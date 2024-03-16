Контр-адмирал Кирби о России: Перед нами нация с большими возможностями
Представитель администрации США контр-адмирал Джон Кирби в ходе брифинга отвечал на вопрос журналистов о том, знакомы ли в Белом доме с «ядерной риторикой» Владимира Путина. Речь шла об интервью президента России журналисту Дмитрию Киселёву, где глава государства напомним, что у России есть ядерное оружие и есть чёткая доктрина его применения. В том же интервью президент Путин подчеркнул, что у него не возникало мыслей о нанесении ядерного удара по Украине.
На Западе эти слова переиначили так, будто бы Владимир Путин угрожает ядерным оружием.
По словам Кирби, администрация США со словами президента РФ о ядерном оружии знакома.
Американский чиновник:
Постойте… А как же «ничего не решающая региональная страна-бензоколонка», а как же «разорванная в клочья экономика», а как же «исчерпание военного потенциала» и прочее?..
В ходе ответа на вопрос, прозвучавший в ходе брифинга, Кирби также заявил, что пока в Белом доме не видят никаких причин для изменения уровня боеготовности американских стратегических ядерных сил. То есть, контр-адмирал в некотором смысле даже потушил ту истерику, которая разгорелась на Западе после интервью президента России.
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