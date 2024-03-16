В США произошёл очередной инцидент с самолётом Boeing
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Самолёты американской компании Boeing продолжают преследовать различного рода инциденты. Как сообщает телеканал NBC News, очередной случай произошёл в штате Орегон.
Стало известно, что у самолёта Boeing 737-800, принадлежащего американской авиакомпании United Airlines, во время полёта отсутствовала часть внешней обшивки. Это выявилось когда самолёт приземлился в городе Медфорд.
По данным NBC News, в ходе инцидента не объявлялась чрезвычайная ситуация и во время полета не было никаких признаков проблемы. На борту находились 139 пассажиров и шесть членов экипажа. Информации и о пострадавших нет.
Как всё же получилось, что Boeing 737 лишился части обшивки сейчас расследует Федеральное управление гражданской авиации США.
Пятничный утренний рейс Boeing 737 стартовал по расписанию из Сан-Франциско в Медфорд и приземлился на 17 минут раньше. Самолет планировалось использовать для последующего рейса в Денвер, но этот рейс был отложен, сообщает NBC News.
Мы проведем тщательный осмотр самолета и выполним весь необходимый ремонт, прежде чем он вернется в эксплуатацию
— говорится в заявлении United Airlines.
Пару дней назад из-за технических неполадок вынужденную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса совершил лайнер Boeing 777, принадлежащий авиакомпании Ameriсan Airlines.
Википедия/Rene Hernandez
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