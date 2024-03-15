Токаев назвал Казахстан преемником Золотой Орды
Казахский лидер Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на национальном курултае вспомнил об историческом наследии своей страны и назвал Казахстан непосредственным приемником Золотой Орды, пишет Nur.kz.
В материале говорится, что президент Казахстана сравнил Улус Джучи с Римской империей, заявив, что государство, существовавшее на территории Центральной Азии на проятжении шести веков, сформировало уникальную модель развития региона.
Как выразился Токаев, именно Золотая Орда смогла достичь межкультурного и межрелигиозного симбиоза, объединив на одной территории различные этносы. С его слов, именно стремление правителей Улус Джучи создать единую цивилизацию, существующую на общих началах на огромном пространстве Центральной Азии и предопределило судьбу современных государств региона.
Таким образом, по мнению Токаева, его страна должна продолжить всестороннее изучение наследия и истории Золотой Орды. Тем более, как он выразился, Казахстан является прямым преемником Улус Джучи.
Напоследок казахский лидер отметил, что некоторые шаги в данном направлении уже сделаны. В частности, по его инициативе создан институт, занимающийся изучением Золотой Орды.
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