Мы могли бы сделать больше для поддержки Украины. Поэтому исключать отправки военнослужащих на Украине не нужно.

Но из-за проблем, с которыми сталкивается Украина, в перспективе такую возможность обсуждать нужно.

Если украинские мужчины и женщины почувствуют, что США больше о них не заботятся, не заботятся об этих («демократических», надо полагать, - прим. ВО) ценностях, то, конечно, это повлияет на ход конфликта.

Становится всё более очевидно, что слова Макрона о возможном вводе войск стран Запада на Украину не были сказаны просто так. Всё большее число подключающихся к этому хору европейских чиновников свидетельствует о том, что решение, по сути, уже принято и что теперь под него нужно подвести базу «легитимности».После Макрона и «лидеров» республик Прибалтики с заявлениями о том, что ввод войск западных стран на Украину исключать нельзя, выступила глава финского МИД Элина Валтонен.По её словам, «многие страны могли принять меры по увеличению поддержки Украины».Финская чиновница:Примечательно то, что Валтонен в своеобразной манере даже раскритиковал США за то, что Белый дом заявил об «однозначном отсутствии» планов отправки своих войск на Украину. Глава МИД Финляндии призвала США такую перспективу не исключать.А далее вновь прозвучало то, что можно назвать финтом а’ля Макрон. По словам Валтонен, сейчас Финляндия отправку войск на Украину не обсуждает «и не хочет обсуждать». И тут же:Глава финского внешнеполитического ведомства: