Председатель Объединенного комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Чарльз Браун побывал на заводах в штатах Оклахома и Арканзас, где производится оборонная продукция. Таким образом, глава генштаба ВС США проинспектировал предприятия по выпуску военной техники и боеприпасов для Киева.Завод в Камдене (Арканзас), принадлежащий обороной компании Lockheed Martin, производит реактивные установки M142 HIMARS и дальнобойные ракетные комплексы ATACMS. А предприятие в оклахомском городе Макалестере, среди прочего, выпускает артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. Помимо выпуска продукции, завод занимается ее ремонтом и модернизацией. Так, для ВСУ он отремонтировал ракеты Hawk и Stinger, а также оснастил получаемые из Южной Кореи 155-миллиметровые боеприпасы новыми предохранителями и поменял их маркировку.Вся эта продукция очень востребована сейчас на Украине. Но также ее производство очень важно для поддержания американской экономики, обеспечения граждан работой. Чтобы довести эту мысль до законодателей США, Браун взял с собой в поездку нескольких конгрессменов-республиканцев, выступающих против выделения бюджетных средств на военную помощь Украине и другим союзникам. По их мнению, эти многомиллиардные средства лучше потратить на решение внутренних проблем, которых у Соединенных Штатов имеется немало.Генерал надеется наглядно продемонстрировать законодателям, что производство вооружений нужно не только для Киева, но и для американских оборонных компаний. Поездка главы генштаба происходит в тот момент, когда конгресс США решает судьбу пакета иностранной помощи на 95 миллиардов долларов.

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