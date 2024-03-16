В ходе инспекции Объединённой группировки войск министру обороны доложили об эффективности РУК - разведывательно-ударных контуров

В Минобороны сообщили о проведённой главой ведомства Сергеем Шойгу инспекции Объединённой группировки войск (ОГВ) с совещанием с командующими. В ходе совещания были представлены доклады о положении дел на различных направлениях СВО.Отмечается, что особое внимание в ходе заслушивания докладов было уделено эффективности работы РУК (разведывательно-ударных контуров) и контрбатарейной борьбе.Примечательно, что тема РУК в зоне спецоперации в последнее время обсуждается весьма активно. Так, 7 марта 2024 года министр обороны поставил задачу главкому Сухопутными войсками и руководству «Алмаз-Антея» по интеграции РЛС контрбатарейной борьбы с ударными средствами.В ходе проведённого министром обороны совещания была отмечена растущая эффективность использования РУК. Так, было доложено что в результате работы таких контуров были уничтожены:Отмечено, что такая работа способствовала и уничтожению пункта дислокации боевиков нацподразделения «Кракен» (террористическая группировка, запрещённая в России) с ликвидацией до 300 боевиков.В Минобороны отметили, что главе ведомства были представлены данные объективного контроля уничтожения военной техники и л/с врага.

три американских комплекса «Patriot», боевая машина РСЗО «Vampire», более 10-ти артиллерийских систем иностранного производства и склады ГСМ и боеприпасов.

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