Опубликованы новые кадры боестолкновений на границе Украины и РФ с ударом российского дрона по боевикам
В сети опубликованы новые кадры, снятые при помощи беспилотника объективного контроля в приграничных районах, где на протяжении нескольких дней боевики киевского режима пытаются прорваться на российскую территорию.
На кадрах можно, в частности, увидеть, как операторы барражирующих боеприпасов (дронов) "Ланцет" добивают боевиков формирований киевского режима. Кроме того, видна уничтоженная бронетехника противника.
В попытках прорваться через границу украинское командование расходует свои и без того немногочисленные резервы. Российская армия ведет плотный огонь по противнику, не оставляя практически никаких шансов личному составу. По данным Генштаба РФ, потери украинских диверсантов превышают 1500 военнослужащих (по меньшей мере, 500 из них - безвозвратные) и несколько десятков единиц военной техники.
Украинские боевики заблаговременно готовились к этим атакам. В приграничные районы активно свозилась военная техника и стягивалась живая сила. Все эти передвижения отслеживались российской военной разведкой, после чего по скоплениям боевиков наносились упреждающие ракетно-бомбовые удары, вследствие чего был снижен наступательный потенциал противника и выведена из строя существенная часть сил и средств, при помощи которых предполагалось осуществить захват приграничных районов Белгородской и Курской областей.
Также на потенциально опасных участках границы была усилена огневая мощь подразделений прикрытия и ПВО, а также стянуты дополнительные армейские подразделения и резервы.
- портал Lostarmour
Информация