Пресса США: До полного израсходования боеприпасов к некоторым системам ПВО на Украине остаётся около 2-х недель
Американская пресса продолжает серию публикаций, которые посвящены вопросу «затягивания» выделения киевскому режиму военной помощи.
В материале Washington Post говорится о том, что «к настоящему моменту в администрации Байдена считают, что недофинансирование Украины может привести к потере огромного числа жизней или же к прорыву фронта российской армией».
Издание пишет, что положение дел, при котором Украине Вашингтоном не выделяется помощь, является признаком «политической дисфункции в США».
В материале приводится мнение неназванного высокопоставленного американского чиновника. Он говорит о том, что задержка с выделением финансирования «не принесёт Украине ничего позитивного»:
В том же материале говорится, что люди на Украине уже толком не понимают, что именно происходит на фронте:
В WP со ссылками на американских чиновников говорится, что до полного израсходования боеприпасов к некоторым системам ПВО на Украине остаётся около 2-х недель.
В общем, западные чиновники продолжают рисовать апокалиптические для Киева картины, но не потому, что их заботит судьба украинцев, а потому что они хотят продолжать руками украинцев противостоять России, требуя при этом новых и новых миллиардов вливания в украинский проект.
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