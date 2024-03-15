"Пресса США: До полного израсходования боеприпасов к некоторым системам ПВО на Украине остаётся около 2-х недель."

Это может привести к краху. Но вот в чём проблема: если даже Украине удастся удержаться, то она всё равно потеряет огромное число жизней. Это будет колоссальная жертва.

Их моральный дух низок. Молодёжь боится отправки на фронт на фоне острой нехватки оружия

Американская пресса продолжает серию публикаций, которые посвящены вопросу «затягивания» выделения киевскому режиму военной помощи.В материале Washington Post говорится о том, что «к настоящему моменту в администрации Байдена считают, что недофинансирование Украины может привести к потере огромного числа жизней или же к прорыву фронта российской армией».Издание пишет, что положение дел, при котором Украине Вашингтоном не выделяется помощь, является признаком «политической дисфункции в США».В материале приводится мнение неназванного высокопоставленного американского чиновника. Он говорит о том, что задержка с выделением финансирования «не принесёт Украине ничего позитивного»:В том же материале говорится, что люди на Украине уже толком не понимают, что именно происходит на фронте:В WP со ссылками на американских чиновников говорится, что до полного израсходования боеприпасов к некоторым системам ПВО на Украине остаётся около 2-х недель.В общем, западные чиновники продолжают рисовать апокалиптические для Киева картины, но не потому, что их заботит судьба украинцев, а потому что они хотят продолжать руками украинцев противостоять России, требуя при этом новых и новых миллиардов вливания в украинский проект.