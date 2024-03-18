Несостоявшаяся «циркулярка» Рузвельта
Общий вид пулемёта Т24 с полуизвлечённым стволом. Фото сделано на Абердинском полигоне
Не остались в стороне и американцы. После первых встреч с MG-42 в поле, «снизу» в штабы полились многочисленные хвалебные оды оружию противника с недвусмысленным «а вот бы и нам что-то такое». Стоит отметить, что у американцев концепция была просто иная, у них в пехотном отделении пулемётов… не было. Да, классический BAR, появившийся ещё в 1918 году, это не пулемёт, а автоматическая винтовка. Со времён Первой мировой тактика применения этого оружия изменилась, стрелять от бедра в наступлении цепью, как основной вид ведения огня, из него уже не предполагалось, но и делать пулемёт из винтовки в США никто не собирался. Были страны, которые пытались превратить эту оружейную систему в полноценный ручной пулемёт, и эти пулемёты даже воевали в руках наших бойцов в период Великой Отечественной войны, но это уже совсем другая история.
Американские пехотинцы из 34-й пехотной дивизии (рядовые Роберт Грассман, Томас Мандабах и капрал Вирджил Тэслоу) чистят два трофейных пулемёта MG-42, Сан-Витторе, январь 1944 года
Вылилось это в то, что в 1943 году было дано задание на переделку двух трофейных MG-42 под американский патрон 30-06 (7.62×63 мм) с целью испытаний, и «если вот прям срочно надо будет, трофеи перепилим, а потом и своё подтянется». Вроде делов-то, американский винтовочный боеприпас был, по сути, скопирован с немецкого (по поводу чего немцы даже судились с американцами), сделал новый ствол, ещё пару деталей – и вперёд. Но подрядчик, получивший контракт, был завален другими армейскими заказами, и контракт на переделку двух пулемётов забросили на дальнюю полку. Плюс сам заказ получил автомобильный производитель – General Motors Corporation, который отправил это задание своему подразделению – Saginaw Steering Gear Division. Надо ли говорить, что до этого, как и следует из названия, контора занималась разработкой и выпуском рулевых механизмов для автомобилей, а оружием не занималась от слова совсем. Американская промышленность ещё переходила на военные рельсы, и процесс этот был сопряжён с трудностями. В результате два экспериментальных пулемёта, получивших обозначение Т24, уехали на испытания на Абердинский полигон только в начале 1944 года. Помимо собственно другого боеприпаса, пулемёт получил прицельные приспособления и сошки от автоматической винтовки BAR, более короткий приклад и крепление для установки на американскую треногу М3. Большинство деталей пулемёта так и остались немецкими.
Пулемёт Т24 на американском станке. Фото сделано на Абердинском полигоне
Ну и давайте сразу самое интересное – американские немцы испытания провалили с треском. Вот вообще без шансов и вариантов. Один пулемёт оказался, по сути, неработоспособен, он заклинил после первого же выстрела, потом после второго – и на этом его испытания, в общем, закончились. Второй замучил испытателей постоянными осечками и задержками. Было, правда, два больших «НО». 1. Переделки выполнены были на полное отшибись, вот буквально пяткой правой ноги, отсюда и фактически неработоспособный один пулемёт. 2. Одним из требований к переделкам было снижение темпа стрельбы. Хотя армейское командование и поглядывало в сторону идеи единого пулемёта, дикий темп стрельбы они считали откровенным недостатком.
Официальный отчёт об испытаниях пулемёта от 16 мая 1944 года. Он есть в открытом доступе, можно прочитать про каждую осечку и задержку... а было их много
Опять же – разные концепции. Немцы считали, что первой же очередью надо «срезать» как можно больше бойцов, пока они не залегли и не нашли укрытия, отсюда и дикий темп стрельбы. Отсюда проблемы с надёжностью – пулемёт изначально делался под другие требования. В открытом доступе есть отчёт об испытаниях, и он довольно объёмный, из-за того, что в нём описаны все неисправности пулемёта, а их было много.
Ствольная коробка пулемёта М1919А4 с клеймом производителя Saginaw Steering Gear Division General Motors Corporation. Автомобильный производитель и его подразделения выпускали огромное количество продукции военного назначения, в том числе и стрелковое оружие. Но одно дело – получить чертежи и выпускать уже отработанную модель, а другое – проделать минимальную, но конструкторскую работу, не имея релевантного опыта
В общем, идею положили под сукно и там и похоронили. Причины, правда, не только в надёжности переделок. На дворе был 1944 год. Союзникам уже было более чем понятно, что Тысячелетний рейх не протянет и двух десятилетий, и всё идёт к концу. Плюс у американцев в общем не было проблем с пулемётами. Была и система пулемётного вооружения, вполне сложившаяся и работавшая, а главное, в отличие от того же СССР, не было проблем с самим количеством пулемётов. Так что логично, коней на переправе менять не стали и в общем оставили всё как есть. Разве что из пулемёта системы Браунинга образца 1919 года таки сделали эрзац единый пулемёт, поменяв ствол, приделав приклад и добавив сошки, при этом оставив возможность установки на треногу, но было ясно, что это временное решение (хотя и работавшее).
Немецкая лента использовалась вообще без каких-либо изменений, гильза у американского и немецких патронов была, по сути, одинаковая
А немецким опытом воспользовались уже после войны, при создании настоящего первого американского единого пулемёта, правда, там в дело пошла другая немецкая конструкция, но это уже совсем другая история.
Американские войска не использовали немецкие пулемёты массово и продолжительное время, но такое происходило постоянно, чаще всего до израсходования наличного боекомплекта непосредственно в бою. Один такой случай произошёл с легендарным Оди Мёрфи, когда он воспользовался трофейным MG-42, чтобы уничтожить несколько немецких позиций. На фото сам Мёрфи на промофото к автобиографическому фильму «В ад и обратно». Он был снят в 1955 году по одноимённой книге самого Оди Мёрфи. И книга, и фильм имели большой успех.
- Александр Сычёв
- www.forgottenweapons.com www.historicalfirearms.info www.usautoindustryworldwartwo.com www.warfarehistorynetwork.com www.ww2online.org
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