Еврокомиссия одобрила выделение полумиллиарда евро на увеличение производства боеприпасов в странах ЕС
Еврокомиссия выделила сумму в 500 миллионов евро, предназначенную на меры, направленные на наращивание возможностей предприятий оборонной промышленности стран Евросоюза по выпуску артиллерийских боеприпасов. В ЕК рассчитывают, что это позволит достичь уровня в два миллиона снарядов в год к концу следующего, 2025 года.
В частности, 248 миллионов евро из этой суммы планируется направить на производство пороха, еще 124 миллиона — взрывчатки. В настоящее время совокупные производственные мощности США и Евросоюза позволяют выпускать по 1,2 миллиона снарядов в год, тогда как российский ОПК ежегодно производит по 3 миллиона артиллерийских боеприпасов.
При этом отмечается, что это решение было принято с целью получить возможность увеличить снабжение артиллерийскими боеприпасами украинской армии, а также пополнить изрядно истощившиеся запасы стран Европейского союза (ЕС).
Выделенные Еврокомиссией средства получат в том числе такие компании как Rheinmetall, Nammo, Chemring Nobel, Hellenic Defence Systems и Eurenco.
Ранее представители ряда стран Евросоюза выступили против использования замороженных на Западе суверенных российских активов на финансирование поставок боеприпасов для боевиков киевского режима.
В частности, Венгрия, Мальта и Люксембург в ходе встречи послов Евросоюза решительно отвергли возможность подобного шага из опасений вероятной дальнейшей эскалации конфликта.
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