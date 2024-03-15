Минобороны: За неделю ВС РФ нанесли 50 комбинированных ударов по военным объектам ВСУ
Вооруженные силы России продолжают массированные комбинированные удары по военным целям на территории Украины и пока еще оккупированных врагом частях новых регионов РФ. Если ранее атаки дронами и ракетами в основнов производились ночью, то сейчас поражения наносятся в круглосуточном режиме.
Возросло как количество ударов ВС РФ, так и точность прилетов. Связано это наверняка с совершенствованием средств и методов обнаружения военных и околовоенных объектов противника, а также нарастающим истощением противовоздушной обороны ВСУ. В последнее время противник не может прикрыть небо даже над такими стратегически важными объектами, как аэродромы. Несколько дней назад Воздушные силы Украины перестали в оперативных сводках сообщать количество якобы сбитых беспилотников и ракет, чем раньше очень любили бахвалиться киевские военные пропагандисты.
Министерство обороны России традиционно довольно скупо освещает подробности результатов групповых ударов по объектам врага. Обычно сообщается, что все цели поражены, изредка предоставляются подробности наиболее резонансных ударов. Однако даже жесткая украинская цензура не может скрыть реальные последствия от массированных атак ВС РФ, местные паблики, а порою и официальные каналы, периодически сообщают о взрывах или разрушениях на различных объектах.
Не стала исключением в части сдержанности и сегодняшняя оперативная сводка российского оборонного ведомства. В ней сообщается лишь общее количество групповых ударов ВС РФ по военным объектам ВСУ в период с 9 по 15 марта. За неделю таковых было проведено пятьдесят. Удары наносились высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами. В результате были поражены объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ, цеха ремонта вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналы и базы горюче-смазочных материалов.
— сообщает Минобороны РФ, традиционно констатировав, что все назначенные объекты поражены.
Работа по уничтожению объектов врага не стихает и сейчас. В частности, сегодня вновь были прилеты в Одесской области и самом портовом городе. Украинская пропаганда традиционно утверждает, что в результате ударов из ОТРК «Искандер» якобы разрушены исключительно гражданские объекты. Что вовсе нелепо, публикуются снимки слегка поврежденных частных домов. И это с учетом того, что в месте попадания ракеты данного комплекса вообще не должно остаться ничего кроме многометровой воронки или руин какого-либо строения.
Не исключено, что дома и другие легкие конструкции действительно были повреждены осколками и взрывной волной после попадания мощного высокоточного боеприпаса в назначенный военный объект. К слову, на одном из снимком показан процесс тушения строения, огороженного бетонным забором, и явно не относящегося к жилой застройке, но вполне подходящего для размещения личного состава ВСУ.
Российские каналы сообщают, что предварительно поражена часть тылового обеспечения 37-й бригады ВСУ в Одесской области. Украинские медиа пишут о двух взрывах в Одессе. Между тем, уже и местные жители, уставшие от криворукой работы украинских зенитчиков, открыто сообщают о попаданиях в жилые строения и объекты гражданской инфраструктуры ракет украинской ПВО.
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