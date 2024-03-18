Барражирующий боеприпас Anduril ALTIUS 700M дошел до испытаний
Общий вид изделия ALTIUS 700M
На протяжении нескольких последних лет американская компания Anduril Industries разрабатывает барражирующие боеприпасы семейства ALTIUS (Agile-Launched, Tactically-Integrated Unmanned System – «Тактически-интегрированная беспилотная система простого запуска»). Полтора года назад она анонсировала новое изделие этой линейки под названием ALTIUS 700M. К настоящему времени этот боеприпас дошел до летных испытаний и продемонстрировал свои боевые качества.
Последняя разработка
«Андурил Индастриз» активно занимается тематикой барражирующих боеприпасов (ББ) с середины десятых годов. Первым результатом такой работы стало изделие ALTIUS 600. В 2021 г. впервые представили следующий БПЛА серии под обозначением ALTIUS 700 – фактически это был модернизированный и увеличенный вариант предыдущего изделия. Компания-разработчик проводила испытания и искала покупателей на новую технику.
В октябре 2022 г. Anduril Industries анонсировала два следующих проекта. Существующие ББ прошли модернизацию с применением новых технологий и решений, в результате чего появились изделия ALTIUS 600M и ALTIUS 700M. Как и в случае с базовыми моделями, «Альтиус-700М» крупнее и тяжелее изделия «600M», а также имеет преимущества в тактико-технических характеристиках. В связи с этим компания-разработчик нескромно назвала его лучшим образцом своего класса.
В течение 2022-23 гг. велись работы по совершенствованию конструкции и готовились испытания. Кроме того, как теперь известно, в этот период прошли первые летные испытания беспилотников в учебной конфигурации. Во избежание негативных инцидентов изделия оснащались инертной боевой частью.
Старт с наземной пусковой установки
Полноценные испытания ALTIUS 700M в полной боевой конфигурации состоялись в сентябре прошлого года на армейском полигоне Дагвэй (шт. Юта). При этом об их проведении сообщили только 14 марта 2024 г. Почему проведенными испытаниями не похвастались сразу, и зачем их скрывали полгода, неизвестно.
Результаты испытаний
Впрочем, теперь о проведенных мероприятиях рассказали открыто, огласили некоторые их подробности, а также опубликовали видео с полигона. Кроме того, что неудивительно, отметили высочайший уровень нового проекта, превосходство над другими современными ББ и большие перспективы этой разработки.
Сообщается, что в испытаниях использовали шесть беспилотников. Половина изделий получила штатные боевые части, тогда как другие несли их имитатор. На полигоне разместили различные мишени, в т.ч. имитирующие реальную технику потенциального противника. Так, в опубликованном видео демонстрируется попадание ББ в макет зенитного ракетного комплекса «Бук». Вполне понятно, на что хотели намекнуть такой мишенью.
Компания-разработчик сообщает, что в ходе испытаний ALTIUS 700M показали себя с самой лучшей стороны. Все шесть аппаратов поразили свои мишени прямым попаданием. Применение реальной боевой части, как показывают кадры со съемок, приводило к разрушению макетов. При этом способность ББ разрушить реальный ЗРК штатным боезарядом пока никак не подтверждена.
Испытания на полигоне проводились под надзором представителей Пентагона. Этот факт указывает на интерес военного ведомства к новой разработке и может намекать на перспективы проекта. Вполне вероятно, что армия США не только заинтересовалась новой разработкой в сфере беспилотников, но и планирует принять ее на вооружение. Подобные перспективы проекта «Альтиус-700М» могут прояснить уже в ближайшее время.
Подлет к цели
Технические особенности
Все изделия серии ALTIUS имеют схожий облик и конструкцию, что связано с особенностями ее эволюции. БПЛА «700M», как и предшественники, построен по нормальной аэродинамической схеме с удлиненным фюзеляжем переменного сечения, прямым крылом и Л-образным хвостовым оперением. Плоскости выполнены складными и раскрываются после выхода из пусковой установки.
Компоновка фюзеляжа проста. Носовая часть отдана под оптические приборы и систему наведения, за ними находятся боевая часть и аккумуляторные батареи, а в хвосте помещен электродвигатель с толкающим воздушным винтом.
Размеры и масса не сообщаются. Визуально размах крыла можно оценить в 1,5-2 м. Заявленная полезная нагрузка составляет 33 фунта (ок. 15 кг), что указывает на вдвое-втрое больший взлетный вес. Для сравнения, ALTIUS 700 с менее тяжелой боевой частью весит 65 фунтов (ок. 30 кг). Также нужно обратить внимание на то, что нагрузка боеприпаса ALTIUS 700M на пару килограммов больше стартовой массы изделия «600M».
Летные характеристики нового ББ пока раскрыты лишь частично. Скорость полета неизвестна. При этом разработчик указывает на достижение неких высоких скоростей на конечном участке траектории. Дальность заявлена на уровне 100 миль или 160 км. Продолжительность полета – 75 мин. Базовый «Альтиус-700», в свою очередь, мог оставаться в воздухе не менее 2 ч.
ББ / БПЛА оснащается боевой частью массой 33 фунта. Заявлена возможность установки зарядов разных типов, но без уточнения их особенностей и параметров. Вероятно, речь идет о боеприпасах осколочно-фугасного или бронебойного действия. Утверждается, что такие БЧ способны поражать бронетехнику, вплоть до танков, различные строения и т.д.
Подрыв БЧ и разрушение макета-мишени
С точки зрения электронного оснащения ALTIUS 700M не отличается от других современных ББ. Он имеет оптические средства для наблюдения за землей, поиска целей и наведения. Предусматриваются приборы спутниковой навигации и система дистанционного управления. Семейство «Альтиус» использует унифицированный операторский пульт. За счет системы Anduril Lattice один оператор может контролировать несколько ББ. Вероятно, последний «700M» совместим с таким вариантом управления.
Беспилотник запускается при помощи наземной пусковой установки с несколькими направляющими. До выхода из контейнера плоскости находятся в сложенном положении, и затем БПЛА приобретает полетную конфигурацию. Посадка аппарата не предусмотрена – в любом случае он должен поразить цель.
Следует отметить, что в прошлом Anduril Industries демонстрировала возможность развертывания своих ББ на разных платформах. В частности, проводились испытания с пуском беспилотника ALTIUS 600 из трубчатого ТПК, подвешенного под крылом вертолета. Новое изделие «700M» отличается увеличенными габаритами и массой, и неясно, сможет ли его применять авиация. При этом разработчик указывает на возможность применения ББ как авиацией, так и флотом.
С неизвестными перспективами
Компания Anduril Industries к настоящему времени разработала и вывела на рынок несколько барражирующих боеприпасов, а также продолжает работу и создает новые проекты такого рода. Кроме того, не остаются без внимания различные дополнительные средства и системы. На данный момент главным поводом для гордости компании является БПЛА ALTIUS 700M, наиболее крупный и мощный в своем семействе.
«Альтиус-700M» уже прошел основные испытания и показал свои боевые возможности на мишенях. В ближайшее время компания-разработчик начнет его рекламировать и продвигать на рынке. Вероятно, этот образец найдет своего заказчика и поступит в серийное производство. Однако количество заказов и будущие объемы производства пока остаются под вопросом.
Запуск БПЛА ALTIUS 600 с вертолета
Очевидно, что «Андурил Индастриз» в своей рекламной кампании будет ссылаться на опыт предыдущего проекта ALTIUS 600. Этот ББ успешно дошел до серии и даже закупался для поставок на Украину. Киевский режим и американская фирма сообщали об успешном применении таких изделий против российских войск, однако их оценки являются чрезмерно оптимистичными.
Как и другие ББ иностранного производства, «Альтиус» не повлиял на ход боевых действий и не помог украинским формированиям. Впрочем, рекламные материалы не обязаны в полной мере соответствовать реальному положению дел. Кроме того, обеспечить продажи можно и без реальной статистики применения.
Тенденции развития
Таким образом, компания Anduril Industries продолжает работу в сфере барражирующих боеприпасов и регулярно представляет новые образцы такого класса. Судя по последним проектам, основной своей задачей она считает повышение летных и боевых характеристик ББ / БПЛА за счет увеличения их размеров и утяжеления боевых частей. Кроме того, совершенствуются прочие системы и средства.
Появление проекта ALTIUS 700M показывает, что американская промышленность сохраняет интерес к тематике барражирующих боеприпасов и намерена расширять номенклатуру таких изделий. Кроме того, этой темой интересуется Пентагон и военные ведомства других стран. Все это позволяет предполагать, что новый ALTIUS 700M не будет последним в своем роде.
- Рябов Кирилл
- Anduril Industries, Минобороны США
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