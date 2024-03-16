Контр-адмирал Кирби о России: Перед нами нация с большими возможностями

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Контр-адмирал Кирби о России: Перед нами нация с большими возможностями

Представитель администрации США контр-адмирал Джон Кирби в ходе брифинга отвечал на вопрос журналистов о том, знакомы ли в Белом доме с «ядерной риторикой» Владимира Путина. Речь шла об интервью президента России журналисту Дмитрию Киселёву, где глава государства напомним, что у России есть ядерное оружие и есть чёткая доктрина его применения. В том же интервью президент Путин подчеркнул, что у него не возникало мыслей о нанесении ядерного удара по Украине.

На Западе эти слова переиначили так, будто бы Владимир Путин угрожает ядерным оружием.



По словам Кирби, администрация США со словами президента РФ о ядерном оружии знакома.

Американский чиновник:

Мы слышали слова из Москвы и ранее. Они также звучали также из уст Лаврова, Пескова, других лиц. Мы серьёзно к этому относимся. И внимательно за этим следим. Перед нами нация с большими возможностями.

Постойте… А как же «ничего не решающая региональная страна-бензоколонка», а как же «разорванная в клочья экономика», а как же «исчерпание военного потенциала» и прочее?..

В ходе ответа на вопрос, прозвучавший в ходе брифинга, Кирби также заявил, что пока в Белом доме не видят никаких причин для изменения уровня боеготовности американских стратегических ядерных сил. То есть, контр-адмирал в некотором смысле даже потушил ту истерику, которая разгорелась на Западе после интервью президента России.
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    13 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 06:57
      «Перед нами нация с огромными возможностями» —

      "Одна ты на свете! Одна ты такая -
      Хранимая Богом родная земля!" ...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 07:22
        Контр-адмирал Кирби о России: Перед нами нация с большими возможностями

        Да неужели вы созрели, а ведь совсем ещё недавно совсем другие песни пели!!! am
      2. Пастухов Ранг пользователя
        Пастухов
        0
        Сегодня, 08:04
        Перед нами нация с большими возможностями

        Перед вами Нация очень злая сейчас ,потомки победителей ,которые столицы европы брали
        Но теперь "осиное гнездо" всех мировых войн и т.д. мы знаем soldier
        Будем мочить ! laughing
      3. Пастухов Ранг пользователя
        Пастухов
        0
        Сегодня, 08:06
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        «Перед нами нация с огромными возможностями» —

        "Одна ты на свете! Одна ты такая -
        Хранимая Богом родная земля!" ...

        Бот !!! А потом начнет в первых строчках гнобить Россию ..Я понял суть его
    2. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Сегодня, 07:04
      Йелустоун не разбудим? Отказал ввп.
      Жалко.

      Вулканологи всего мира за нас в этом вопросе
      У пчелки.
      1. Goga_777 Ранг пользователя
        Goga_777
        0
        Сегодня, 07:25
        Изза кучки интриганов уничтожать великую страну - по моему перебор, надо бороться с руководством теневым(вспомним разведку Сталина)
    3. Canecat Ранг пользователя
      Canecat
      +2
      Сегодня, 07:06
      Перед нами нация с большими возможностями.

      И раз в столетие находится до смерти любопытный, проверить эти возможности на собственной шкуре. hi
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 07:08
      Все повторяется по кругу.... будут пробовать любые варианты, что б убедить общественность и не только свою, что они серьёзные, ответственные игроки на мировой политической арене.
    5. skept Ранг пользователя
      skept
      +1
      Сегодня, 07:08
      Военные всегда (или почти всегда) оценивают ситуацию прагматично и не разбрасываются угрозами.
      Кроме отставников перешедших в политики (к прибалтам и польше это не относится;горбатого могила исправит)
    6. Миллер Ранг пользователя
      Миллер
      +2
      Сегодня, 07:11
      У кирби такое выражение лица, будто он постоянно хочет какать.
    7. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      -3
      Сегодня, 07:13
      Его слова просто праздник какой-то... для жителей ВО smile
    8. klev72 Ранг пользователя
      klev72
      0
      Сегодня, 07:30
      Стратегически ВВП не напрягается раньше времени, этакий аналог китайской обезьяны на дереве. Горячие головы, в том числе и моя, настойчиво требуют от властей решительных действий здесь и сейчас, но, оглянувшись назад, признаём, что такой подход с самого начала декларироваться лидером и это стране только в пользу работает. В определённый момент проблема созревает и решительными действиями начинает разруливаться. Пример с мелкобритами и расторжением соглашения на вылов рыбы в наших тв. Невмешательство во внутренние дела СГА также меня "напрягает", но всему своё время. Уверен, что санкции и сдерживание этого противника не за горами. Шеварнадзовский подарок тоже разрулим, а Аляску имеем ввиду. Нацией себя не братья называют, у нас русский народ. Поддавливать, всё-же, необходимо, чтоб чувствовали, что мы живые и также имеем мускулы и хорошую реакцию на встречное давление.
    9. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 07:55
      А с другой стороны нация гавнюков , которых собрали со всей Европы и отправили за океан с глаз долой.

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