Еврокомиссия одобрила выделение полумиллиарда евро на увеличение производства боеприпасов в странах ЕС

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Еврокомиссия одобрила выделение полумиллиарда евро на увеличение производства боеприпасов в странах ЕС

Еврокомиссия выделила сумму в 500 миллионов евро, предназначенную на меры, направленные на наращивание возможностей предприятий оборонной промышленности стран Евросоюза по выпуску артиллерийских боеприпасов. В ЕК рассчитывают, что это позволит достичь уровня в два миллиона снарядов в год к концу следующего, 2025 года.

В частности, 248 миллионов евро из этой суммы планируется направить на производство пороха, еще 124 миллиона — взрывчатки. В настоящее время совокупные производственные мощности США и Евросоюза позволяют выпускать по 1,2 миллиона снарядов в год, тогда как российский ОПК ежегодно производит по 3 миллиона артиллерийских боеприпасов.



При этом отмечается, что это решение было принято с целью получить возможность увеличить снабжение артиллерийскими боеприпасами украинской армии, а также пополнить изрядно истощившиеся запасы стран Европейского союза (ЕС).

Выделенные Еврокомиссией средства получат в том числе такие компании как Rheinmetall, Nammo, Chemring Nobel, Hellenic Defence Systems и Eurenco.

Ранее представители ряда стран Евросоюза выступили против использования замороженных на Западе суверенных российских активов на финансирование поставок боеприпасов для боевиков киевского режима.

В частности, Венгрия, Мальта и Люксембург в ходе встречи послов Евросоюза решительно отвергли возможность подобного шага из опасений вероятной дальнейшей эскалации конфликта.
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9 комментариев
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  1. Ryaruav Ранг пользователя
    Ryaruav
    -1
    Сегодня, 19:03
    выделили это далеко не значит произвели , потом какой ассортимент боеприпасов? ну и самое главное сколько 155мм гранат вот что важно
    1. Кузнец 55 Ранг пользователя
      Кузнец 55
      0
      Сегодня, 19:26
      Фирма Нобеля получает деньги , и в то же время от его состояния выплачивают премию Мира . Да уж .
  2. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    +1
    Сегодня, 19:05
    Все эти производства имеют адреса, к ним подвозят пожароопасные вещи, вывозят пожароопасные снаряды. Можно ли возле ворот оставлять что-нибудь электронное, с пропеллерами? Почему Петрову и Боширову не попытаться поймать рыбу побольше?
  3. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Сегодня, 19:07
    Может пора пришибить это Еврокомиссию?
    1. ВПК-65 Ранг пользователя
      ВПК-65
      0
      Сегодня, 19:51
      Цитата: костя1
      Может пора пришибить это Еврокомиссию?
      Есть и другой более гуманный вариант, десантная операция: сбросить на них взвод наших коррупционеров - еврокомиссия остается, а ВСЕ материальные ценности пропадают lol
      P.S. был такой анекдот времен холодной войны: США - мы на вас нейтронную бомбу бросим, все люди погибают, а материальные ценности остаются. СССР - а мы на вас сбросим взвод прапорщиков lol
  4. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    -2
    Сегодня, 19:11
    в два миллиона снарядов в год к концу следующего, 2025 года
    Мертвому припарка, даже по их данным, что они официально говорят - мы производим 3миллиона... уже сейчас... lol winked
    Помоему проще было сказать
    два миллиона снарядов в год к концу последнего украинца
  5. kventinasd Ранг пользователя
    kventinasd
    -1
    Сегодня, 19:21
    Сегодня и вчера послушал Мартьянова.Он уже предрёк участь Нато такую же как и Украине.

    АНДРЕЙ МАРТЬЯНОВ — эксперт по российской военной и военно-морской проблематике. Родился в Баку, СССР, в 1963 году. Окончил Кировское военно-морское Краснознаменное училище, до 1990 года служил офицером на кораблях и штабной должностью Советской береговой охраны. Принимал участие в событиях на Кавказе, которые привели к распаду Советского Союза. В середине 1990-х годов он переехал в США, где в настоящее время работает директором лаборатории в коммерческой аэрокосмической группе. Он часто ведет блог Военно-морского института США. Он является автором книг «Утрата военного превосходства», «(Настоящая) революция в военном деле» и «Дезинтеграция: индикаторы грядущего американского краха».
  6. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    -1
    Сегодня, 19:37
    В ЕК рассчитывают, что это позволит достичь уровня в два миллиона снарядов в год к концу следующего, 2025 года.
    fool А я рассчитываю пить пиво с нашими танкистами на Елисейских полях и считаю, что более адекватен, чем ЕК. feel
  7. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:56
    Я не думаю что русские будут что то в восстанавливать в Европах,в Венгрии Мальте и Люксембурге это поняли.Насколько известно у Норвежского Nammo проблемы с электроэнергией для подключения мощностей.

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