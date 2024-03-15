Российские войска ракетным ударом уничтожили расположение противника в харьковском Золочеве

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Российские войска ракетным ударом уничтожили расположение противника в харьковском Золочеве

«А нас-то за что?» - уже привычно разводят руками киевские ставленники в Харьковской области, комментируя сегодняшние удары российских войск по объектам, с территории которых велись атаки на российское приграничье.

Так, ставленник киевского режима на Харьковщине Олег Синегубов рефлексирует по поводу российского ракетного удара по объекту в пгт Золочев Богодуховского района. Золочев располагается западнее дороги Харьков-Белгород и находится всего в нескольких километрах от российской границы.



Из Золочева противник осуществлял обстрелы российской территории, в том числе атакуя Белгород из РСЗО западного образца. В Золочев от границы доставлялись и некоторые из получивших ранения украинских боевиков, которые пытались на днях осуществить прорыв.

По поводу обстрелов Белгорода киевский ставленник не рефлексировал.

В результате удара уничтожены, как пишет Синегубов, «помещения общежития и пункта экстренной медпомощи».

Жители Харьковской области, комментируя нанесение удара, сообщают о том, что пришёлся он по «располаге» украинских военных. Именно этот объект Синегубов обозначил как «общежитие». Ракетным ударом доставленные от границы «трёхсотые» украинские боевики были превращены в «двухсотых».

И в этой ситуации финальное заявление Синегубова выглядит особенно циничным:

Предварительно, пострадавших нет.
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    5 комментариев
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 19:53
      Сколько там у нас Искандеров осталось,на Украине кто нибудь ответит? Может " Вояка" с сайта знаeт?
      1. grindz Ранг пользователя
        grindz
        +1
        Сегодня, 20:01
        Интересно, у России же было куча законсервированных Точек-У. Сотни. А их так и не применяли еще. А есть ли они еще? Или оставили для особых случаев?
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          0
          Сегодня, 20:06
          Украинские СМИ хором пишут о российских «прилетах» по Одессе сегодня днем. Упирают на то, что якобы пострадали гражданские объекты. Однако некоторые украинские телеграм-каналы открывают завесу тайны: крик поднялся именно из-за того, что российской баллистикой накрыло весьма значимые фигуры.

          Украинский телеграм-канал «Легитимный» сообщает, что было две волны прилетов на побережье. Взрывы прогремели в районе дачи Ковалевского и возле санатория «Виктория». По данным канала, в санаториях сейчас «в основном располаги военных СБУ, ГУР, МВД и центры подготовки и обучения». По этим местам били баллистикой, украинская ПВО пыталась сбить ракеты. В результате все это сыпалось «мирным на голову». «Что-то упало, а что-то полетело дальше и благополучно там взорвалось», – пишет канал. «Легитимный» также отмечает, что в Одессе сейчас появилось много осведомителей, готовых сливать России информацию. Слишком в городе сейчас ненавидят украинскую власть. Поэтому, когда в Одессе собрались на совещание силовики и представители ТРО (территориальной обороны), данные тут же улетели по адресу. В ответ сразу же прилетела баллистика. «Среди погибших много крупных офицеров ГУНП и тех, кто отвечает за местную ТРО», – сообщает канал. В качестве доказательства приводят фотографии поврежденных машин ТРО и МВД. По данным же канала «Военный обозреватель», не менее 14 человек погибли и 50 получили ранения в результате удара по месту сбора силовиков.
    2. Sigure73 Ранг пользователя
      Sigure73
      +1
      Сегодня, 20:01
      Я что-то давненько не видел на сайте Вояку. С ноября. Хотя и сам не часто захожу, но до октября он регулярно комментил
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 20:04
        Вояка ,не отметился на сайте- день у него зря прошёл,его тема Израиль и Хуситы,или когда у нас ЧП.Корги его часто мелькает.

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