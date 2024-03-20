Куда пропала Нобелевская премия Дмитрия Менделеева
Учёный № 1
Чем больше узнаёшь о Дмитрии Ивановиче, тем больше становишься его фанатом. В Год семьи его можно назвать настоящим антигероем. Ничто человеческое ему было не чуждо. В 42 года состоявшийся семьянин с двумя детьми по уши влюбляется в 16-летнюю художницу Анну Попову. С большим трудом и большими деньгами Менделееву удаётся убедить свою супругу Феозву Никитичну дать развод. Но на этом траты не закончились – пришлось дать внушительную взятку священнику за венчание с новой женой. Священный Синод строго запретил Менделееву повторно вступать в брак. Но деньги сделали своё дело, и Дмитрий Иванович стал счастливым супругом молодой донской казачки Анны Поповой, а священника после такого мошенничества лишили сана. Злые языки утверждают, что на вырученные средства экс-священнослужитель купил себе имение.
Или другой пример, доказывающий рисковый и волевой нрав Менделеева. В своё время Дмитрий Иванович трудился на благо отечественной оборонной промышленности. К концу XIX столетия он уже был состоявшимся учёным мирового уровня, и ему были рады во многих странах. Чем гражданин и патриот и воспользовался. В 1891 году по поручению Морского министерства Менделеева направили во Францию для «ознакомления с работой крупных промышленных предприятий». Разумеется, основной интерес представляли оборонные заводы и фабрики. Особенно технологии производства бездымного пороха. Но французы оказались не дураки и не довели до Менделеева секрет искомой субстанции.
Другой бы отчаялся и уехал восвояси, но сибиряки не привыкли сдаваться. Менделеев снял комнатку неподалёку от местной железнодорожной ветки и без труда определил количественный и качественный состав пороха. Для пытливого ума учёного это было несложно – достаточно было подсчитать, сколько вагонов с целлюлозой, серной и азотной кислотой заходит на комбинат за определённый промежуток времени. Вернувшись в Россию, Менделеев после небольших испытаний создал «пироколлодий» или отечественный аналог бездымного пороха. Насколько эта история красива, настолько и трагична – пироколлодий в Российской империи никто не собирался ставить на поточное производство. Американский шпион Джон Бернанд в конце концов украл рецептуру у Морского министерства и запатентовал пироколлодий у себя на родине. В Первую мировую войну для русской армии «коллодийную взрывчатку» пришлось закупать у американцев.
Разумеется, всё вышесказанное – лишь небольшая иллюстрация к самому замечательному открытию Дмитрия Ивановича – Периодическому закону химических элементов. Если говорить о влиянии на мировую науку и образование, то именно Менделеев номер один из числа российских учёных. В конце концов, таблица элементов имени Дмитрия Ивановича висит в каждой школе мира. Это гораздо ценнее какой-то там Нобелевской премии, но парадокс остаётся нерешённым – как одно из основополагающих открытий химии так и осталось без престижной награды? Мало того, Менделеев так и не был удостоен звания академика в родной России.
Три версии
Сложный, неуступчивый и вспыльчивый характер Дмитрия Ивановича стал в своё время легендарным. Как и обострённое чувство справедливости. Достаточно сказать, что учёный состоял в почётных членах Парижской, Прусской, Римской, Шведской и Американской академий. Но не в Российской. Прославленный химик не стеснялся в выражениях и прямо говорил, что думает о коллегах в научном мире. Особенно доставалось чиновникам от науки, ничего в ней не смыслящим. Граф Дмитрий Толстой, министр внутренних дел и президент Академии наук, даже и слышать не хотел о перспективе произвести Менделеева в академики. Другой бы уже давно уехал за рубеж, где его, несомненно, ждали с распростёртыми объятьями, но только не Дмитрий Иванович, который беззаветно любил Россию. И это не высокопарные слова – под конец своей карьеры он оставил химию и посвятил себя отечественной экономике, таможенному делу и промышленности. Последний учёный-энциклопедист России, не иначе.
Итак, третья версия отсутствия Нобелевской премии у Дмитрия Ивановича звучит так – чванство и высокомерие членов Академии наук не позволило номинировать химика хотя бы один раз на престижную награду. Для справки: Нобелевскую медаль учёному пытались вручить три раза – в 1905, 1906 и 1907 году. И каждый раз его выдвигали иностранные академии. Неугоден Менделеев был и при царском дворе. Из-за разногласий с высшими чиновниками ему пришлось оставить должность профессора в Санкт-Петербургском университете и уйти в метрологию. Королевская академия в Швеции явно была в курсе непростых отношений власти с химиком и решила лишний раз не дразнить царя.
Вторым игроком в непростой истории с Нобелевской премией стала… династия самих Нобелей. Дело в том, что в Баку обитало в те времена «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель», которое монополизировало нефтяную отрасль в регионе. Менделеев успел и здесь наследить. Разумеется, в пользу государства. Во-первых, он доказал, что нет никакого истощения бакинских месторождений, а значит, Нобели необоснованно распускают слухи и повышают цены на нефтяных биржах. Во-вторых, Дмитрий Иванович предложил доставлять нефть не в бочках гужевым транспортом, а по трубопроводам, чем резко снизил стоимость нефти. Все помнят знаменитое от Менделеева: «Нефть – не топливо, топить можно и ассигнациями»? Сказал он это в связи с отождествлением производства керосина и нефтяного дела. Нобель был заинтересован в распространении по России отопления и освещения именно на нефти, в то время как Менделеев заставлял выделять для этой цели горючую и дешёвую фракцию керосина. Точнее, не заставлял, а доводил до сведения руководства хитрость Нобелей. Попала под удар и нобелевская нефтяная монополия в России. Менделеев повёл себя как истинный протекционист и написал:
Как в воду глядел господин Менделеев, за что и поплатился несостоявшимся нобелевским награждением.
Мстительный Сванте Аррениус
Вторым иностранцем, помешавшим Менделееву стать Нобелевским лауреатом, стал Сванте Аррениус. Он, к слову, получил премию по химии в 1903 году, но до и после этого сделал всё, чтобы в его родной Швеции не вручили медаль имени Нобеля Менделееву. А вес у Сванте в Королевской академии был немалый. Разругались они в пух и прах на почве теории электролитической диссоциации, и Аррениус не мог простить Дмитрию Ивановичу его критику. Для этого он настоял на расширении Нобелевского комитета, куда ввёл своих людей, и премию в 1906 году выдали Анри Муассану. Причём в совершенно бестактном виде – сначала шведская академия проголосовала за Менделеева, но потом Аррениус настоял на пересмотре дела в пользу Муассана. Французский химик Муассан явно был достоин Нобелевской премии – его открытие фтора и разработанная электродуговая печь покорили всех. К тому же ходили слухи, что Муассан в ходе опытов с токсичным фтором серьёзно подорвал здоровье и вот-вот умрёт. Но Менделеев был не менее значим для Нобелевского комитета, и открытие его случилось гораздо раньше. О влиянии на мировую науку и говорить нечего было – Периодический закон был повесомее фтора и электродуговой печи. Муассан, к слову, действительно скоропостижно скончался в 1907 году через несколько месяцев после церемонии награждения. Только не от отравления фтором, а от банального аппендицита. А когда пришла очередь получать премию Дмитрию Ивановичу, президент Королевской академии Класон заявил, что 72-летний Менделеев слишком стар. По мнению чиновника, он просто не успеет воспользоваться денежной суммой во благо науки и общества.
Скончался Дмитрий Иванович 2 февраля 1907 года, накануне своего 73-летия, так и не удостоившись премии имени Нобеля. Единственную на данный момент Нобелевскую премию по химии среди отечественных учёных получил в 1956 году Николай Семёнов, но это уже совсем другая история.
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