Украинский ТГ-канал: Российская разведка точно знала, куда бить ракетами в Одессе

12
Украинский ТГ-канал: Российская разведка точно знала, куда бить ракетами в Одессе

Российская разведка точно знала, куда бить ракетами, поэтому прилет по Одессе сегодня днем получился весьма результативным. По данным некоторых украинских ТГ-каналов, ВС России накрыли место сбор командования местной теробороны, нацполиции и еще кого-то.

По имеющимся данным, 15 марта 2024 года, примерно в 12:10 мск. времени ВС России нанесли удар по Одессе ракетами ОТРК "Искандер", это подтверждают украинские ресурсы. Несмотря на активную работу ПВО, ни одна из ракет не была сбита и благополучно попала в цель. Две ракеты отработали по побережью в районе улицы дача Ковалевского, а еще одна ушла дальше, поразив базу МТО в Бурлачьей Балке.



Если по прилету третьей ракеты тишина, там что-то взорвалось и загорелось, то по первым двум в Одессе началось движение. Власти города заявили, что наши якобы поразили мирное население, но на эти заявления уже не ведутся даже на Западе. На самом деле, обе ракеты поразили место сбора командования ТРО и Главного управления нацполиции. Кроме того, вероятно там было командование нацбата "Цунами", потому что местные сообщают о гибели командира нацбата, экс-замглавы полиции Александра Гостищева и военнослужащего этого батальона Сергея Тетюхина, ранее ходившего в заместителях мэра Одессы. Всего, по предварительным данным, к Бандере отправилось 14 человек, еще около сорока получили ранения разной степени тяжести.

Как утверждают местные паблики, русские знали, куда бить, информацию о сходке кто-то слил. При этом утверждается, что ВС России получили и расклад по местной ПВО, поэтому били баллистикой, которую перехватить имеющимися комплексами нереально.

(...) у россиян сейчас очень много осведомителей в Одессе. Горожане начали больше ненавидеть нынешнюю власть, чем РФ. С каждым днём растёт количество тех, кто позитивно относится к России, отсюда и количество сливов

- добавляет ТГ-канал "Легитимный".
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    12 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 17:49
      Российская разведка точно знала, куда бить ракетами в Одессе

      Так разведка и должна знать куда бить, на то она и разведка... Грош цена ей, если она этого не знает... Но какая глубокая мысль... Умники, блин!!! am
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        0
        Сегодня, 17:57
        А может это не наши били, а кара небесная настигла плохишей? winked
    2. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -7
      Сегодня, 17:49
      Чего Искандеры забыли на одесском побережье? winked
      1. Alex Nevs Ранг пользователя
        Alex Nevs
        0
        Сегодня, 18:00
        Как раз они то ничего и не забыли. Помнят все преступления и преступную бандероамерскую банду.
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 17:52
      Зачем подезжать на место сбора на крутых тачках? А может на крыше здания где проходил сбор ,кто то крестик нарисовал - виртуально ,на гугол - картах? bully
    4. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 17:57
      и еще кого-то

      Теперь парнеров называют так? lol
      1. dimy44 Ранг пользователя
        dimy44
        +1
        Сегодня, 18:07
        Меня тоже позабавило это "и еще кого-то", типа "хз, в сортах г...вна не разбираюсь, но пришлепнули"))
    5. GUKTU76 Ранг пользователя
      GUKTU76
      0
      Сегодня, 18:00
      Цитата: костя1
      Чего Искандеры забыли на одесском побережье? winked

      Наверное что-то нужное...
    6. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      +1
      Сегодня, 18:02
      Неужели они думают, что Россия стреляет вслепую?
    7. poquello Ранг пользователя
      poquello
      0
      Сегодня, 18:04
      " С каждым днём растёт количество тех, кто позитивно относится к России, отсюда и количество сливов"
      меня больше чем прилёты радует, доходит где реальные оккупанты на Украине
    8. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 18:04
      « У россиян сейчас очень много осведомителей в Одессе» —

      — "Одесса русский город" ...
    9. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 18:06
      Проституток вызвали. Гульбу там устроили... А вместо девок "Искандеры" прилетели..

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»