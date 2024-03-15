Минобороны Греции готовится передать Киеву партию списанных неуправляемых авиационных ракет Zuni разработки 1950-х годов

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Минобороны Греции готовится передать Киеву партию списанных неуправляемых авиационных ракет Zuni разработки 1950-х годов

Правительство Греции рассматривает очередной пакет военной помощи для киевского режима. При этом в прессу просочились данные о тех видах оружия и боеприпасов, которые Афины собираются передать Украине для продолжения войны против России.

По данным греческих журналистов, Минобороны страны передаст Украине 2 тысячи неуправляемых авиационных ракет Zuni американского производства. Эти 127-мм ракеты, по последним данным, были списаны греческими ВВС ещё несколько лет назад и находились на хранении с целью последующей утилизации.



Ракеты «Зуни» класса «воздух-земля» были разработаны ещё в середине 1950-х годов. Дальность поражения цели такой ракетой не превышает 8 км. Соответственно, если ракеты будут использоваться украинскими штурмовиками (оставшимися в распоряжении Су-25), то им придётся входить в зону действия российской ПВО в прифронтовой полосе.

Ранее партию таких ракет ВСУ поставили американцы. Однако в том случае ракеты состояли на вооружении. В случае же с греческой партией военной помощи авиационные ракеты Zuni – вооружение именно списанное.

И именно после той (американской) передачи ракет ВС ВСУ в первые же дни применения «Зуни» потеряли несколько своих самолётов. Если вариант применения меняться не будет, то и «греческие» ракеты приведут к тем же последствиям для оставшейся в строю у Киева боевой авиации.

Также Афины готовятся передать Киеву 180 реактивных 70-мм снарядов, 90 тысяч боеприпасов калибра 90 мм и 4 млн патронов к стрелковому оружию натовского калибра.
  • Cliff. originally posted to Flickr as Missile, Air-to-Surface, Solid Propellant, Zuni, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10494237
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7 комментариев
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  1. Buyan Ранг пользователя
    Buyan
    0
    Сегодня, 21:44
    Негодяи, что тут сказать... надо туркам поставить что нибудь в ответ...
    1. usr01 Ранг пользователя
      usr01
      0
      Сегодня, 21:48
      Цитата: Buyan
      Негодяи, что тут сказать...

      Забыли, кому обязана Греция государственностью... negative
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 21:56
        Цитата: usr01
        Негодяи, что тут сказать...
        Забыли, кому обязана Греция государственностью...

        Так это давно было, не помнят греки.
    2. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 21:56
      Да просто, когда турки их будут нагибать_ не мешать им.)
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 22:03
        Цитата: Фаталист
        Да просто, когда турки их будут нагибать

        Лучше уж турки, чем греки.
  2. Pharmacist Ранг пользователя
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 21:55
    Ракеты, может, и старьё, но вот что мы плохого сделали грекам, чтоб они нас так отблагодарили? Даже социализм строить не заставляли. Вот уж точно - не делай добра, не получишь зла.
  3. Victal Ранг пользователя
    Victal
    0
    Сегодня, 21:59
    В случае начала глобального ядерного конфликта надо будет обязательно не забыть поблагодарить Грецию за все хорошее 2-3 зарядами

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