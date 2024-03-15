Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев представил западным "друзьям" альтернативный фотовариант "формулы мира". В качестве иллюстрации, наглядно представляющей вероятное будущее представителей нацистского киевского режима Медведев опубликовал фотографию, на которой запечатлены пособники гитлеровских карателей, повешенные согласно приговору проведенного в Харькове в 1943 году процесса. Зампред Совбеза подчеркнул, что военных преступников, обстреливающих мирных жителей российских городов неизбежно постигнет судьба их идеологических предшественников.Аналогичным образом, по мнению Медведева, имеет все шансы завершить свою политическую деятельность помимо прочих недостатков известный своей приверженностью к некоторым весьма сомнительным проявлениям "западных ценностей" президент Латвии Эдгар Ринкевичс, пожелавший России полного уничтожения и подкрепивший свое пожелание переиначенным известным латинским выражением Russia delenda est! (Россия должна быть разрушена). Неудачно попытавшемуся блеснуть эрудицией латвийскому президенту Медведев также, воспользовавшись латынью, порекомендовал помнить о смерти (Memento mori!).Ранее Медведев в ответ на продвигаемую главой киевского режима Владимиром Зеленским "формулу мира", предполагающую фактическую капитуляцию России, сопряженную с отказом от части своих территорий и выплатой репараций, предложил свой, более реалистичный сценарий завершения украинского кризиса. По "формуле Медведева" вся территория, в настоящее время контролируемая Киевом, после кратковременного переходного периода должна вернуться в состав России.

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