Украинский ТГ-канал: Российская разведка точно знала, куда бить ракетами в Одессе

(...) у россиян сейчас очень много осведомителей в Одессе. Горожане начали больше ненавидеть нынешнюю власть, чем РФ. С каждым днём растёт количество тех, кто позитивно относится к России, отсюда и количество сливов

Российская разведка точно знала, куда бить ракетами, поэтому прилет по Одессе сегодня днем получился весьма результативным. По данным некоторых украинских ТГ-каналов, ВС России накрыли место сбор командования местной теробороны, нацполиции и еще кого-то.По имеющимся данным, 15 марта 2024 года, примерно в 12:10 мск. времени ВС России нанесли удар по Одессе ракетами ОТРК "Искандер", это подтверждают украинские ресурсы. Несмотря на активную работу ПВО, ни одна из ракет не была сбита и благополучно попала в цель. Две ракеты отработали по побережью в районе улицы дача Ковалевского, а еще одна ушла дальше, поразив базу МТО в Бурлачьей Балке.Если по прилету третьей ракеты тишина, там что-то взорвалось и загорелось, то по первым двум в Одессе началось движение. Власти города заявили, что наши якобы поразили мирное население, но на эти заявления уже не ведутся даже на Западе. На самом деле, обе ракеты поразили место сбора командования ТРО и Главного управления нацполиции. Кроме того, вероятно там было командование нацбата "Цунами", потому что местные сообщают о гибели командира нацбата, экс-замглавы полиции Александра Гостищева и военнослужащего этого батальона Сергея Тетюхина, ранее ходившего в заместителях мэра Одессы. Всего, по предварительным данным, к Бандере отправилось 14 человек, еще около сорока получили ранения разной степени тяжести.Как утверждают местные паблики, русские знали, куда бить, информацию о сходке кто-то слил. При этом утверждается, что ВС России получили и расклад по местной ПВО, поэтому били баллистикой, которую перехватить имеющимися комплексами нереально.- добавляет ТГ-канал "Легитимный".