Опубликованы новые кадры боестолкновений на границе Украины и РФ с ударом российского дрона по боевикам

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Опубликованы новые кадры боестолкновений на границе Украины и РФ с ударом российского дрона по боевикам

В сети опубликованы новые кадры, снятые при помощи беспилотника объективного контроля в приграничных районах, где на протяжении нескольких дней боевики киевского режима пытаются прорваться на российскую территорию.

На кадрах можно, в частности, увидеть, как операторы барражирующих боеприпасов (дронов) "Ланцет" добивают боевиков формирований киевского режима. Кроме того, видна уничтоженная бронетехника противника.






В попытках прорваться через границу украинское командование расходует свои и без того немногочисленные резервы. Российская армия ведет плотный огонь по противнику, не оставляя практически никаких шансов личному составу. По данным Генштаба РФ, потери украинских диверсантов превышают 1500 военнослужащих (по меньшей мере, 500 из них - безвозвратные) и несколько десятков единиц военной техники.

Украинские боевики заблаговременно готовились к этим атакам. В приграничные районы активно свозилась военная техника и стягивалась живая сила. Все эти передвижения отслеживались российской военной разведкой, после чего по скоплениям боевиков наносились упреждающие ракетно-бомбовые удары, вследствие чего был снижен наступательный потенциал противника и выведена из строя существенная часть сил и средств, при помощи которых предполагалось осуществить захват приграничных районов Белгородской и Курской областей.

Также на потенциально опасных участках границы была усилена огневая мощь подразделений прикрытия и ПВО, а также стянуты дополнительные армейские подразделения и резервы.

  • портал Lostarmour
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13 комментариев
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  1. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 21:13
    С Ланцетами у нас хорошо получилось,опаздывали конкретно с баражирующими боеприпасами.А теперь Ланцет расходный материал,с запасом.
    1. krot Ранг пользователя
      krot
      0
      Сегодня, 21:30
      Красавчики наши! Молодцы! Победа точно будет за нами! Не смотря на макронов и шольцев..
  2. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    +4
    Сегодня, 21:16
    Ведь не могли не понимать, что ничего не выйдет из этой затеи и всё равно полезли.
    Погибают ради чьего то, призрачного, пиара.
    Слишком велико желание нагадить России даже ценой собственной жизни. fool
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 21:23
      Цитата: Лешак
      Погибают ради чьего то, призрачного, пиара.

      На то и рассчитана пропаганда киевского режима. И укры ей верят.
  3. Задира Ранг пользователя
    Задира
    -3
    Сегодня, 21:24
    По данным Генштаба РФ, потери украинских диверсантов превышают 1500 военнослужащих (по меньшей мере, 500 из них - безвозвратные) и несколько десятков единиц военной техники.

    Диверсанты?! fool
    Диверсионная бригада, что ли?
    1. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      0
      Сегодня, 21:27
      Ну... Думаю, две бригады yes
    2. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 21:31
      Вспомните историю: Бранденбург-800 в 1943 году стал дивизией. Так что диверсионная бригада это не так уж и не реально.
      1. Задира Ранг пользователя
        Задира
        -1
        Сегодня, 21:38
        Цитата: Лешак
        Вспомните историю: Бранденбург-800 в 1943 году стал дивизией. Так что диверсионная бригада это не так уж и не реально.

        Против диверсантов у нас вроде вованы работают. Очевидно же, что тут другой случай. К чему с завидным упорством нести ахинею про диверсантов?
  4. Вадим С Ранг пользователя
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 21:24
    Они как зомби лезут на убой, хотя показывают что от наркоты они именно зомби, ничего не соображая. Другого объяснения нет этим бессмысленным атакам.
  5. YanniKounnar Ранг пользователя
    YanniKounnar
    +1
    Сегодня, 21:31
    Est ce bien un drapeau blanc que l'on voit sur le char ?
    1. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      0
      Сегодня, 21:48
      Флаг украинский, низкое качество, но в некоторый момент читается.
  6. Fangaro Ранг пользователя
    Fangaro
    -4
    Сегодня, 21:35
    Ведь не могли не понимать, что затяжной конфликт даст время западу начать играть по их правилам. И теперь, Спасибо нашим военным, хотя бы отражаются попытки укровских дрг.
    Может действительно худой мир лучше доброй СВО? Но поздно уже про это.
  7. Грац Ранг пользователя
    Грац
    0
    Сегодня, 21:59
    в эту кучу надо бы кассетный боеприпас чтоб всех гарантировано в фарш

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