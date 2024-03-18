Несостоявшаяся «циркулярка» Рузвельта

Немецкая лента использовалась вообще без каких-либо изменений, гильза у американского и немецких патронов была, по сути, одинаковая

Ствольная коробка пулемёта М1919А4 с клеймом производителя Saginaw Steering Gear Division General Motors Corporation. Автомобильный производитель и его подразделения выпускали огромное количество продукции военного назначения, в том числе и стрелковое оружие. Но одно дело – получить чертежи и выпускать уже отработанную модель, а другое – проделать минимальную, но конструкторскую работу, не имея релевантного опыта

Официальный отчёт об испытаниях пулемёта от 16 мая 1944 года. Он есть в открытом доступе, можно прочитать про каждую осечку и задержку... а было их много

Американские пехотинцы из 34-й пехотной дивизии (рядовые Роберт Грассман, Томас Мандабах и капрал Вирджил Тэслоу) чистят два трофейных пулемёта MG-42, Сан-Витторе, январь 1944 года

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