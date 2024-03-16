Попытки прорыва границы РФ привели к потере наиболее подготовленных боевиков ГУР и к пониманию Киевом того, что у России не одна «линия Суровикина»

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Попытки прорыва границы РФ привели к потере наиболее подготовленных боевиков ГУР и к пониманию Киевом того, что у России не одна «линия Суровикина»

Подразделения противника, пытавшиеся прорваться через российскую границу в преддверии президентских выборов и понесшие потери свыше 60 процентов от количества личного состава, за последние сутки фактически не предпринимали новых, акцентированных, попыток прорыва. При этом вчерашние заявления главы киевского режима дают понять, что Зеленский крайне раздосадован тем, что очередная операция Буданова (*внесён в РФ в список экстремистов и террористов) провалилась. Зеленский заявил, что Киев продолжит искать места уязвимости у России.

На канале «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» прозвучали слова, подтверждающие опубликованные ранее в сети материалы о том, что российская разведка в своё время получила информацию о готовности противника к выдвижению к границам страны. В итоге войска киевского режима у границ Курской и Белгородской областей попали в «огневые мешки», потеряв в итоге наиболее подготовленных боевиков из ГУР. Обучение этих боевиков осуществляли западные (включая британских) военные инструкторы. Результат работы этих инструкторов – на земле у границы.



Таким образом, к настоящему моменту российские войска сорвали планы Киева и его западных спонсоров относительно захвата части признаваемых самим Киевом и Западом российских территорий. А ведомство Буданова* делало на эту операцию явно значительную ставку, не пожалев даже несколько десятков единиц бронетехники, включая американский БМП «Брэдли» - в надежде оккупировать российские населённые пункты и включить вариант террористического торга.

Ставка в плане этого «контрнаступления» делалась ещё и с прицелом на то, чтобы убедить американских конгрессменов выделить многомиллиардный пакет военной помощи. Пока не вышло. И пока даже перегруппировок для проведения новых атак не проводят, понимая, что у России и на границе была своя «линия Суровикина»…
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    39 комментариев
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    1. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +10
      Сегодня, 08:34
      Попытки прорыва границы РФ привели к потере наиболее подготовленных боевиков ГУР и к пониманию Киевом того, что у России не одна «линия Суровикина»

      На счёт "понимания" я сильно сомневаюсь
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +6
      Сегодня, 08:37
      Как все это оценить... враг может пойти на самые отчаянные шаги, готов пожертвовать всем и вся, для достижения своих целей.
      Бить врага есть кому и чем, роль разведки неоценима.
      Когда все эффективно взаимодействие, у врага никаких шансов на достижение е, даже, сиюминутных "побед".
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +5
        Сегодня, 08:40
        Цитата: rocket757
        Бить врага есть кому и чем, роль разведки неоценима.

        Главное, не расслабляться. Попытки будут продолжаться и после выборов.
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +7
          Сегодня, 08:42
          Это были натурные съёмки кулинарного шоу с рабочим названием "Свинина в собственном соку по- слобожански"... bully
        2. Ростов Папа Ранг пользователя
          Ростов Папа
          +2
          Сегодня, 08:50
          российская разведка в своё время получила информацию о готовности противника к выдвижению к границам страны.
          И это не удивляет... старая украинская традиция
          В селе три хаты, в двух предатели
        3. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 09:50
          Идёт война и пока враг не разгром лен до конца, надо быть готовым и пресекать все поползновения с его стороны.
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +5
        Сегодня, 08:49
        Да и кем то им особо то жертвовать?Ичкерийцами,утырками из "РДК" итд?Неверняка и не всплакнут.Насчет потери 60% бойцов ГУР..Подобные бойцы весьма штучный товар в любой армии мира и их используют в особых случаях.А гибли там те,чудаки на известную букву о которых скащал выше.
        1. Tagan Ранг пользователя
          Tagan
          0
          Сегодня, 08:58
          Ичкерийцами,утырками из "РДК"

          Это всего лишь медийная заставка для наивных.
          1. частное лицо Ранг пользователя
            частное лицо
            -1
            Сегодня, 09:12
            Ичкерийцами,утырками из "РДК"

            Это всего лишь медийная заставка для наивных.

            Вся эта попытка прорыва границы и есть медийная акция показать дескать у всук есть силы не только для обороны но и для атак. А тем временем всуки БПЛА атаковали Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ . Дошла очередь и до Самарской области.
            1. Арка Ранг пользователя
              Арка
              +1
              Сегодня, 09:34
              Согласен. Данные штопанные изделия #2 шли на утилизацию для картинки. Основные задействованные силы - всу.
              По поводу дальнейших действий. Вполне возможно что в Белгородской и Курской областях они временно притихнут. Но попытаются пробиться в других местах.
            2. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              +1
              Сегодня, 09:42
              Джин вырвался из бутылки... БПЛА оружие бедных, как раньше считали некоторые, но увы, оружие опасное, эффективное, тем более из за дешевизны, применять его можно много и ещё больше.
            3. ВадимЖивов Ранг пользователя
              ВадимЖивов
              0
              Сегодня, 10:17
              Дошла очередь и до Самарской области. Надо же везде посеять смуту и панику. Планомерно давят. Я думаю для наших спецслужб это не новость и ждут сюрпризы везде.
              1. частное лицо Ранг пользователя
                частное лицо
                -1
                Сегодня, 10:37
                Я думаю для наших спецслужб это не новость и ждут сюрпризы везде.

                Не новость и ждут? А может действовать на опережение пора ? Нет?
    3. ODERVIT Ранг пользователя
      ODERVIT
      0
      Сегодня, 08:40
      Что от них требуют, то и делают. Здравый смысл, целесообразность не в этом деле, да и в других.
    4. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +2
      Сегодня, 08:41
      Бить этих Тварей всегда и везде ❗Наши Ребята Молодцы, Удачи Вам и Здоровья ❗❗❗
    5. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +9
      Сегодня, 08:41
      у России и на границе была своя «линия Суровикина»…

      Главная "линия Суровина" в России, это её многонациональный народ, который грудью её закрывает...
      Вот такую линию преодолеть невозможно...
    6. KCA Ранг пользователя
      KCA
      +3
      Сегодня, 08:44
      По ТВ сказали что Путину сообщили за две недели о предстоящей диверсии и он распорядился убрать с первого рубежа обороны на второй срочников, а на первый вывести контрактников и спецназ, ну и огребли ххлы по полной
      1. Андрей ВОВ Ранг пользователя
        Андрей ВОВ
        +7
        Сегодня, 09:02
        Срочники из 98 йвдд проявили себя в первой линии абсолютно достойно и профессионально
        1. KCA Ранг пользователя
          KCA
          +2
          Сегодня, 09:06
          Получается кто-то нарушил приказ главковерха? А точно срочники были? В любой части полно контрактников, тем более в ВДВ
          1. Андрей ВОВ Ранг пользователя
            Андрей ВОВ
            +6
            Сегодня, 09:10
            А кто видел этот приказ и был ли он? Нпсмотря на то, что лнр, днр,часть запорожья и хеослнщины субьекты рф, там срочникам запрещено, такое распорчжение точно есть, а курск, белгород. О срочниках писалли Коц и Подбубный. Да и вспомните, срочники на себе вытянули 2 чеченские компании, молодые пацаны.
            1. KCA Ранг пользователя
              KCA
              0
              Сегодня, 09:26
              У нас приказы печатают в газете Правда на первой странице , тем более Верховного и тем более в такой ситуации?
              1. Андрей ВОВ Ранг пользователя
                Андрей ВОВ
                +3
                Сегодня, 09:33
                А причем тут газета правда? Не надо утрировать и везде искать кааой то подвох. В конце концов, идя в армию, ты идешь Родину защищать и даешь Присягу. И какая разница, кто бьет на границе эту сводочь, контрактник, мобик или срочник или местный житель из народной самообороны
            2. Арка Ранг пользователя
              Арка
              +3
              Сегодня, 09:40
              Вы правы, это не линия. Так что срочники могут стоять (и стоят) там. Если честно, то склоняю голову перед совсем молодыми парнишками. Они молодцы, все наши предки, там, ими гордится.
          2. Andobor Ранг пользователя
            Andobor
            0
            Сегодня, 09:59
            Приказ был не отправлять срочников в зону СВО, их туда и не отправляли.
    7. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 08:51
      за последние сутки фактически не предпринимали новых, акцентированных, попыток прорыва

      Закончился особо крепкий порошок видимо. Но это еще цветочки... сейчас из этой партии буданова "гниющие вместе" хероев сделают и мучеников как пить дать.
      1. Арка Ранг пользователя
        Арка
        +1
        Сегодня, 09:37
        А это к бабке не ходи. И, имхо, все действия иудушек идут по планам и под руководством парнокопытных с Альбиона.
    8. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +1
      Сегодня, 08:51
      "Понимание"-понятие относительное....когда тебя(хох лов) ,постоянно толкают в шею,подгоняя на "подвиги",тут понимай-не понимай,а придётся.....а вот когда больно станет "подгоняльщикам",когда они лично понесут потери,вот тогда и придёт настоящее "понимание".....не зря хранцузы засуетились с созданием коалиций,видимо одним погибать не комильфо............
    9. Романенко Ранг пользователя
      Романенко
      +4
      Сегодня, 08:52
      у России не одна «линия Суровикина»

      А куда упрятали самого Сергея Владимировича, чьими оборонными идеями так гордится страна?
      1. Андрей ВОВ Ранг пользователя
        Андрей ВОВ
        +3
        Сегодня, 09:03
        По последней информации координирует действия наших в африке
    10. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      -4
      Сегодня, 08:58
      Нашёлся бы кто из журналистов, поворошивший то, что предшествовало началу. Кто где недоработал, кто не захотел читать или слушать, кто не сказал или спрятал информацию. То есть что такое происходило, что начало было неожиданным, но неожиданность всё ещё длится и длится.
    11. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +2
      Сегодня, 09:03
      Для хохлоты главное пиар эффект, ведь у них президент кловун.
    12. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      0
      Сегодня, 09:23
      Что-то не так с этими попытками. Посмотрим к чему это всё было. В глупость командования ВСУ не верю, воевать умеют.
      1. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        0
        Сегодня, 10:08
        Единственное логическое объяснение, разведка боем, оценить наличие наших сил и средств для вторжения с северного направление, а так же раскрыть организацию нашей обороны.
        Даже мне не специалисту видно, что информации они получили море.
    13. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 09:33
      Пока не вышло.

      Но пока существует государство "404", попыток будет много, до тех пор пока столицей их государства будет Киев, а не Львов.
    14. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +1
      Сегодня, 09:34
      Зеленский заявил, что Киев продолжит искать места уязвимости у России.
      belay "Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна, найду я даже прыщик, на теле у слона...." feel
    15. Мекей Иптышев Ранг пользователя
      Мекей Иптышев
      +1
      Сегодня, 10:25
      Что можно сказать? Умеют наше командование исправлять ошибки. Вспомните, как в прошлом году заходили в села. Делали сэлфи, захватывали КПП.
      Наши учли ошибки, подготовились. Вот командование укров ожидало прошлогодних результатов. И их пиар ход оказался нашей маленькой победой на поле боя и пиар победой.
      1. Васян1971 Ранг пользователя
        Васян1971
        0
        Сегодня, 10:41
        Цитата: Мекей Иптышев
        Вот командование укров ожидало прошлогодних результатов.

        Они и с контрнаступом ожидали прошлых результатов. А потом пришлось жаловаться: "мы не виноваты, что русские подготовились"..
    16. Простой Ранг пользователя
      Простой
      0
      Сегодня, 10:26
      Пиведу выдержку из немецкой газеты "Frankfurter Rundschau" о данных событиях:

      "
      Предзнаменование выборов в России: Борьба с партизанами продолжается
      Бои между российскими военными и проукраинскими партизанскими отрядами продолжаются. Они призывают народ России сделать «правильный выбор».

      Курск/Белгород – «Легион свободы России» и «Сибирский батальон» – так называются два ополчения, осмелившиеся пересечь границу с военным ударом по России. В группах партизаны из России сражаются вместе с украинскими военными против российской армии.
      ..."


      https://www.fr.de/politik/bolgorad-kursk-wahl-russland-putin-ukraine-partisanen-kaempfe-freiheit-legion-bataillon-sibirien-zr-92890746.html
    17. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      0
      Сегодня, 10:38
      Пока не вышло.

      Пока?
      Хотя, конечно, всякое может быть...

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