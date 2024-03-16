Глава МИД Финляндии раскритиковала США за отказ обсуждать возможность отправки войск на Украину

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Глава МИД Финляндии раскритиковала США за отказ обсуждать возможность отправки войск на Украину

Становится всё более очевидно, что слова Макрона о возможном вводе войск стран Запада на Украину не были сказаны просто так. Всё большее число подключающихся к этому хору европейских чиновников свидетельствует о том, что решение, по сути, уже принято и что теперь под него нужно подвести базу «легитимности».

После Макрона и «лидеров» республик Прибалтики с заявлениями о том, что ввод войск западных стран на Украину исключать нельзя, выступила глава финского МИД Элина Валтонен.



По её словам, «многие страны могли принять меры по увеличению поддержки Украины».

Финская чиновница:

Мы могли бы сделать больше для поддержки Украины. Поэтому исключать отправки военнослужащих на Украине не нужно.

Примечательно то, что Валтонен в своеобразной манере даже раскритиковал США за то, что Белый дом заявил об «однозначном отсутствии» планов отправки своих войск на Украину. Глава МИД Финляндии призвала США такую перспективу не исключать.

А далее вновь прозвучало то, что можно назвать финтом а’ля Макрон. По словам Валтонен, сейчас Финляндия отправку войск на Украину не обсуждает «и не хочет обсуждать». И тут же:

Но из-за проблем, с которыми сталкивается Украина, в перспективе такую возможность обсуждать нужно.

Глава финского внешнеполитического ведомства:

Если украинские мужчины и женщины почувствуют, что США больше о них не заботятся, не заботятся об этих («демократических», надо полагать, - прим. ВО) ценностях, то, конечно, это повлияет на ход конфликта.
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    18 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +7
      Сегодня, 06:44
      «Всё большее число подключающихся к хору европейских чиновников ...» —

      — Да не хор это,а подхрюкивание ...
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 06:46
      А когда Штаты с сильной страной сами своими руками воевали...??? Для этого финны, прибалты, укры и поляки есть... На худой конец шведы, норвежцы и датчане подтянутся... Пока шестёрки есть, им не хрен делать здесь!!! am
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +3
        Сегодня, 07:11
        Глава МИД Финляндии раскритиковАЛА США
        Вот какие смелые горячие финские парни и девки ! wink
        Валтонен в своеобразной манере даже раскритикова Л США
        1. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          +3
          Сегодня, 07:43
          Цитата: Uncle Lee
          Вот какие смелые горячие финские парни и девки !

          Особенно как в НАТО попали.
          1. Егоза Ранг пользователя
            Егоза
            +1
            Сегодня, 07:52
            Ой! Забыла девка своего народа песню! Если невеста уходит к другому, то неизвестно, кому повезло.
    3. Комментарий был удален.
    4. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +2
      Сегодня, 06:48
      Забыл байден о Украине.
      А финки помнят. И пока ещё без страха.
      Границу от окраины спб(лахта) надо отодвинуть на дальности химеры.
      Это в сторону хельсинфорса.
      И в сторону ревеля надо.
    5. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +2
      Сегодня, 06:51
      Чего ты там ляпаешь кукла, не успели влезть в НАТО, а уже завизжала, ваш чухонский вирус никого не интересует, твоё место..... Ну ты в курсе ❗❗❗
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 07:03
      И все таки... почему они перестали боятся/страх потеряли?
      Кто смог их убедить, что против них не будет применён ничего ультимативного???
    7. мордвин 3 Ранг пользователя
      мордвин 3
      +1
      Сегодня, 07:04
      Вот послушают американцы всех этих европейцев, а потом как бы нехотя согласятся, что таки да, надо ввести войска на Украину.
    8. Миллер Ранг пользователя
      Миллер
      +2
      Сегодня, 07:20
      И что у них всех бабы в иностранные дела полезли? Иди котлеты жарь.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 07:47
        Цитата: Миллер
        Иди котлеты жарь.

        Хорошо пожарить котлеты надо уметь, иначе горячий финский муж по хребту сапогом заедет, а вот в иностранных делах разбираться - так кто их там разбирает! "Все бегут и я бегу!"
    9. Сергей Викторович Королев Ранг пользователя
      Сергей Викторович Королев
      +1
      Сегодня, 07:43
      Не для этого вас в нато загоняли. А что бы вы все удобрили Русскую Землю!
    10. Goga_777 Ранг пользователя
      Goga_777
      +1
      Сегодня, 07:43
      Самые злобные враги бывшие земли, нельзя отпускать их никогда. Финны 200 лет не успокоются
    11. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      0
      Сегодня, 08:00
      раскритиковал США за то, что Белый дом заявил об «однозначном отсутствии» планов отправки своих войск на Украину

      Стоит США и Германии выйти из наты, и это образование тут же превратиться в подобие хохлаины - нечто визжащее и просящее....
    12. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 08:01
      Ну надо как то им в своих медвежих углах собственную значимость в ес поднимать. Окраины и задворки всегда себя так вели.
    13. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 08:03
      Глава МИД Финляндии раскритиковала США за отказ обсуждать возможность отправки войск на Украину
      recourse Согласен. Почему бы не потрепаться? С пивком и сосисками? feel Можно еще кого позвать.... fool
    14. sgrabik Ранг пользователя
      sgrabik
      0
      Сегодня, 08:04
      А эта безмозглая финская проститутка не задумывается о том, что станет с её лимитрофской страной в случае продолжения нагнетания военной истерии, направленной против России, она очень сильно ошибается, если думает что для них военная агрессия против России пройдёт безнаказанно.
    15. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 08:08
      Чего наш МИД молчит?! Надо им обозначить, что в случае ввода, будут нанесены ядерные удары "по центрам принятия решений" всех членов НАТО! Причем без всяких - возможно, оставляет за собой право и т.д.
      Пока эти во вкус не вошли и не ввели.
      И тогдамвойна придет и на острова.

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