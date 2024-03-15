Зампред Совбеза РФ предрёк украинским и латвийским нацистам судьбу их идеологических предшественников, казнённых в Харькове в 1943 году

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Зампред Совбеза РФ предрёк украинским и латвийским нацистам судьбу их идеологических предшественников, казнённых в Харькове в 1943 году

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев представил западным "друзьям" альтернативный фотовариант "формулы мира". В качестве иллюстрации, наглядно представляющей вероятное будущее представителей нацистского киевского режима Медведев опубликовал фотографию, на которой запечатлены пособники гитлеровских карателей, повешенные согласно приговору проведенного в Харькове в 1943 году процесса. Зампред Совбеза подчеркнул, что военных преступников, обстреливающих мирных жителей российских городов неизбежно постигнет судьба их идеологических предшественников.

Аналогичным образом, по мнению Медведева, имеет все шансы завершить свою политическую деятельность помимо прочих недостатков известный своей приверженностью к некоторым весьма сомнительным проявлениям "западных ценностей" президент Латвии Эдгар Ринкевичс, пожелавший России полного уничтожения и подкрепивший свое пожелание переиначенным известным латинским выражением Russia delenda est! (Россия должна быть разрушена). Неудачно попытавшемуся блеснуть эрудицией латвийскому президенту Медведев также, воспользовавшись латынью, порекомендовал помнить о смерти (Memento mori!).



Ранее Медведев в ответ на продвигаемую главой киевского режима Владимиром Зеленским "формулу мира", предполагающую фактическую капитуляцию России, сопряженную с отказом от части своих территорий и выплатой репараций, предложил свой, более реалистичный сценарий завершения украинского кризиса. По "формуле Медведева" вся территория, в настоящее время контролируемая Киевом, после кратковременного переходного периода должна вернуться в состав России.
  • архивное фото
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14 комментариев
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  1. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    -1
    Сегодня, 17:38
    А, вот интересно, если бы ДАМ выдвигался в президенты сейчас, сколько бы он процентов голосов получил?
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 17:40
      Устами бы Медведева, да мёд пить... И всё равно я знаю... Пусть не земной, так суд небесный накажет этих mвapeй...
    2. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 18:08
      Он может стать вице-президентом...
  2. alystan Ранг пользователя
    alystan
    +1
    Сегодня, 17:38
    Может запредусовбеза дать кокретную должность по этой части и отправить за линию фронта для приведения в исполнение своих угроз? Которые ой как желательно поскорее претворить в дело.
    1. DrEng02
      DrEng02
      +1
      Сегодня, 17:45
      Цитата: alystan
      Может запредусовбеза дать кокретную должность

      1) ему под 60, 1965 г.р. hi
      2) было бы лучше, если бы ввели в зоне боевых действий смертную казнь за воинские преступления и измену.... request
      1. alystan Ранг пользователя
        alystan
        +1
        Сегодня, 17:48
        1) ему под 60, 1965 г.р.

        Это то понятно, но выглядит то бодрячком. К тому же китель стал носить неуставной формы. laughing
  3. кредо Ранг пользователя
    кредо
    +1
    Сегодня, 17:41
    Проблема в том, что в 1943 году в Харькове, а потом тем же способом в Киеве свою судьбу закончили шестёрки, а более важные и кровожадные нацистские преступники спокойно дожили свою жизнь в хороших условиях на Американском континенте и в той же Европе.
    А сейчас их потомку продолжают неоконченное дело своих предков и никто из них не комплексует по этому поводу. soldier
  4. ramzay21 Ранг пользователя
    ramzay21
    +1
    Сегодня, 17:42
    Как Медведев может пугать законами и страной Сталина, если его самого при Сталине бы повесели вместе с фашистскими холуями? Медведев забыл как за взятки Боинга авиапром с подельниками уничтожал? Деяния Медведева подпадают почти под все подпункты статьи 58 УК РСФСР а там в каждом подпункте ВМН с конфискацией имущества.
  5. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:43
    На этой неделе Дмитрий Анатольевич явно в ударе,заставил себя комментировать всех на западе,кроме старика Дементия. drinks
  6. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +2
    Сегодня, 17:50
    А про литовских и эстонских-забыл или не знал?
  7. Андрей Дибров
    Андрей Дибров
    +1
    Сегодня, 17:54
    бедные финляндии ...
    если коротко коротко коротко
  8. Правдодел Ранг пользователя
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 17:58
    пособники гитлеровских карателей, повешенные согласно приговору проведенного в Харькове в 1943 году процесса.

    Для этого нужно вернуть смертную казнь в УР РФ!!!
  9. NICK111 Ранг пользователя
    NICK111
    0
    Сегодня, 17:59
    Ну прям затмил Машу из МИДа.
    А где ж он родимый был, когда с барского плеча "земли" ворогам отписывал?
  10. Hanurik Ранг пользователя
    Hanurik
    +1
    Сегодня, 18:01
    Он вообще понимает, что слова, не подкреплённые делом, выглядят ещё хуже, чем простое молчание. Каждое слово цену имеет, будешь словами разбрасываться, они обесценятся.

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