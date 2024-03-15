Правительство Украины определилось с участком под национальное мемориальное кладбище - украинский аналог Арлингтонского

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Правительство Украины определилось с участком под национальное мемориальное кладбище - украинский аналог Арлингтонского

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что кабмин согласовал и утвердил участок для создания нового мемориального кладбища в стране. Речь идёт о кладбище, на котором, как утверждается, будет осуществляться захоронение "наиболее отличившихся украинцев, в первую очередь погибших военнослужащих".

Само кладбище получит статус национального военного мемориала.



По словам Шмыгаля, новое мемориальное кладбище будет располагаться в Гатном Фастовского района Киевской области.



Добавлено, что это, по сути, два крупных земельных участка.

В целом киевский режим в данном случае полон решимости и здесь копировать своего главного спонсора - США. Новое кладбище является украинской версией Арлингтонского кладбища в Соединенных Штатах.

Площадь участков может позволить повести несколько десятков тысяч захоронений.
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    37 комментариев
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    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +5
      Сегодня, 22:02
      Площадь участков может позволить повести несколько десятков тысяч захоронений.

      Это дело... На это деньги сразу нашли... laughing
      1. Carlos Sala Ранг пользователя
        Carlos Sala
        +9
        Сегодня, 22:03
        Это должно быть много гектаров.
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +2
          Сегодня, 22:04
          Это должно быть много гектаров.

          Для такого хорошего дела никаких гектаров не жалко... laughing
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            +6
            Сегодня, 22:08
            Порошенко давно уже не президент,а дело его живёт.Напомню в декабре 2014 года Порошенко пообещал карателям за участие в АТО на Донбассе, бесплатные земельные участки.Зеленский же продолжил его дело с невиданным до селе размахом.
        2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
          Андрей Николаевич
          +7
          Сегодня, 22:17
          Зачем им кресты? Кастрюли на могилы,иудово племя
          1. Pete Mitchell Ранг пользователя
            Pete Mitchell
            0
            Сегодня, 23:49
            Цитата: Андрей Николаевич
            Зачем им кресты? Кастрюли на могилы, иудово племя
            Андрей Николаевич, давайте уважать новые традиции ВКС РФ - и выделим uaf отдельный рояльный уголок…. Благо ВКС и ПВО ‘не оставляет’ их без внимания, а дальше будет интереснее….
        3. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 22:44
          Цитата: Carlos Sala
          Это должно быть много гектаров.

          Так кладбище, не одно, а их не перечесть.
          1. Ясная Ранг пользователя
            Ясная
            +1
            Сегодня, 22:57
            Цитата: carpenter
            Цитата: Carlos Sala
            Это должно быть много гектаров.

            Так кладбище, не одно, а их не перечесть.

            Там, где заканчивается полоса неудач, начинается территория кладбища yes
        4. usr01 Ранг пользователя
          usr01
          +1
          Сегодня, 23:04
          Цитата: Carlos Sala
          Это должно быть много гектаров

          Маловато будет!!! М-а-л-о-в-а-т-о!! Давай еще!! шоб усех "захЫстЫков" - туда!!
          Зато как чудово памыдоры заколосяцца!!! у-ууу....
          (ну потом, на удобренном участке...)
          laughing good
          1. Ясная Ранг пользователя
            Ясная
            +1
            Сегодня, 23:10
            Цитата: usr01
            Цитата: Carlos Sala
            Это должно быть много гектаров

            Маловато будет!!! М-а-л-о-в-а-т-о!! Давай еще!! шоб усех "захЫстЫков" - туда!!
            Зато как чудово памыдоры заколосяцца!!! у-ууу....
            (ну потом, на удобренном участке...)
            laughing good

            Вспомнилось winked
            — Вчера позвонил какой-то незнакомец и попросил встретиться с ним в полночь на кладбище. Прид.урок какой-то. Так и не пришел. request
      2. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +2
        Сегодня, 22:43
        Это потому что потерь нет bully
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          0
          Сегодня, 22:59
          Это потому что потерь нет

          Да. yes Как в фильме с А. Райкиным: "... Оптический обман..."
    2. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +3
      Сегодня, 22:05
      Прихлебатели Батисто построил на Кубе копию Белого дома, а эти _ копию кладбища.))
      1. мордвин 3 Ранг пользователя
        мордвин 3
        0
        Сегодня, 22:15
        Цитата: Фаталист
        Прихлебатели Батисто построил на Кубе копию Белого дома, а эти _ копию кладбища.))

        А наши устроили центр президентского наследия.
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          +2
          Сегодня, 22:19
          Чур, чур... Не вспоминайте на ночь.)
        2. михаилл Ранг пользователя
          михаилл
          +1
          Сегодня, 23:09
          Цитата: мордвин 3
          А наши устроили центр президентского наследия.

          Чтобы не забывали.
          Пройдет пенсионер- плюнет! А пионер подбежит и спросит:
          -Дедушка, Вам плохо? Давайте я скорую помощь вызову?
          -Малыш, не нужно скорой помощи. Я плюнул намеренно и осознано.
          -Тогда я обязан сообщить в милицию. Плевать на тротуары нельзя.
          -Давай присядем вон на той скамейке и я расскажу тебе о Ельцине Борисе Николаевиче..........
          1. мордвин 3 Ранг пользователя
            мордвин 3
            0
            Сегодня, 23:16
            Цитата: михаилл
            Плевать на тротуары нельзя.
            -Давай присядем вон на той скамейке и я расскажу тебе о Ельцине Борисе Николаевиче..........

            Плывут параходы - Слава герою!
            Летят самолеты - Слава герою!
            А пройдут пионеры, только нагадят.
            1. михаилл Ранг пользователя
              михаилл
              0
              Сегодня, 23:38
              Цитата: мордвин 3
              Плывут параходы - Слава герою!
              Летят самолеты - Слава герою!
              А пройдут пионеры, только нагадят.

              Резонно. Пароходы, самолеты и космические корабли должны делать хорошо только нужным людям.
              А, тут пионеры или, не дай Бог, павлы морозовы и корчагины!
              1. мордвин 3 Ранг пользователя
                мордвин 3
                0
                Сегодня, 23:45
                Цитата: михаилл
                не дай Бог, павлы морозовы и корчагины!

                Хоть этих помнят. Про Леню Голикова, или Валю Котика, давно забыли. У нас в парке был когда то стенд со всеми пионерами-героями, наизусть знал.
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 22:07
      Площадь участков неизвестна.На Арлингтоне не всех американских военных хоронят,так бы Фашингтон был бы сплошным кладбищем.
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        +2
        Сегодня, 22:11
        В США их 14 штук. (Короткий комент)
      2. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        0
        Сегодня, 23:01
        Цитата: tralflot1832
        На Арлингтоне не всех американских военных хоронят,так бы Фашингтон был бы сплошным кладбищем.

        Тут есть и плюсы winked это огромный район, где все бросили пить, курить и употреблять наркотики.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 23:24
          Есть огромный плюс для зелнского ,нацик гордись что твой родственник похоронен на таком кладбище- тебе 50 % скидка на проезде на общественном транспорте,а не будешь гордиться ,тогда тебе шишь!
    4. ВМФ7981 Ранг пользователя
      ВМФ7981
      +2
      Сегодня, 22:08
      Да, главное, что бы как у амеров! Есть хоть что то свое??? Хоть немного!!! Как же их искалечили за какие то 30 лет. Страшно, с нами могли сделать то же самое!!!
    5. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +1
      Сегодня, 22:23
      как у хозяина заморского прям.
      на этом кладбище лежат убийцы мирного населения..напоминаю.
      --------
      Арлингтонское национальное кладбище является крупнейшим военным кладбищем страны и служит местом последнего упокоения более 400,000 ветеранов вооруженных сил и их ближайших родственников с фронтов Ирака и Афганистана, Вьетнама...
    6. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      +3
      Сегодня, 22:25
      Если мы вспомним недавнее прошлое, то почти в каждом селе были мемориалы, где на граните были выбиты имена погибших или пропавших без вести в Великую Отечественную Войну односельчан, где бы они не были захоронены или вообще не захоронены по обрядам.
      Это ли не сакральная память, которую старательно стирают?
    7. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +2
      Сегодня, 22:38
      будут рассказывать в музее на кладбище ..как командиры бросали своих..про заград отряды..про то как на деньги кидали укровояк?
    8. Nord11 Ранг пользователя
      Nord11
      +2
      Сегодня, 22:46
      И хоронить хероев стоя, там их больше влезет на кв.метр, да и могилку легче сверлить..
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        0
        Сегодня, 23:04
        Цитата: Nord11
        И хоронить хероев стоя, там их больше влезет на кв.метр, да и могилку легче сверлить..

        И не забыть дать объявление: "Требуется смотритель кладбища. Квартира предоставляется по месту работы".
      2. Андрей Василенко Ранг пользователя
        Андрей Василенко
        0
        Сегодня, 23:43
        Не надо. Они тоже исполнили свой долг. Как понимали. Мы - русские.
        1. Андрей Василенко Ранг пользователя
          Андрей Василенко
          0
          Сегодня, 23:45
          Мертвых судить будет Бог.
    9. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 22:52
      Новое кладбище является украинской версией Арлингтонского кладбища в Соединенных Штатах.
      В настоящее время на кладбище погребено более 400 000 человек;
      Кладбище основано в 1865 году. А за два года на Украине похоронено. тоже 400 000 человек, погибших за США.
    10. ydjin Ранг пользователя
      ydjin
      0
      Сегодня, 23:16
      Ещё одно достижение свидомых бандеровцев по пути в Европу за кружевными труселями. Оно того стоило?
    11. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      +1
      Сегодня, 23:24
      Всё это делается чтобы заложить на многие десятки лет ненависть к РФ, поэтому нужны все эти памятники, мемориалы.
      1. Андрей Василенко Ранг пользователя
        Андрей Василенко
        0
        Сегодня, 23:47
        А сколько времени им стоять? Точно не столько сколько Дюку Ришелье, Пушкину, Ватутину, Маргелову?
    12. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 23:26
      Места то хватит-всех украинцев похоронить? tongue
    13. Андрей Василенко Ранг пользователя
      Андрей Василенко
      0
      Сегодня, 23:41
      Анекдот хоть и плох, но в измененном состоянии:
      Сидят три богатыря, бухают. В избушку входит Зеленский:
      - Я великий предводитель Укров, моя армия пять миллионов человек, вы на вас напали, сдавайтесь!
      Поднимается Илья Муромец:
      - Итить вашу маму!... Где ж мы вас хоронить-то будем!?

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