скажу больше... уже сейчас надо готовить БПЛА охотников на себя подобных...оснащать программами поиска, автозахвата и уничтожения цели в радиусе 360 градусов.

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