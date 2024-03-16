Глава МИД Финляндии раскритиковала США за отказ обсуждать возможность отправки войск на Украину
Становится всё более очевидно, что слова Макрона о возможном вводе войск стран Запада на Украину не были сказаны просто так. Всё большее число подключающихся к этому хору европейских чиновников свидетельствует о том, что решение, по сути, уже принято и что теперь под него нужно подвести базу «легитимности».
После Макрона и «лидеров» республик Прибалтики с заявлениями о том, что ввод войск западных стран на Украину исключать нельзя, выступила глава финского МИД Элина Валтонен.
По её словам, «многие страны могли принять меры по увеличению поддержки Украины».
Финская чиновница:
Примечательно то, что Валтонен в своеобразной манере даже раскритиковал США за то, что Белый дом заявил об «однозначном отсутствии» планов отправки своих войск на Украину. Глава МИД Финляндии призвала США такую перспективу не исключать.
А далее вновь прозвучало то, что можно назвать финтом а’ля Макрон. По словам Валтонен, сейчас Финляндия отправку войск на Украину не обсуждает «и не хочет обсуждать». И тут же:
Глава финского внешнеполитического ведомства:
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