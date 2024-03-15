Немецкий канцлер Шольц анонсировал создание новой коалиции в рамках оказания военной помощи Украине

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Немецкий канцлер Шольц анонсировал создание новой коалиции в рамках оказания военной помощи Украине

Европа планирует создать новую коалицию в рамках оказания военной помощи Украине, на этот раз по поставкам дальнобойной артиллерии. С таким заявлением выступил немецкий канцлер Олаф Шольц.

В Берлине завершилась встреча лидеров Германии, Франции и Польши, стороны договорились создать очередную коалицию, на этот раз по поставкам дальнобойной артиллерии Киеву. До этого были танковая коалиция, истребительная, снарядная и т.д. Решение принято в преддверии встречи группы по Украине "Рамштайн".



В рамках формата Рамштайн мы создадим новую коалицию по созданию потенциала для дальнобойной ракетной артиллерии

- заявил Шольц.

Как пишут украинские ресурсы, новый "Рамштайн", который запланирован на следующую неделю, будет самым провальным для Киева, поскольку Западу просто нечего предложить Зеленскому. Боеприпасов нет, вооружений свободных нет, имеются только пустые обещания. Вот и решение по созданию коалиции принято, чтобы как-то порадовать киевскую хунту, а Зеленский мог потом рассказать о "достижениях" Украины на встрече. Кстати, это будет уже вторая "пустая" встреча. Как оказалось, без денег США Европа сделать ничего не может, кроме того, как угрожать и обещать.

Между тем, в Киеве ожидают приезда на "Рамштайн" главы Пентагона Ллойда Остина надеясь, что хоть он привезет что-то, отличающееся от обещаний. Однако, учитывая информацию, приходящую их Конгресса США, американский министр обороны тоже ничем Зеленского не порадует.
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    12 комментариев
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    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 19:27
      Опять по всему миру будут искать советские грады?
      Может всё хитрей: бриты покупают "Таурусы" у фрицев и передают украм?
    2. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 19:30
      Имею сказать, таки, не пора ли замахнуться и предупредить обидчивую ливерную
      не брать на себя слишком много, чтобы не прийти к финалу III рейха?
      Коллеге и зоологическому трусу по совместительству- главному лягушатнику всея гей-еуропии предупреждения поступили не токмо с Кремля, лично ДАМа, но и от гей-еуропейских избирателей и премьера Виктора Орбана и премьера Словакии, Австрии, Нидерландов, а скоро. нового Парламента гей-еуропии в июне 2024 г !
    3. ЧеловекИздалека Ранг пользователя
      ЧеловекИздалека
      +1
      Сегодня, 19:31
      Еще одна коалиция для укропов. Хоть бы новое что придумали. Кружок там или конфедерацию, а то очередные коалиции уже не вызывают у зеленских нацистов желания танцевать на улицах с портретами бидона и шольца.
    4. poquello Ранг пользователя
      poquello
      +1
      Сегодня, 19:31
      "Ллойда Остина надеясь, что хоть он привезет что-то, отличающееся от обещаний"
      если Остин что привезёт - он евреев обделит, им тоже не хватает
    5. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      -1
      Сегодня, 19:34
      Боеприпасов нет, вооружений свободных нет, имеются только пустые обещания.
      recourse "Снарядов нет. Но вы держитесь" feel
    6. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 19:36
      Зашибись- заценили новость! Если не деза и не ловушка лже-недо-запада, появились срочные предупреждения премьера Виктора Орбана к Брюсселю после удачной встречи с будущим презиком шса - Трампом!
      Орбан предупредил Брюссель о возможной оккупации близко-близко, накануне выборов в новый Парламент гей -еуропии в июне 2024!
      Поддержим нового возможного лидера гей-еуропии в 2024 вместе
      с МО !
      Выводы делать токмо нам и избирателям гей -еуропии!
    7. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 19:47
      Ллойд Остин приедет на " Рамштайн" катя перед собой капельницу! Ну,ну.Мечтайте.Кто говорил что экономика России разорвана в клочья,а оказалось что у Остина простата разорвала в клочья и не только у него.
    8. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      +1
      Сегодня, 19:48
      Каждое заявление рождает нужную волну на биржах. Эту хрень надо рассматривать только с такой точки зрения в глобальном смысле. Политические клоуны, геббельс-помойки и группировки боевиков снабжаются из одного кармана финансовой мафии, а в другой карман стекаются проценты от их верной службы. Бандитский порядок, основанный на бандитских правилах. И упоительное наслаждение тайной властью, куда ж без нее.
    9. Игорь Викторович Ранг пользователя
      Игорь Викторович
      0
      Сегодня, 19:49
      Господи, опять коалиция, как они любят всякие коалиции создавать.. А как же мы великие державы? Как шавки в стайку сбиваются..
    10. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 19:58
      Надо больше ланцетов. Много ланцетов - нет артиллерии у врагов, некуда совать снаряды
    11. Баюн Ранг пользователя
      Баюн
      0
      Сегодня, 19:58
      В заголовке, в слове после Шольц буква "с" - лишняя.
    12. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      0
      Сегодня, 20:07
      Идёт концентрация военных сил, направленных против РФ. В воронку этого российско-украинского конфликта втягивается всё больше и больше государств.

      Сегодня из НАТО только Венгрия не поставляет оружие, а ещё двадцать стран-союзников. Мы имеем дело с огромной антироссийской кодлой. Это есть признаки зреющей мировой войны, которая европейским плацдармом вряд ли может ограничиться.

      Потому что мы не знаем, как ещё себя поведут страны, у которых тоже есть ядерное оружие. Есть ряд стран, которые нас поддерживают – и прямо, и скрыто.

      А мы всё ещё живём во вчерашней России. Мы боимся говорить, что ещё позавчера нужно внедрять новый режим жизни воюющего государства.

      Тут же выборы на носу, мы боимся говорить о мобилизации. А не надо, потому что она уже стучится в дубовые двери Генштаба. Её надо уже сейчас готовить.

      Да, сейчас мы готовим оружие, но нам ведь нужно готовить и кадры. Заявлено, что до 2026 увеличат армию до полутора миллионов. Маловато для зачистки Киева.
      А специалисты подсчитали – нам сто тысяч офицеров надо.

      Где мы их будем готовить?
      Расширяем кафедры в уже существующих академиях. Но это не обойдётся только этим – у нас одно лётное училище, а нужно в два раза больше лётных экипажей

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