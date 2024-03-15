Токаев назвал Казахстан преемником Золотой Орды

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Токаев назвал Казахстан преемником Золотой Орды

Казахский лидер Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на национальном курултае вспомнил об историческом наследии своей страны и назвал Казахстан непосредственным приемником Золотой Орды, пишет Nur.kz.

В материале говорится, что президент Казахстана сравнил Улус Джучи с Римской империей, заявив, что государство, существовавшее на территории Центральной Азии на проятжении шести веков, сформировало уникальную модель развития региона.



Как выразился Токаев, именно Золотая Орда смогла достичь межкультурного и межрелигиозного симбиоза, объединив на одной территории различные этносы. С его слов, именно стремление правителей Улус Джучи создать единую цивилизацию, существующую на общих началах на огромном пространстве Центральной Азии и предопределило судьбу современных государств региона.

Таким образом, по мнению Токаева, его страна должна продолжить всестороннее изучение наследия и истории Золотой Орды. Тем более, как он выразился, Казахстан является прямым преемником Улус Джучи.

Напоследок казахский лидер отметил, что некоторые шаги в данном направлении уже сделаны. В частности, по его инициативе создан институт, занимающийся изучением Золотой Орды.
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    85 комментариев
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    1. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +31
      Сегодня, 16:53
      Крыша поехала у преемничка Назарбаева.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +8
        Сегодня, 17:11
        Россию планомерно выдавливают из Казахстана, создают плацдарм для новой идеологии и готовят к участи Украины.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 17:22
          Так что же нам в школе про татаро-монгольское иго говорили...??? Так вот оказывается кто настоящие ордынцы, кто наших русичей в рабство гнал, а с князей дань драл... Казахи, сейчас мы весь ущерб государства русского за 300 лет подсчитаем с процентами... Ждите, не расслабляйтесь, наследнички!!! am
          1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Ранг пользователя
            ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
            +2
            Сегодня, 17:45
            Нарывается на Куликовскую битву №2
          2. Задира Ранг пользователя
            Задира
            0
            Сегодня, 17:52
            Цитата: Lev_Russia
            Так что же нам в школе про татаро-монгольское иго говорили...??? Так вот оказывается кто настоящие ордынцы, кто наших русичей в рабство гнал, а с князей дань драл... Казахи, сейчас мы весь ущерб государства русского за 300 лет подсчитаем с процентами... Ждите, не расслабляйтесь, наследнички!!! am

            О, один уже купился на провокацию. Ничего нового в этом мире. Токаев разыгрывает национальную карту. Когда реальных достижений у власти нет, в ход идут проверенные приемы: населению внушают, что они наследники великих завоевателей ойкумены laughing
            И как это не парадоксально, большинство ведется на такое примитивное внушение - видимо, приятно считать себя особенным и неповторимым. "Истинные арийцы" не дадут соврать lol
            1. Lev_Russia Ранг пользователя
              Lev_Russia
              0
              Сегодня, 17:56
              Это Вы мне или Токаеву объясняете...??? Особенно рассмешило про "купился"... Есть такое слово "сарказм", Владимир...
        2. RealPilot Ранг пользователя
          RealPilot
          0
          Сегодня, 17:23
          По крайней мере они не хотят быть провинцией Великого Китая... И это нам на руку.
          Пусть пока помаринуются в местечковых грезах, не до них сейчас! А дальше видно будет - может и советский период с заискивающими улыбками вспомнят...
          1. ramzay21 Ранг пользователя
            ramzay21
            0
            Сегодня, 17:54
            Токаев под сказки о былом величии монгол и придуманной великой истории Казахстана, который от уничтожения китайцами спасла Россия, распродаст все что не успел продать Назарбаев и уедет горевать в Лондон или в Москву, оставив одурманенный народ нищим но с придуманным вяликим прошлым.
            Назарбаев воровал но хоть что-то для страны делал, этот только сказки рассказывает.
          2. voyaka uh Ранг пользователя
            voyaka uh
            0
            Сегодня, 18:00
            "они не хотят быть провинцией Великого Китая"///
            ---
            Китай тоже был провинцией Золотой Орды.
            Русь была самой западной провинцией, а Китай - самой восточной провинцией.
        3. Eroma Ранг пользователя
          Eroma
          0
          Сегодня, 17:46
          Я думаю всё проще. Все жители бывшего СССР имеют менталитет имперского народа, ибо многие народы столетия были частью огромной и сильной империи! fellow как только появляется хоть какой то повод, для собственной гордости, им хочется почувствовать себя частью чего-то великого bully естественно вспоминать, что они были частью России они не могут, поэтому ищут другие варианты.
          Казахи попросились в состав России, что бы та их защитила от реальных наследников Золотой Орды, Джунгар! laughing и если бы не Россия, то к 18 веку в степях Казахстана, о казахах наверное бы никто и не вспоминал lol там бы жили калмыки и монголы (Джунгарское ханство)
        4. cpls22 Ранг пользователя
          cpls22
          +1
          Сегодня, 18:03
          Цитата: Чёрный
          Россию планомерно выдавливают из Казахстана, создают плацдарм для новой идеологии и готовят к участи Украины.

          В свете этих высказываний военная программа ВВС США — Золотая орда (Golden Horde), заиграла новыми красками. Вот откуда ветер дует.
      2. ZлоyКот Ранг пользователя
        ZлоyКот
        +5
        Сегодня, 17:17
        "Крыша поехала у преемничка Назарбаева"
        когда у страны нет достижений сегодня, начинают вспоминать, что было позавчера. и чем меньше побед сегодня, тем в более глубокую историю начинают копать. это не только казахстан
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 17:26
          Цитата: ZлоyКот
          когда у страны нет достижений сегодня, начинают вспоминать, что было позавчера. и чем меньше побед сегодня

          Одни выдают себя за потомков шумеров, другие за потомков Чингисхана, а некоторые и за потомков "парня из Браунау".
        2. alystan Ранг пользователя
          alystan
          +2
          Сегодня, 17:29
          Да, он не единственный в этом роде.

          Касым-Жомарт Токаев дословно сказал следующее:

          Для уверенного движения вперед мы должны в полной мере осознать масштаб национальной истории, оберегать и продвигать свое культурное наследие. Казахстан является прямым преемником кочевой цивилизации Великой степи. Признанной вершиной государственного строительства на огромных просторах Центральной Евразии всегда выступал Улус Джучи, всемирно известный как Золотая Орда. Геополитическое наследие этой средневековой державы послужило благодатной почвой для возникновения целого ряда евразийских государств, включая Казахское ханство. Сплав различных этносов и религий создал на этом пространстве уникальную модель межкультурного симбиоза и государственного строительства.

          Так и турки почти пол-века создавали свою модель межкультурного симбиоза и государственного строительства на всем Ближнем Востоке, на севере Африки вплоть до Иберийского полуострова, и на всех Балканах.

          Улус Джучи занимает значимое место в традиции государственности Казахстана, потому что прошлое, настоящее и будущее нашей страны тесно переплетены с его историческим наследием. Важно, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано именно с Казахстаном.

          С привлечением признанных иностранных специалистов, начата работа над многосерийным документальным фильмом об истории и легендарных деятелях Золотой Орды.

          В целом, в выстраивании образа нашей страны на международной арене необходимо активнее и шире использовать бренд Золотой Орды.

          Интересно, а как к такому наглому притязанию отнесутся настоящие потомки того же Чингиз хана - нынешние монголы?
      3. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +7
        Сегодня, 17:20
        "Если нет великой истории её нужно создать" - подумал про себя очередной правитель очередной "великой страны".
        Закрыв глаза, мыслями он уже витал в эпохе 700-летней и даже 1000-летней давности, когда к нему с вопросом обратился повзрослевший сын.

        "Папа" - спросил сын, "а почему даже на окраинах нашей столицы бедность и нищета и наши граждане массово уезжают за пределы нашей страны за лучшей долей."
        "Эх, сынок" - ответил ему папа, - "От них много лет скрывали правду о том, что они потомки великого народа и государства, которое простиралась от окраин восточного океана до западных берегов нашего континента и я принял решение открыть им глаза на эту правду, после которой наша страна вновь обретёт своё утраченное величие, богатство и процветание и миллионы граждан со всего мира будут стоять у наших границ в надежде обрести наше подданство."

        "Круто" - подумал про себя сынок и решил не медлить с получением гражданства в государстве за большой лужей, пока папу не сместили с насиженного места. crying
        1. Юра Ранг пользователя
          Юра
          +1
          Сегодня, 17:41
          Цитата: кредо
          "Если нет великой истории её нужно создать" - подумал про себя очередной правитель очередной "великой страны".
          Их воодушевляет собственное величие от этих историй, ну что такое амба, это просто мало кому известное за исключением местных народов внушающее страх животное, а вот тигр (амба это его местное название) это уже известный всему миру опасный и внушающий страх хищник. Иногда это доходит до смешного и 1000 лет это не предел, Адам и Ева были казахами)))
          1. кредо Ранг пользователя
            кредо
            +3
            Сегодня, 17:46
            ...Иногда это доходит до смешного и 1000 лет это не предел, Адам и Ева были казахами)))

            Нам бы самое главное не пропустить тот момент, когда у очередных "великих" не закружится голова от "научно доказанных фактов" и ударившая в голову урина не приведёт их к мысли о том, что всё вокруг их, за пределами их ореола обитания, является их законной территорией. angry
      4. Jovanni Ранг пользователя
        Jovanni
        +1
        Сегодня, 17:41
        Цитата: alystan
        Крыша поехала у преемничка Назарбаева.

        Да он видать теперь себя пра-пра-правнучатым племянником Бату-хана чувствует! Не иначе...
      5. shikin Ранг пользователя
        shikin
        0
        Сегодня, 17:49
        Ну, не совсем поехала. Вот хорошая статья по этому поводу: https://dzen.ru/a/X5gxerr3jnnn51cW
        Какая-то часть казахов имеет кровь чингизидов, но это касается далеко не только их.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +10
      Сегодня, 16:54
      «Токаев назвал Казахстан преемником Золотой Орды» —

      — Дань потребует платить ...
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 17:17
        Вообще-то в улус Джучи входили и русские княжества! Так что надо начать войну с Казахстаном за обладание этим высоким почётным званием! laughing
        Но есть ещё одна затыка улус-то этот лишь не очень-то уж и небольшая часть Золотой Орды, о которьй и бредит Токаев! Так что её преемников может найтись как собак нерезанных.
      2. mag nit Ранг пользователя
        mag nit
        -2
        Сегодня, 17:18
        Хрен им. Россия уже Ичкерии платит.
    3. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +18
      Сегодня, 16:55
      У нас уже есть одни " приемники"- " великих укров".) Они и " море выкопали" и " первыми неандертальцами были". Хотя, думаю они ими ( неандертальцами) и остались..
      1. Аскольд65 Ранг пользователя
        Аскольд65
        +1
        Сегодня, 17:01
        Цитата: Андрей Николаевич
        У нас уже есть одни " приемники"- " великих укров".)

        Они же "приемники", так называемой, " Киевской Руси" -- " Русь-Украины" -- Великого Княжества Литовского. С "исконными землями" от Балтики до Северного Кавказа. wassat
        1. ГГВ Ранг пользователя
          ГГВ
          +1
          Сегодня, 17:32
          Какой такой "Киевской Руси"? Пришли князья с севера,отбили город у хазар,сделали этот город столицей. Затем когда хотели переносили столицу то во Владимир,то в Москву,то в Питер. Не было Киевской Руси НИКОГДА,была РУСЬ под правлением Рюриковичей,затем Романовых и всё.
          1. Аскольд65 Ранг пользователя
            Аскольд65
            +2
            Сегодня, 17:37
            Цитата: ГГВ
            Не было Киевской Руси НИКОГДА,была РУСЬ под проявлением Рюриковичей

            Ук_рам это бесполезно объяснять, что это не Русь была киевской, а Киев стал русским городом. hi
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        0
        Сегодня, 17:25
        У нас уже есть одни " приемники"- " великих укров".) Они и " море выкопали" и " первыми неандертальцами были". Хотя, думаю они ими ( неандертальцами) и остались..

        Так ведь "древние укры" только Чёрное море выкопали и из отвалов которого воздвигли Кавказские горы, значит Уральские горы, Памир и Тибет возвели из отвалов Аральского и Каспийского морей кто-то другие.
        И видно скоро мы об этом узнаем. laughing
    4. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +6
      Сегодня, 16:57
      А причём тут казахи,если Орда это монголы? fool fool
      1. Cartalon Ранг пользователя
        Cartalon
        +4
        Сегодня, 16:59
        У нас русоарии из гипербореии, у них Чингиз - тюрок, там все трюки, включая шумеров.
      2. Винни76 Ранг пользователя
        Винни76
        0
        Сегодня, 17:02
        Цитата: Бережливый
        А причём тут казахи,если Орда это монголы?

        Перефразируя одного великого деятеля, казахи это монголы, но со знаком качества)
        1. Аскольд65 Ранг пользователя
          Аскольд65
          0
          Сегодня, 17:08
          Цитата: Винни76
          Перефразируя одного великого деятеля, казахи это монголы, но со знаком качества)

          Это не "деятель", а лятвин. Продолжатель исторического наследия ВКЛ.
        2. alystan Ранг пользователя
          alystan
          +4
          Сегодня, 17:11
          Китайские архивы утверждают, что в те времена про казахов никто ничего не знал.
          1. ZлоyКот Ранг пользователя
            ZлоyКот
            +4
            Сегодня, 17:20
            "что в те времена про казахов никто ничего не знал."
            о них не знали до 20-х годов 20 века, когда их большевики сочинили
          2. Комментарий был удален.
          3. Винни76 Ранг пользователя
            Винни76
            +4
            Сегодня, 17:23
            Цитата: alystan
            Китайские архивы утверждают

            А что такое китайские архивы супротив казахских. Тьфу, плесень
      3. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        +5
        Сегодня, 17:02
        Цитата: Бережливый
        А причём тут казахи,если Орда это монголы?

        В обсуждениях где казахи появляются, они упорно кричат что Чингиз Хан был казахом,
        - видно им сейчас так в школе преподают.
      4. Дмитрий Болотский Ранг пользователя
        Дмитрий Болотский
        +4
        Сегодня, 17:04
        Казахо-монголы или татаро-казахо-монголы... Короче, преемники чего-то там. Своего же нет.
      5. ZлоyКот Ранг пользователя
        ZлоyКот
        0
        Сегодня, 17:18
        "А причём тут казахи,если Орда это монголы"
        они их завоёвывали, и заставляли пасти стада
        1. alystan Ранг пользователя
          alystan
          +3
          Сегодня, 17:36
          Ну в Золотую орду попадали все народы по пути их движения на запад.
          Но казахов тогда не было точно.
    5. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      +1
      Сегодня, 16:59
      Народы-неудачники бесцеремонно растаскивают наследие великих империй прошлого. Армяне вон тоже Римом управляли yes . А американцы, которых полвека назад просто не существовало, с неприкрытым интересом смотрят на самовосхваление "сынов империй".
      1. Аскольд65 Ранг пользователя
        Аскольд65
        0
        Сегодня, 17:10
        Цитата: Болторез
        Армяне вон тоже Римом управляли

        Они же привнесли на Русь христианство. fool
        1. ZлоyКот Ранг пользователя
          ZлоyКот
          +3
          Сегодня, 17:22
          "Они же привнесли на Русь христианство"
          армянская церковь со стороны рпц- ересь
          1. Аскольд65 Ранг пользователя
            Аскольд65
            0
            Сегодня, 17:31
            Цитата: ZлоyКот
            армянская церковь со стороны рпц- ересь

            Это их церковные разборки, кто там кому еретик.
            Я про их великоармянский пафос, как благодетелей привнесения христианства на Русь диким и отсталым язычникам. Русские, де, теперь должны им в пояс кланяться в знак благодарности за их Благую Миссию
    6. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      -1
      Сегодня, 17:00
      У этих президентов бывшего СССР явно крышу срывает от гац вопроса. Вопрос: они реально так глупы, что их вводят в заблуждение их нац историки или они так ехидны, что сами заказывают историю под нацию?
      1. Rudauto Ранг пользователя
        Rudauto
        +1
        Сегодня, 17:16
        Это такая нац. политика. Когда нет собственной истории, то ее надо выдумать. А чем абсурднее идея тем легче ее вбить в голову молодежи. Все это скажется в дальнейшем на управляемость стадом.
    7. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +3
      Сегодня, 17:01
      О как! Потомок Чингисхана...
      Дань ему платить? laughing
      А вообще, раз такая пьянка, может ему счет выкатить за 300 лет?!
    8. Radius Ранг пользователя
      Radius
      +1
      Сегодня, 17:02
      Ещё один? Ну-ну... Посмотрим, куда этого Чингизида занесёт :)))
    9. sifgame Ранг пользователя
      sifgame
      +1
      Сегодня, 17:03
      Ну что, можно начинать предъявлять претензии на компенсацию ущерба от античеловеческой деятельности ЗО
    10. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +2
      Сегодня, 17:07
      Ой ой, в полку древних шумеров прибыло чтоли? А ничего что казахам русские историю придумали при ссср?
    11. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 17:07
      За такие речи ,Такаева потомки копателей Чёрного моря поместятся на сайт " Миротворец *".Это такой тонкий казахский юмор? laughing
    12. PVV66 Ранг пользователя
      PVV66
      +4
      Сегодня, 17:09
      Еще один "фюрер" недоделанный... сейчас начнут с каклами делить кто Черное море выкопал и кто по национальности Иисус был.
    13. Sandy Andy Ранг пользователя
      Sandy Andy
      +5
      Сегодня, 17:11
      Римская империя была центром науки и культуры. Орда - стадом всё уничтожавших дикарей. Что он сравнивает? Хотя, себя и орду - да на здоровье. Зачем им заводы, космодром, города? Юрты и лошади!
    14. fiv Ранг пользователя
      fiv
      +6
      Сегодня, 17:11
      Хлы подняли из могилы бандеру, казахи вытаскивают Чингиз-хана... Страны, никогда не обладавшие государственностью, в муках пытаются родить хоть какой-то фундамент для нее. Золотая орда - нормальный заход, но учитывая казахские особенности, легко могут свернуть не туда. И, опять же, "Великий Туран" будоражит умы тюркских народов. А так хочется стать великим! И мышка в мышеловке.
    15. Петр_Колдунов Ранг пользователя
      Петр_Колдунов
      0
      Сегодня, 17:12
      Токаев назвал Казахстан преемником Золотой Орды

      Именно поэтому гордый ордынец решил лечь под Америку?
    16. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +2
      Сегодня, 17:13
      Токаев назвал Казахстан преемником Золотой Орды

      Так казахи теперь что, России за 300 лет ига должны?
    17. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +3
      Сегодня, 17:13
      Ну что же, по примеру небратьев, надо требовать с него контрибуцию за 300 лет ига.))
    18. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +3
      Сегодня, 17:13
      да да..и Иисус был казахом...слышали уже..
    19. Булат Ранг пользователя
      Булат
      +3
      Сегодня, 17:14
      Придумайте что нибудь чтоб можно было убирать или удалять подобные публикации,как на других сайтах,время терять не охота
    20. бегущий человек Ранг пользователя
      бегущий человек
      +1
      Сегодня, 17:15
      Ничего удивительного. У стран, образовавшихся искуственно или по недоразумению и совершенно неожиданно для них самих, всегда так. Румыния вообще на весь мир заявляет что она наследница Римской Империи! Даже название себе придумала как производное Roma (Рим). Болгарские учёные заявляют что это древние болгары основали Киев и другие древнерусские города, сокрушили Римскую Империю и что Атилла это тоже болгарин. У них даже есть культ поклонения хану Аспаруху и ко. - повсюду им памятники лепят, в том числе и на территории незалежной. При этом по их версии от болгар произошли все славяне и тюрки! wassat Укры вон видят своё происхождение от древнего Шумера, Ариев т.п.
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        0
        Сегодня, 17:25
        Румыния вообще на весь мир заявляет что она наследница Римской Империи!
        Румыны вроде поадекватнее- они считают, что Рим их предков цивилизовал и дал какое-то понятие о государственности. Как норманисты в России примерно.
      2. alystan Ранг пользователя
        alystan
        0
        Сегодня, 17:51
        Даже название себе придумала как производное Roma (Рим).

        Эээ, тут вы неправы. Любой ромале скажет, что это римляне у них позаимствовали название Ром для Рима. laughing А не наоборот... belay
    21. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +1
      Сегодня, 17:15
      Казахский лидер Касым-Жомарт Токаев вспомнил об историческом наследии своей страны и назвал Казахстан непосредственным приемником Золотой Орды,
      recourse А он оформил это документально? Ну тогда в сад. request
      Как выразился Токаев, именно Золотая Орда смогла достичь межкультурного и межрелигиозного симбиоза, объединив на одной территории различные этносы.Напоследок казахский лидер отметил, что некоторые шаги в данном направлении уже сделаны.
      Точно. Прессуют за незнание казахского языка. Прямо как при Ченгизе. feel
    22. фа2998 Ранг пользователя
      фа2998
      0
      Сегодня, 17:18
      У Зеленского границы Украины в Ростовской обл.и Краснодарском крае,и эти Улусовцы теперь потребуют Поволжье laughing
      Конечно не надо говорить о плохой психике у руководства соседей.Это тоже недоработка и нашего МИД.Сколько денег извели на помощь соседям? Даже войска посылали-спасали режим.А в итоге имеем явно антироссийскую политику!Не на тех ставили.Деньги потеряли,и теперь будем исправлять ситуацию. hi
    23. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 17:20
      С его слов, именно стремление правителей Улус Джучи создать единую цивилизацию, существующую на общих началах на огромном пространстве Центральной Азии и предопределило судьбу современных государств региона.
      Не удивлюсь что в скором времени Казахстан начнёт распространять свою "экспансию". Примерно как Эрдоган со своим Тураном. Кто у кого "списывал" не совсем понятно ... recourse
    24. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +3
      Сегодня, 17:20
      Новые протоукры. Лучше бы набивался в наследники к Хорезм-шаху
      1. Mavrikiy Ранг пользователя
        Mavrikiy
        0
        Сегодня, 17:23
        Цитата: BAI
        Новые протоукры. Лучше бы набивался в наследники к Хорезм-шаху
        Нет, он круче. У Путина "исторические обоснования" слизал, теперь на Москву претендовать будет. feel
    25. УАЗ 452 Ранг пользователя
      УАЗ 452
      0
      Сегодня, 17:21
      Ну, скоро поднимет вопрос о дани за последние 500 с лишним лет, которую мы им задолжали.
    26. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +2
      Сегодня, 17:21
      О, Бог мой! Куда катится этот мир? Ну, ведь были же люди нормальные! Какой-то мозговой сифилис. Ну, в таком случае, можно потребовать вернуть дань выплаченную Золотой Орде за 300 лет.
    27. Bingo Ранг пользователя
      Bingo
      +2
      Сегодня, 17:23
      Теперь следующее - как они Аральское море копали
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 17:43
        Цитата: Bingo
        Теперь следующее - как они Аральское море копали
        Вы уж не мелочитесь, они Каспийское выкопали! wink
    28. rusich Ранг пользователя
      rusich
      0
      Сегодня, 17:24
      Приемники Золотой Орды по поеданию конины
    29. Etoya Ранг пользователя
      Etoya
      +2
      Сегодня, 17:29
      Им надо обосновать существование своего государства и почему они отделились от СССР. Реальной причины кроме жадности кучки ханов и желания получить свой феодальный надел нет, значит надо врать.
    30. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 17:31
      Казахский лидер Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на национальном курултае вспомнил об историческом наследии своей страны и назвал Казахстан непосредственным приемником Золотой Орды, пишет Nur.kz
      В таком случае все притензии за разрушенные русские города и разорённые селения русских общин направлять Касым-Жомарту Токаеву. hi
    31. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +2
      Сегодня, 17:33
      какая связь между тюрками казахами и монголами?
      1. Jovanni Ранг пользователя
        Jovanni
        +1
        Сегодня, 17:46
        Цитата: Ivan№One
        какая связь между тюрками казахами и монголами?

        Ну как, а разрез глаз!?)))))))))
    32. alex-defensor Ранг пользователя
      alex-defensor
      0
      Сегодня, 17:36
      Токаев назвал Казахстан преемником Золотой Орды


      Казахстан не может быть преемником никакой Орды, так как то, что осталось от Орды на тех землях прекратило свое независимое существование несколько веков назад, да и было лишь малым осколком от Орды. А объявлять можно всё, что угодно... в какой-то мере и Россия - наследница Золотой Орды... ключевое словосочетание "в какой-то мере". Тут важна НЕРАЗРЫВНОСТЬ государственности. У России она есть со времен объединения Руси после Орды. Преемственность же от Древнерусского государства, состоявшего из разрозненных городов в период междоусобицы - весьма относительна.
      Но можно говорить о культурном наследии Золотой Орды, и тут у Казахстана есть основания... как можно говорить и о культурном наследии России до прихода Орды.
    33. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      +1
      Сегодня, 17:36
      Карту Казахстана карандашом начертил Сталин, а до XX века такого понятия “государство Казахстан” не было.
    34. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      +1
      Сегодня, 17:38
      Обычно передовые современные государства не называют себя наследниками или правопремниками золотой орды. Золотая орда это аллегория дикости, жестокости, агрессии. Столица золотой орды вообще то была на территории современной астраханской области и казахи являются лишь одним из народов попавших под власть монгольских кочевников. Странное изречение токаева. Неужели у казахов нет своей истории что Токаев как белорусы (Литва литвины) примеряют на себя ветошь былых чужих держав и империй?
    35. Коногон Ранг пользователя
      Коногон
      +2
      Сегодня, 17:40
      Почалося. Тогды узбекам необходимо напомнить что они являются потомками Тамерлана. Который и уничтожил ту Золотую Орду.
    36. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 17:41
      После распада СССР все республики выдумали себе славную историю! Но скаклы превзошли всех! wink
    37. Jovanni Ранг пользователя
      Jovanni
      +2
      Сегодня, 17:45
      Токаев назвал Казахстан преемником Золотой Орды

      А мы тут на выборы собрались... Президента выбираем... А оказывается теперь в орду на поклон за ярлыком на княжание надоть...
    38. Shelest2000 Ранг пользователя
      Shelest2000
      +1
      Сегодня, 17:49
      Казахский лидер Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на национальном курултае вспомнил об историческом наследии своей страны и назвал Казахстан непосредственным приемником Золотой Орды

      Помнится, какой-то казахский клоун на полном серьёзе доказывал, что Москву тоже казахи основали и построили wassat
    39. flint Ранг пользователя
      flint
      0
      Сегодня, 17:49
      Это он неаккуратно сказал, сейчас к нему припрутся потомки древних шумеров и будут требовать компенсацию за уничтожение "Киевской Руси" laughing
    40. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:52
      Типа теперь можно морду бить и репараций требовать-за 300 лет ига? lol
    41. Roma-1977 Ранг пользователя
      Roma-1977
      0
      Сегодня, 17:54
      Я слышал, что Казахстан появился на свет в 1936 году и создал его Иосиф Виссарионыч. И нынешняя "элита" Казахстана" - это прямые члены семей советской номенклатуры, а вовсе не Чингизидов. Какая еще Золотая Орда?
    42. pexotinec Ранг пользователя
      pexotinec
      0
      Сегодня, 17:56
      Каждый суслик в поле агроном. Все начали шапки разные примерять. Вон Макарон себя Наполеоном уже считает. Только не по Сенькам шапки.

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