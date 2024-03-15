Минобороны: За неделю ВС РФ нанесли 50 комбинированных ударов по военным объектам ВСУ

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Минобороны: За неделю ВС РФ нанесли 50 комбинированных ударов по военным объектам ВСУ

Вооруженные силы России продолжают массированные комбинированные удары по военным целям на территории Украины и пока еще оккупированных врагом частях новых регионов РФ. Если ранее атаки дронами и ракетами в основнов производились ночью, то сейчас поражения наносятся в круглосуточном режиме.

Возросло как количество ударов ВС РФ, так и точность прилетов. Связано это наверняка с совершенствованием средств и методов обнаружения военных и околовоенных объектов противника, а также нарастающим истощением противовоздушной обороны ВСУ. В последнее время противник не может прикрыть небо даже над такими стратегически важными объектами, как аэродромы. Несколько дней назад Воздушные силы Украины перестали в оперативных сводках сообщать количество якобы сбитых беспилотников и ракет, чем раньше очень любили бахвалиться киевские военные пропагандисты.



Министерство обороны России традиционно довольно скупо освещает подробности результатов групповых ударов по объектам врага. Обычно сообщается, что все цели поражены, изредка предоставляются подробности наиболее резонансных ударов. Однако даже жесткая украинская цензура не может скрыть реальные последствия от массированных атак ВС РФ, местные паблики, а порою и официальные каналы, периодически сообщают о взрывах или разрушениях на различных объектах.

Не стала исключением в части сдержанности и сегодняшняя оперативная сводка российского оборонного ведомства. В ней сообщается лишь общее количество групповых ударов ВС РФ по военным объектам ВСУ в период с 9 по 15 марта. За неделю таковых было проведено пятьдесят. Удары наносились высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами. В результате были поражены объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ, цеха ремонта вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналы и базы горюче-смазочных материалов.

Также поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников

— сообщает Минобороны РФ, традиционно констатировав, что все назначенные объекты поражены.

Работа по уничтожению объектов врага не стихает и сейчас. В частности, сегодня вновь были прилеты в Одесской области и самом портовом городе. Украинская пропаганда традиционно утверждает, что в результате ударов из ОТРК «Искандер» якобы разрушены исключительно гражданские объекты. Что вовсе нелепо, публикуются снимки слегка поврежденных частных домов. И это с учетом того, что в месте попадания ракеты данного комплекса вообще не должно остаться ничего кроме многометровой воронки или руин какого-либо строения.





Не исключено, что дома и другие легкие конструкции действительно были повреждены осколками и взрывной волной после попадания мощного высокоточного боеприпаса в назначенный военный объект. К слову, на одном из снимком показан процесс тушения строения, огороженного бетонным забором, и явно не относящегося к жилой застройке, но вполне подходящего для размещения личного состава ВСУ.



Российские каналы сообщают, что предварительно поражена часть тылового обеспечения 37-й бригады ВСУ в Одесской области. Украинские медиа пишут о двух взрывах в Одессе. Между тем, уже и местные жители, уставшие от криворукой работы украинских зенитчиков, открыто сообщают о попаданиях в жилые строения и объекты гражданской инфраструктуры ракет украинской ПВО.
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    8 комментариев
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    1. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -1
      Сегодня, 18:18
      Кто бы объяснил почему МО "традиционно довольно скупо освещает подробности результатов групповых ударов по объектам врага"?-украинцев, что ли, огорчать не хотят?
      1. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        +2
        Сегодня, 18:41
        Цитата: костя1
        Кто бы объяснил почему МО "традиционно довольно скупо освещает подробности результатов групповых ударов по объектам врага"?

        Подробности ударов несут много информации для противника, и раскрывают наши источники информации.
        Для примера, последние дни было выложено несколько эффектных роликов уничтожения вражеской техники, я не обладая особыми знаниями и инструментами, вычислил место от куда были произведены удары, их можно легко накрыть, наверняка те кто выкладывал это то же понимал, но спалили выгодную позицию ради медийки в предвериях выборов, обычно так не делают и думаю не будут делать, и если даже я что то смог вычислить, без особых знаний и инструментов, то вражеские спецы с любой медийки, пиара вычислят массу информации.
      2. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +1
        Сегодня, 18:44
        Долбите бандеровцев не прекращая! Желаю , чтобы кол-во вылетов наших ракет было равно кол-ву прилетов по запланированным военным обьетам.
    2. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -2
      Сегодня, 18:45
      Зашибись- заценили новость! Сногсшибательная новость, почти в тему, Виктор Орбан, окрылённый успешной встречей с будущим презиком Шса предъявляет ЕС ультиматум и готовит оккупацию Брюсселя!!!
      Если это деза, то очень спланированная в масс медиа на фоне выборов Президента РФ.
      Славные союзники у МО РФ и в целом у ВС РФ в СВО- Словакия, Венгрия, Чехи на распутье!
      Даёшь Брюссель с выходом на Атлантическое побережье Лиссабона всея гей- еуропией!
    3. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      -2
      Сегодня, 18:51
      Шел третий год СВО.

      ВС РФ уверенно удерживают инициативу в спецоперации и шаг за шагом добиваются решения поставленных задач, заявил Путин.

      Путин заверил, что всем пострадавшим от атак ВСУ на российские регионы будет оказана необходимая помощь и поддержка.
    4. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 18:52
      Имею сказать, таки: Виктор Орбан- премьер Венгрии озвучил сенсационный ультиматум к Брюсселю!
      У МО РФ возможно появление сторон союзников- партнёров для дальнейшего продвижения интересов РФ!
      Если это не очередная ловушка лже-недо-зепеда, РФ может предъявить свои условия безоговорочной капитуляции вна 404 с последующим заключением гарантий с лже-недо-западом при посредничестве КНР, Ирана, Индии, ОАЭ, Катара и др!!!
    5. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      0
      Сегодня, 19:44
      Небо на Белгородом явно не прикрыто, как должно было быть прикрыто.

      Серьёзный резонанс в экспертных сообществах вызвала попытка закрепления двух десантно-штурмовых взводов ВСУ в н.п. Козинка под Грайвороном (на Белгородском направлении) поздним вечером 14 марта. Наибольшее количество вопросов вызвал не столько сам факт прорыва, сколько информация о десантировании с помощью многоцелевых вертолётов Ми-17В-5 непосредственно в район населённого пункта.

      И это на фоне многократного превосходства ВКС России над ВСУ в радиолокационном мониторинге как высотных и средневысотных, так и сверхнизковысотных секторов воздушного пространства на предмет оперирования тактической и армейской авиации, а также малозаметных тактических ракет Storm Shadow / SCALP-EG. Возникает вполне логичный вопрос: как могли пропустить вертолеты?

      В первую очередь, речь может идти об отсутствии регулярного барражирования на Харьковском операционном направлении самолётов радиолокационного дозора и наведения А-50У, радиолокационные комплексы «Шмель-М» которых без особых трудностей обнаружили бы следующие к нашим воздушным рубежам украинские Ми-17В-5 на удалении до 250 км и выдали бы целеуказание зенитно-ракетному дивизиону С-400 для загоризонтного перехвата зенитной ракетой 40Н6.

      Также целеуказание могло быть выдано экипажу спешно поднятого на перехват МиГ-31БМ или Су-35С, которые бы уничтожили украинские Ми-17В-5 ракетами «воздух-воздух» сверхбольшой дальности Р-37М ещё под Харьковом. Но на сегодняшний день самолёты ДРЛОиУ А-50У превратились в крайне дефицитные машины, темпы производства их явно отстают от потребностей армии и должны быть увеличены в 3 — 5 раз.

      Во-вторых, могло иметь место временное отсутствие в воздухе не только А-50У, но и дежурного звена многоцелевых истребителей Су-30СМ1 или Су-35С, осуществлявших патрулирование воздушного пространства в приграничном секторе. Установленные на данных истребителях многорежимные бортовые РЛС на базе пассивных фазированных антенных решеток Н011М «Барс-Р» и Н035 «Ирбис-Э» также способны обнаруживать оперирующие на сверхмалых высотах (в режиме огибания рельефа местности) Ми-17В-5 на фоне земной поверхности на удалении 160 и 250 км соответственно.

      Очевидно, что на момент десантирования противника на данном операционном направлении истребительная авиация ВКС России отсутствовала. Между тем, на ТГ-каналах ряда военкоров ещё утром 14 марта поступала информация о тактической авиации ВСУ, которая с кабрирования работала по нашим позициям Белгородской области.

      В то же время очевидно, что противник был уведомлен о появлении «временного окна» отсутствия наших А-50У, МиГ-31БМ и «Сушек» на Харьковском ОН орбитальной группировкой спутников инфракрасной и радиолокационной разведки ОВС НАТО, после чего Ми17В-5 с десантными группами были моментально подняты в воздух. Более того, маршрут винтокрылых машин противника огибал сектора обзора радиолокационных обнаружителей 96Л6 и «Подлёт-К1», а также радаров подсвета 92Н6 комплексов С-400, включая размещённые на универсальных вышках 40В6МД.

      Стало быть, во избежание повторения подобных попыток десантирования противника над активными участками театра военных действий должны быть созданы полноценные противовоздушные зоны ограничения и воспрещения доступа и манёвра A2/AD либо на базе тандема А-50У/Су-35С, либо на базе отдельных звеньев Су-35С.
    6. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 19:45
      показан процесс тушения строения, огороженного бетонным забором, и явно не относящегося к жилой застройке, но вполне подходящего для размещения личного состава ВСУ.
      Стандартная казарма, балконов нет. request Правда нет и декоративного орнамента из колючки, а положено...

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