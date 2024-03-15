«А нас-то за что?» - уже привычно разводят руками киевские ставленники в Харьковской области, комментируя сегодняшние удары российских войск по объектам, с территории которых велись атаки на российское приграничье.Так, ставленник киевского режима на Харьковщине Олег Синегубов рефлексирует по поводу российского ракетного удара по объекту в пгт Золочев Богодуховского района. Золочев располагается западнее дороги Харьков-Белгород и находится всего в нескольких километрах от российской границы.Из Золочева противник осуществлял обстрелы российской территории, в том числе атакуя Белгород из РСЗО западного образца. В Золочев от границы доставлялись и некоторые из получивших ранения украинских боевиков, которые пытались на днях осуществить прорыв.По поводу обстрелов Белгорода киевский ставленник не рефлексировал.В результате удара уничтожены, как пишет Синегубов, «помещения общежития и пункта экстренной медпомощи».Жители Харьковской области, комментируя нанесение удара, сообщают о том, что пришёлся он по «располаге» украинских военных. Именно этот объект Синегубов обозначил как «общежитие». Ракетным ударом доставленные от границы «трёхсотые» украинские боевики были превращены в «двухсотых».И в этой ситуации финальное заявление Синегубова выглядит особенно циничным:

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