Подразделения противника, пытавшиеся прорваться через российскую границу в преддверии президентских выборов и понесшие потери свыше 60 процентов от количества личного состава, за последние сутки фактически не предпринимали новых, акцентированных, попыток прорыва. При этом вчерашние заявления главы киевского режима дают понять, что Зеленский крайне раздосадован тем, что очередная операция Буданова (*внесён в РФ в список экстремистов и террористов) провалилась. Зеленский заявил, что Киев продолжит искать места уязвимости у России.На канале «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» прозвучали слова, подтверждающие опубликованные ранее в сети материалы о том, что российская разведка в своё время получила информацию о готовности противника к выдвижению к границам страны. В итоге войска киевского режима у границ Курской и Белгородской областей попали в «огневые мешки», потеряв в итоге наиболее подготовленных боевиков из ГУР. Обучение этих боевиков осуществляли западные (включая британских) военные инструкторы. Результат работы этих инструкторов – на земле у границы.Таким образом, к настоящему моменту российские войска сорвали планы Киева и его западных спонсоров относительно захвата части признаваемых самим Киевом и Западом российских территорий. А ведомство Буданова* делало на эту операцию явно значительную ставку, не пожалев даже несколько десятков единиц бронетехники, включая американский БМП «Брэдли» - в надежде оккупировать российские населённые пункты и включить вариант террористического торга.Ставка в плане этого «контрнаступления» делалась ещё и с прицелом на то, чтобы убедить американских конгрессменов выделить многомиллиардный пакет военной помощи. Пока не вышло. И пока даже перегруппировок для проведения новых атак не проводят, понимая, что у России и на границе была своя «линия Суровикина»…

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