Президент России: Удары со стороны Украины не останутся безнаказанными

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Президент России: Удары со стороны Украины не останутся безнаказанными

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета Безопасности прокомментировал попытки боевиков киевского режима прорвать границу со стороны Украины накануне и в день выборов в РФ.

Путин подчеркнул, что своими атаками Киев пытается сорвать процесс голосования и посеять панику среди населения приграничных регионов, а также сместить акцент с плачевной для ВСУ ситуации на фронте. Российский лидер заявил, что эти удары не остаются и не останутся безнаказанными. 



Всего, по информации командования ВС РФ, противник предпринял пять попыток атаковать приграничные территории РФ: четыре атаки были успешно отбиты на Белгородском и одна на Курском направлениях. Целью боевиков был прорыв границы и закрепление на российской территории. Для попытки прорыва противник задействовал значительные силы: свыше 2500 военнослужащих, 35 танков и около 40 ББМ. Диверсанты были отброшены с существенными потерями. Общие потери ВСУ за три дня атак Белгородской и Курской областей превысили 1500 боевиков (около 500 - безвозвратные), уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины. Глава государства также добавил, что российская ПВО успешно отбивает около 95% атак украинских боевиков.

Представители киевского режима, в свою очередь, пытаются официально отрицать участие в попытке прорыва российской границы подразделений регулярной украинской армии, утверждая, что прорыв якобы пытались осуществить воюющие на стороне ВСУ формирования из граждан РФ.
  • kremlin.ru
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6 комментариев
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  1. neworange88 Ранг пользователя
    neworange88
    +2
    Сегодня, 21:50
    Стали известны результаты российского ракетного удара по объектам в Кривом Роге, нанесенные на этой неделе. По данным канала NAVY-79, надолго выведен из строя крупнейший сталелитейный комбинат, снабжавший металлом военные предприятия.

    Это не первая атака на Кривой Рог. В феврале после атаки по инфраструктурным объектам на промышленным предприятиях Кривого Рога был блэкаут. Руководитель комбината, выходец из Ломбардии Мауро Лонгобардо в начале марта сообщал о планах запустить работу металлургического производства двумя доменными печами. Однако теперь об этих планах можно забыть, и криворожский металл не скоро пойдет на украинские танковые заводы.

    Так представитель городских властей Александр Вилкул сообщил, что в результате ракетного удара «есть по меньшей мере три попадания».

    «Его заявление - правда, ..., но не вся, - отмечается в канале. - Взрывы были такой силы, что по другую сторону сразу трёх железнодорожных станций «Шихтовая», «Промышленная» и «Кривой Рог», расположенных параллельно одна за другой, пострадали дома в жилой застройке».
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      -1
      Сегодня, 21:56
      Под Славянском сгорела крайне дефицитная система ПВО Украины.
      На Славянском операционном направлении уничтожен дивизионный комплект войсковой системы ПВО С-300В: пусковые установки с двухступенчатыми зенитными ракетами и шестиканальная станция их наведения.
      По данным из открытых источников, на начало СВО Украина располагало весьма небольшим количеством этих мощных и дальнобойных систем - всего несколько дивизионов. К тому же расположенный под Киевом завод "Визир" смог продлить эксплуатационный ресурс только перехватчикам "меньшего калибра", ЗУР 9М83. А восстановить дальнобойные ракеты 9М82 с радиусом действия 100 км там либо не смогли, либо эти боеприпасы у ВСУ отсутствуют, пишет Русское оружие.
  2. Кот Александрович Ранг пользователя
    Кот Александрович
    -2
    Сегодня, 21:52
    Мудрое и обнадёживающее заявление президента.
    1. Deon59 Ранг пользователя
      Deon59
      -1
      Сегодня, 21:56
      два года слышим, а мосты стоят и газ через Украину. Про санитарную зону уже забыли
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        -1
        Сегодня, 22:01
        Видел в инете хорошую хохмочку: "Газ русский, земля украинская, прибыль европейская."))
  3. МЮД Ранг пользователя
    МЮД
    0
    Сегодня, 22:00
    Теперь главное, что бы дела со словами не разошлись.

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