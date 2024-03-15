Пресса США: До полного израсходования боеприпасов к некоторым системам ПВО на Украине остаётся около 2-х недель

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Пресса США: До полного израсходования боеприпасов к некоторым системам ПВО на Украине остаётся около 2-х недель

Американская пресса продолжает серию публикаций, которые посвящены вопросу «затягивания» выделения киевскому режиму военной помощи.

В материале Washington Post говорится о том, что «к настоящему моменту в администрации Байдена считают, что недофинансирование Украины может привести к потере огромного числа жизней или же к прорыву фронта российской армией».



Издание пишет, что положение дел, при котором Украине Вашингтоном не выделяется помощь, является признаком «политической дисфункции в США».

В материале приводится мнение неназванного высокопоставленного американского чиновника. Он говорит о том, что задержка с выделением финансирования «не принесёт Украине ничего позитивного»:

Это может привести к краху. Но вот в чём проблема: если даже Украине удастся удержаться, то она всё равно потеряет огромное число жизней. Это будет колоссальная жертва.

В том же материале говорится, что люди на Украине уже толком не понимают, что именно происходит на фронте:

Их моральный дух низок. Молодёжь боится отправки на фронт на фоне острой нехватки оружия.

В WP со ссылками на американских чиновников говорится, что до полного израсходования боеприпасов к некоторым системам ПВО на Украине остаётся около 2-х недель.

В общем, западные чиновники продолжают рисовать апокалиптические для Киева картины, но не потому, что их заботит судьба украинцев, а потому что они хотят продолжать руками украинцев противостоять России, требуя при этом новых и новых миллиардов вливания в украинский проект.
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    13 комментариев
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    1. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      +4
      Сегодня, 19:10
      Читаю между строк.... На полгода хватит точно hi
      1. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 19:28
        Rage66

        Сегодня, 19:10
        Читаю между строк.... На полгода хватит точно
        Есть инфа, не знаю, насколько верна, поправьте , кто в теме!
        Пентагон и шайка биде - белый дом, в нарушение закона шса тайно передают устаревшие вооружения на складах шса и гей-еуропией в надежде продавить палату представителей от обеих партий слонов и ослов, лично Джоника, с помощью вна 404, с кредитами для развития своего ВПК шса на выделенные в помощь кредитьы вна 404 и ис ра-элю, тема муссируется на многих порталах , не подтверждаясь, но и не опровергаясь!
        Тайные каналы поставок действуют, хоть и в меньшей мере, чем ранее!
    2. poquello Ранг пользователя
      poquello
      +3
      Сегодня, 19:16
      "Их моральный дух низок. Молодёжь боится отправки на фронт на фоне острой нехватки оружия."
      были они мясом и без острой нехватки оружия, тч просто боятся отправки, а "на фоне.." этт для читателей прессы США
    3. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +2
      Сегодня, 19:17
      "Пресса США: До полного израсходования боеприпасов к некоторым системам ПВО на Украине остаётся около 2-х недель."

      Откуда только пресса всё знает - сколько есть, на сколько хватит. Зачем вообще военная тайна, разведка и пр. - просто читайте в прессе!
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 19:44
        Цитата: Pharmacist
        Откуда только пресса всё знает - сколько есть, на сколько хватит
        Вообще-то расход ракет ЗРК считается не днями ,а частотой наших массированных налётов.Можем из за три дня обнулить запас.Бвла бы команда.И с каких пор американцы озаботились жизнями украинских нациков.
    4. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 19:17
      Зашибись- охотно верим! Тогда пусть пресса шса и лично глава Пентагона вместе с дедом Лементием, Клин Блинеком. Миллером, Салливаном и бывшей бабушкой печенек майдана Нулэнгд- в девичестве евро-еврейской фамилией прикажут ВСУкам
      прекратить обстрелы мирного населения РФ!
    5. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +2
      Сегодня, 19:19
      . До полного израсходования боеприпасов к некоторым системам ПВО на Украине остаётся около 2-х недель

      Полного истощения не наступит никогда. Какое-то количество всегда будет. Им же не оптом боеприпасы подвозят, как сезонный урожай картошки раз в год. Поставки непрерывно идут. Хоть и не хватает. А то получается как с нашими ракетами, которые по убеждению укров непрерывно у нас заканчиваются. На сегодня закончились - на завтра есть. Сколько производим - столько запускаем. Просто у нас их больше
    6. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +1
      Сегодня, 19:19
      В общем, западные чиновники продолжают рисовать апокалиптические для Киева картины, но не потому, что их заботит судьба украинцев, а потому что они хотят продолжать руками украинцев противостоять России, требуя при этом новых и новых миллиардов вливания в украинский проект.

      Главное чтобы самих рук хватило. А то скоро негров в окопах с той стороны будет больше чем белых.
    7. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 19:23
      Да бред сивой кобылы.)) Об этой "нехватке" и "израсходовании запасов" пишут уже наверное пол года.) Эта "утка" для местных электоратов для объяснения потока финансов в чёрную дыру под названием Украина.
    8. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      +3
      Сегодня, 19:29
      "que « désormais, l’administration Biden estime qu’un sous-financement de l’Ukraine pourrait entraîner la perte d’un grand nombre de vies humaines ..."
      Après 2 ans ils n'ont toujours pas compris que ce qui a entraîné la perte d"un grand nombre de vie humaine c'est :
      - leur implication en Ukraine depuis des décennies
      - le non respect des accords de Minsk
      - la fournitures d'armes en Ukraine

      "что" теперь администрация Байдена считает, что недофинансирование Украины может привести к гибели большого числа людей ... "
      спустя 2 года они все еще не поняли, что причиной гибели большого числа людей является :
      - их участие в Украине на протяжении десятилетий
      - несоблюдение Минских соглашений
      - поставки оружия на Украину
    9. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      +1
      Сегодня, 19:29
      Но это же только "к некоторым системам ПВО".Значит, есть системы ПВО, которые имеют достаточное количество боеприпасов. Скорее всего, речь идёт о Patriot. Но есть ещё NASAMS, IRIS-T, SAMP-T". С очень большой долей вероятности не израсходованы запасы С-300. Вывод один-продолжать планомерную работу по истощению ресурсов укропской ПВО.
    10. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 19:41
      Што-то мне это напомнило...
    11. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 19:45
      Пресса США круче любой разведки. Они не только знают количество ракет для ЗРК укропии, но они знают сколько ударов будет наносить Россия (иначе рассчитать расход ракет не получится). В общем ЦРУ, МИ-6 и другие нервно курят в сторонке. winked

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