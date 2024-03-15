Глава генштаба ВС США проинспектировал предприятия по выпуску военной техники и боеприпасов для Киева

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Глава генштаба ВС США проинспектировал предприятия по выпуску военной техники и боеприпасов для Киева

Председатель Объединенного комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Чарльз Браун побывал на заводах в штатах Оклахома и Арканзас, где производится оборонная продукция. Таким образом, глава генштаба ВС США проинспектировал предприятия по выпуску военной техники и боеприпасов для Киева.

Завод в Камдене (Арканзас), принадлежащий обороной компании Lockheed Martin, производит реактивные установки M142 HIMARS и дальнобойные ракетные комплексы ATACMS. А предприятие в оклахомском городе Макалестере, среди прочего, выпускает артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. Помимо выпуска продукции, завод занимается ее ремонтом и модернизацией. Так, для ВСУ он отремонтировал ракеты Hawk и Stinger, а также оснастил получаемые из Южной Кореи 155-миллиметровые боеприпасы новыми предохранителями и поменял их маркировку.

Вся эта продукция очень востребована сейчас на Украине. Но также ее производство очень важно для поддержания американской экономики, обеспечения граждан работой. Чтобы довести эту мысль до законодателей США, Браун взял с собой в поездку нескольких конгрессменов-республиканцев, выступающих против выделения бюджетных средств на военную помощь Украине и другим союзникам. По их мнению, эти многомиллиардные средства лучше потратить на решение внутренних проблем, которых у Соединенных Штатов имеется немало.

Генерал надеется наглядно продемонстрировать законодателям, что производство вооружений нужно не только для Киева, но и для американских оборонных компаний. Поездка главы генштаба происходит в тот момент, когда конгресс США решает судьбу пакета иностранной помощи на 95 миллиардов долларов.
  • Минобороны США
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7 комментариев
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 17:46
    Всё равно дадут... Не мытьём, так катаньем... Пока проходят выборы военная помощь Киеву эту аргумент в ту или иную сторону, а когда выборы пройдут и демократы с республиканцами сольются в едином военном экстазе это будет просто бабло для убийства русских, а в этом у них никаких разногласий не было и нет!!! am
  2. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 17:47
    Целый глава Объединенного комитета начальников штабов американских Вооруженных сил США в роли представителя военной приемки. belay

    Чтобы довести эту мысль до законодателей США, Браун взял с собой в поездку нескольких конгрессменов-республиканцев, выступающих против выделения бюджетных средств на военную помощь Украине и другим союзникам.

    Наверное совсем дела плохи у Белого дома с получением согласия от Конгресса денег для союзников, раз на такие психологические уловки пошли?
    1. voyaka uh Ранг пользователя
      voyaka uh
      0
      Сегодня, 17:57
      Разница в том, что демократы дают помощь Украине в виде отдельных пакетов, а республиканцы хотят организовать ленд-лиз ("на прокат" на постоянной основе. Как делали для СССР и Британии. На Ленд-лиз легче делать аудит - финансовые проверки.
      1. alystan Ранг пользователя
        alystan
        0
        Сегодня, 18:01
        Да и нет. Республиканцы только сейчас додумались до этого. Даже про перевод своей "безвозмездной" помощи в категорию кредитов заводили речь. Видать они уже действительно не знают что делать с украми, потому что здравомыслящие еще люди предупреждают, что они потом все равно ничего не вернут. Что бы ни сделали, кругом засада ожидает.
        Демократы проводили нужные им статьи помощи в бюджет и потом дербанили оттуда на пакеты помощи. Теперь, пока, от республиканцев фига с маслом вместо бюджета страны. И тут заговорили про специальный бюджет, без статей на помощь Украине и т.д. А в свете последних событий в отношениях с Израилем, может и Обетованной земле тоже зарубят помощь.
  3. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 17:48
    Во баба-такая тоже может коня остановить или слабо? laughing
  4. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:48
    Республиканцам надо посадить в кресло Трампа и без всяких там вариантов,а тут какие - то экскурсии за счёт надогоплательщиков,Байден должен уйти.Асад ехидно усмехнулся.
  5. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 17:57
    Не совсем по теме. Хуситы сообщают, что расширили проедение операций против имеющих отношения с Израилем судов на Индийский океан. Сегодня были атакованы 2 судна. Британцы сообщают, что одно из судов получило попадание ракеты, но сохранило ход.

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