Депутат Госдумы: Десять лет назад рухнули планы США по военно-морской базе в Крыму

17
Депутат Госдумы: Десять лет назад рухнули планы США по военно-морской базе в Крыму

Сегодня исполнилось ровно десять лет как в Крыму прошёл референдум о присоединении полуострова к России, на котором крымчане высказались за будущее в составе РФ.

А депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет вспомнил об американских планах по созданию военно-морской базы на территории полуострова.



США до 2014 года всерьез рассматривали Севастополь как свою новую военно-морскую базу, чтобы установить полный контроль над Черным морем

- заявил политик РИА Новости.

Депутат отметил, что десять лет назад жители Крыма поставили точку в этом вопросе и планы американцев по выдворению российского Черноморского флота из Крыма рухнули.

Шеремет напомнил, что в бытность полуострова в составе Украины в крымские порты заходили корабли США, но активные протесты крымчан не позволили обосноваться в Крыму американским военным.

На общекрымском референдуме в марте 2014 года более 96% избирателей поддержали присоединение к России. Таким образом в составе нашей страны появились два новых региона – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В дальнейшем для соединения полуострова с «большой землёй» через Керченский пролив был построен Крымский мост.
  • Википедия/NASA
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Препона Ранг пользователя
    Препона
    +5
    Сегодня, 09:00
    И привет проекту "Новый Иерусалим"...
    1. Попуас Ранг пользователя
      Попуас
      +2
      Сегодня, 09:08
      Поэтому Палестину начали зачищать! hi рога обломали им
      1. Mavrikiy Ранг пользователя
        Mavrikiy
        -2
        Сегодня, 09:14
        Цитата: Попуас
        Поэтому Палестину начали зачищать! hi рога обломали им

        Ну, начали, но чем еще закончится, еще и их самих зачистят. feel Поэтому проект "НИ-НХ" еще рано хоронить, думаю полезут и не раз. request Крым пришел в 2014-м, а 2 тыс. спецов выехали на истродину в 2023-ем..... request Палестину зачищают не из-за Крыма, им и Днепропетроск с Одессой или Львов сгодятся. Там умников... не через одного, а каждый, причем с детства. request
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 09:10
      И привет проекту "Новый Иерусалим"...

      Пусть и дальше придумывают проекты и строят прожекты, а мы будем наши земли постепенно присоединять к Новой России... С праздником крымчане!!! love
  2. a.s.zzz888 Ранг пользователя
    a.s.zzz888
    +4
    Сегодня, 09:01
    Таким образом в составе нашей страны появились два новых региона – Республика Крым и город федерального значения Севастополь.
    Надеюсь, очень надеюсь, что больше не будет политических шараханий с русскими территориями, и что Республика Крым, и Город-Герой Севастополь останутся НАВЕЧНО с Россией!
    С Праздником крымчане! soldier
    С Праздником, дети! love
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +2
      Сегодня, 09:29
      [quote=a.s.zzz888]С Праздником крымчане!
      С Праздником, дети!
      С возвращением на Родину, мои дорогие однокашники и крымчане !
      1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
        a.s.zzz888
        +2
        Сегодня, 11:00
        [quote]carpenter
        (Dimon)
        +1
        Сегодня, 09:29
        Новый
        [quote=a.s.zzz888]С Праздником крымчане!
        С Праздником, дети!
        С возвращением на Родину, мои дорогие однокашники и крымчане ![/quote] good Только так, и не иначе!!! soldier
  3. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +4
    Сегодня, 09:01
    Да уж , Запад получил знатную оплеуху.
  4. курвиметр Ранг пользователя
    курвиметр
    -1
    Сегодня, 09:11
    Не получилось у США выдворить ЧФ из Крыма... сами ушли smile
  5. HAM Ранг пользователя
    HAM
    +3
    Сегодня, 09:19
    Когда делаются нестандартные и неожиданные (для запада) действия,они там впадают в ступор и истерику....так вышло с Крымом и Севастополем,которые янки и бриты уже считали "своими"....после такой оплеухи они долго будут визжать..
    А вот с Донбассом получилось иначе,к сожалению....
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +3
      Сегодня, 09:30
      Цитата: HAM
      Когда делаются нестандартные и неожиданные (для запада) действия,они там впадают в ступор и истерику..

      На свиноферме, свиньи всегда визжат.
  6. Черноречье Ранг пользователя
    Черноречье
    -4
    Сегодня, 09:28
    Цитата: курвиметр
    Не получилось у США выдворить ЧФ из Крыма... сами ушли smile

    Всё из-за бездарных военачальников, шаркунов паркетных, которые до сих пор живут в 20 веке.
    1. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +4
      Сегодня, 09:37
      Цитата: Черноречье
      Цитата: курвиметр
      Не получилось у США выдворить ЧФ из Крыма... сами ушли smile

      Всё из-за бездарных военачальников, шаркунов паркетных, которые до сих пор живут в 20 веке.

      Мне думается фраза коллеги: сами ушли была не о ЧФ, а о американцах.
      Хотя кто знает что он думал когда писал этот двусмысленный пост. feel
  7. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:31
    Да ладно, у полосатиков как обычно... пока полный внутренний армагидец не состоится, они от своих планов не отказываются.
  8. Владимир80 Ранг пользователя
    Владимир80
    -3
    Сегодня, 10:01

    Депутат отметил, что десять лет назад жители Крыма поставили точку в этом вопросе и планы американцев по выдворению российского Черноморского флота из Крыма рухнули.

    Не говори гоп, пока не перепрыгнешь гласит народная мудрость. Говорят, в Крыму флота почти не осталось (перевели от греха подальше), так что 50% задачи амеры уже выполнили к великому сожалению.
  9. ohka Ранг пользователя
    ohka
    -3
    Сегодня, 10:40
    Интересно, на кого рассчитаны утверждения, о возможном строительстве военно-морской базы США в Крыму? Никаких баз конвенция Монтре не позволит нечерноморским государствам создавать. Да и какой в ней смысл. Есть 3 члена НАТО, можно использовать их инфраструктуру. Есть Грузия. Разведка? Пилотируемые/беспилотные средства разведки спокойно летают вдоль тервод РФ и видят гораздо дальше наземных. Да и размещать военные объекты в зоне поражения большим перечнем средств безрассудно.
    1. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      0
      Сегодня, 11:30
      Бандитские понятия к логике не относятся. Если задумали отжать - надо отжать. Заявления западных петрушек, что они не позволят оспаривать их право, из той же оперы - у туземцев прав быть не должно. И Крыма тоже.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»