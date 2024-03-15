Минобороны Греции готовится передать Киеву партию списанных неуправляемых авиационных ракет Zuni разработки 1950-х годов
Правительство Греции рассматривает очередной пакет военной помощи для киевского режима. При этом в прессу просочились данные о тех видах оружия и боеприпасов, которые Афины собираются передать Украине для продолжения войны против России.
По данным греческих журналистов, Минобороны страны передаст Украине 2 тысячи неуправляемых авиационных ракет Zuni американского производства. Эти 127-мм ракеты, по последним данным, были списаны греческими ВВС ещё несколько лет назад и находились на хранении с целью последующей утилизации.
Ракеты «Зуни» класса «воздух-земля» были разработаны ещё в середине 1950-х годов. Дальность поражения цели такой ракетой не превышает 8 км. Соответственно, если ракеты будут использоваться украинскими штурмовиками (оставшимися в распоряжении Су-25), то им придётся входить в зону действия российской ПВО в прифронтовой полосе.
Ранее партию таких ракет ВСУ поставили американцы. Однако в том случае ракеты состояли на вооружении. В случае же с греческой партией военной помощи авиационные ракеты Zuni – вооружение именно списанное.
И именно после той (американской) передачи ракет ВС ВСУ в первые же дни применения «Зуни» потеряли несколько своих самолётов. Если вариант применения меняться не будет, то и «греческие» ракеты приведут к тем же последствиям для оставшейся в строю у Киева боевой авиации.
Также Афины готовятся передать Киеву 180 реактивных 70-мм снарядов, 90 тысяч боеприпасов калибра 90 мм и 4 млн патронов к стрелковому оружию натовского калибра.
- Cliff. originally posted to Flickr as Missile, Air-to-Surface, Solid Propellant, Zuni, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10494237
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