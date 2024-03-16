В ходе инспекции Объединённой группировки войск министру обороны доложили об эффективности РУК - разведывательно-ударных контуров

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В ходе инспекции Объединённой группировки войск министру обороны доложили об эффективности РУК - разведывательно-ударных контуров

В Минобороны сообщили о проведённой главой ведомства Сергеем Шойгу инспекции Объединённой группировки войск (ОГВ) с совещанием с командующими. В ходе совещания были представлены доклады о положении дел на различных направлениях СВО.

Отмечается, что особое внимание в ходе заслушивания докладов было уделено эффективности работы РУК (разведывательно-ударных контуров) и контрбатарейной борьбе.



Примечательно, что тема РУК в зоне спецоперации в последнее время обсуждается весьма активно. Так, 7 марта 2024 года министр обороны поставил задачу главкому Сухопутными войсками и руководству «Алмаз-Антея» по интеграции РЛС контрбатарейной борьбы с ударными средствами.

В ходе проведённого министром обороны совещания была отмечена растущая эффективность использования РУК. Так, было доложено что в результате работы таких контуров были уничтожены:

три американских комплекса «Patriot», боевая машина РСЗО «Vampire», более 10-ти артиллерийских систем иностранного производства и склады ГСМ и боеприпасов.

Отмечено, что такая работа способствовала и уничтожению пункта дислокации боевиков нацподразделения «Кракен» (террористическая группировка, запрещённая в России) с ликвидацией до 300 боевиков.



В Минобороны отметили, что главе ведомства были представлены данные объективного контроля уничтожения военной техники и л/с врага.
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    12 комментариев
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    1. Пастухов Ранг пользователя
      Пастухов
      0
      Сегодня, 07:20
      Хватит уже либеральничать в боевых действиях Это война уже на территории России
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 07:32
        Хватит уже либеральничать в боевых действиях Это война уже на территории России

        Может, хватит «вашу мать»...
        В демократию играть –
        Мы просрем с ней всё что можем
        С ней не можем не просрать!!!
        Коли будем дальше драться,
        Как всегда одной рукой,
        Может лучше сразу сдаться
        И в Россию на покой...
        В общем, биться значит биться…
        Драться нужно всем, что есть...
        Не играет в благородство
        На войне противник здесь...
        Верю я, что победим мы,
        Что проснётся в нас медведь,
        Что страна непобедима –
        Бьёмся не на жизнь - на смерть!!!
        angry angry angry angry angry angry angry
      2. Hellcos Ранг пользователя
        Hellcos
        -4
        Сегодня, 07:50
        Спасибо за твое выхрюкивание и за выхрюкивания тебе подобных в последние несколько дней. Теперь я могу с легкостью отличать ципсотню от проукраински настроенных и от всепропальщиков.
    2. Землекоп Ранг пользователя
      Землекоп
      +2
      Сегодня, 07:23
      А ведь кокаиновый не обманул укротуземцев когда избирался. он говорил что приходит только на один срок. И не поспоришь. Срок действительно один...навсегда...вечный диктатор. Ха-ха-ха-ха.
    3. Пастухов Ранг пользователя
      Пастухов
      0
      Сегодня, 07:30
      Шойгу наш вообще седой стал ..Такая нагрузка на гране мировой войны .Держись Шойгу! Но если что жми на все кнопки
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        -4
        Сегодня, 07:34
        Вы про большую блестящую кнопку на унитазном бачке?
    4. Goga_777 Ранг пользователя
      Goga_777
      0
      Сегодня, 07:33
      Сколько гибнет, когда насытятся фашисты?
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 07:38
      Поговаривают что на располагу "Кракена"* прилетела ОДАБ 1500 и сняла свою жатву в 300 " породистых " нациков.
      1. Юрий_Я Ранг пользователя
        Юрий_Я
        +4
        Сегодня, 07:49
        РИА Новости. Около 300 боевиков украинского формирования "Кракен" уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ) весом в 1,5 тонны, сообщил на совещании начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким.
        1. Архитектор Ранг пользователя
          Архитектор
          +1
          Сегодня, 08:02
          Они в таком количестве собрались в близости от линии фронта ?
          Сильно сомневаюсь.
    6. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +2
      Сегодня, 07:52
      Спутники новые на орбиту вывели , сразу появился результат.
    7. Михаил Маслов Ранг пользователя
      Михаил Маслов
      +1
      Сегодня, 08:01
      По делу,разведывательно-ударный комплекс ,только начинает формироваться и отдельные успешные операции только подтверждают и обозначают дальнейяшие пути развития.А тут работы еще немеренно.

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