Немецкий канцлер Шольц анонсировал создание новой коалиции в рамках оказания военной помощи Украине
Европа планирует создать новую коалицию в рамках оказания военной помощи Украине, на этот раз по поставкам дальнобойной артиллерии. С таким заявлением выступил немецкий канцлер Олаф Шольц.
В Берлине завершилась встреча лидеров Германии, Франции и Польши, стороны договорились создать очередную коалицию, на этот раз по поставкам дальнобойной артиллерии Киеву. До этого были танковая коалиция, истребительная, снарядная и т.д. Решение принято в преддверии встречи группы по Украине "Рамштайн".
- заявил Шольц.
Как пишут украинские ресурсы, новый "Рамштайн", который запланирован на следующую неделю, будет самым провальным для Киева, поскольку Западу просто нечего предложить Зеленскому. Боеприпасов нет, вооружений свободных нет, имеются только пустые обещания. Вот и решение по созданию коалиции принято, чтобы как-то порадовать киевскую хунту, а Зеленский мог потом рассказать о "достижениях" Украины на встрече. Кстати, это будет уже вторая "пустая" встреча. Как оказалось, без денег США Европа сделать ничего не может, кроме того, как угрожать и обещать.
Между тем, в Киеве ожидают приезда на "Рамштайн" главы Пентагона Ллойда Остина надеясь, что хоть он привезет что-то, отличающееся от обещаний. Однако, учитывая информацию, приходящую их Конгресса США, американский министр обороны тоже ничем Зеленского не порадует.
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