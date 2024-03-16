Депутат Госдумы: Десять лет назад рухнули планы США по военно-морской базе в Крыму

Депутат отметил, что десять лет назад жители Крыма поставили точку в этом вопросе и планы американцев по выдворению российского Черноморского флота из Крыма рухнули.
Шеремет напомнил, что в бытность полуострова в составе Украины в крымские порты заходили корабли США, но активные протесты крымчан не позволили обосноваться в Крыму американским военным.
На общекрымском референдуме в марте 2014 года более 96% избирателей поддержали присоединение к России. Таким образом в составе нашей страны появились два новых региона – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В дальнейшем для соединения полуострова с «большой землёй» через Керченский пролив был построен Крымский мост.
Википедия/NASA
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