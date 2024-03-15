Президент России: Удары со стороны Украины не останутся безнаказанными
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета Безопасности прокомментировал попытки боевиков киевского режима прорвать границу со стороны Украины накануне и в день выборов в РФ.
Путин подчеркнул, что своими атаками Киев пытается сорвать процесс голосования и посеять панику среди населения приграничных регионов, а также сместить акцент с плачевной для ВСУ ситуации на фронте. Российский лидер заявил, что эти удары не остаются и не останутся безнаказанными.
Всего, по информации командования ВС РФ, противник предпринял пять попыток атаковать приграничные территории РФ: четыре атаки были успешно отбиты на Белгородском и одна на Курском направлениях. Целью боевиков был прорыв границы и закрепление на российской территории. Для попытки прорыва противник задействовал значительные силы: свыше 2500 военнослужащих, 35 танков и около 40 ББМ. Диверсанты были отброшены с существенными потерями. Общие потери ВСУ за три дня атак Белгородской и Курской областей превысили 1500 боевиков (около 500 - безвозвратные), уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины. Глава государства также добавил, что российская ПВО успешно отбивает около 95% атак украинских боевиков.
Представители киевского режима, в свою очередь, пытаются официально отрицать участие в попытке прорыва российской границы подразделений регулярной украинской армии, утверждая, что прорыв якобы пытались осуществить воюющие на стороне ВСУ формирования из граждан РФ.
- kremlin.ru
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