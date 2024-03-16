В США произошёл очередной инцидент с самолётом Boeing

19
В США произошёл очередной инцидент с самолётом Boeing

Самолёты американской компании Boeing продолжают преследовать различного рода инциденты. Как сообщает телеканал NBC News, очередной случай произошёл в штате Орегон.

Стало известно, что у самолёта Boeing 737-800, принадлежащего американской авиакомпании United Airlines, во время полёта отсутствовала часть внешней обшивки. Это выявилось когда самолёт приземлился в городе Медфорд.



По данным NBC News, в ходе инцидента не объявлялась чрезвычайная ситуация и во время полета не было никаких признаков проблемы. На борту находились 139 пассажиров и шесть членов экипажа. Информации и о пострадавших нет.

Как всё же получилось, что Boeing 737 лишился части обшивки сейчас расследует Федеральное управление гражданской авиации США.

Пятничный утренний рейс Boeing 737 стартовал по расписанию из Сан-Франциско в Медфорд и приземлился на 17 минут раньше. Самолет планировалось использовать для последующего рейса в Денвер, но этот рейс был отложен, сообщает NBC News.

Мы проведем тщательный осмотр самолета и выполним весь необходимый ремонт, прежде чем он вернется в эксплуатацию

— говорится в заявлении United Airlines.

Пару дней назад из-за технических неполадок вынужденную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса совершил лайнер Boeing 777, принадлежащий авиакомпании Ameriсan Airlines.
  • Википедия/Rene Hernandez
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Msi Ранг пользователя
    Msi
    -5
    Сегодня, 09:14
    Как всё же получилось, что Boeing 737 лишился части обшивки

    Рассыпаются без нашего титана... Зря отказались...
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 09:16
      у Боинга серьезные проблемы с качеством сборки. Они не прошли многие проверки по безопасности - об этом писали в прессе. На фоне таких неудач акции Боинга упали на 30% - Аирбас хлопает в ладоши.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 09:51
        Дмитрий. hi Как пишут Боингу ,у которого отвалилась панель - 25 лет.Боинг и на сервис забил.
    2. ASAD Ранг пользователя
      ASAD
      +2
      Сегодня, 09:24
      Какое отношение имеет титан к внешней обшивке? И при выпуске 5000 тысяч самолётов естественно будут происшествия.
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        -1
        Сегодня, 09:43
        Какое отношение имеет титан к внешней обшивке?

        Наверное такое...
        Из титана изготавливаются корпуса сверхзвуковых самолетов, эти же сплавы применяют в конструкциях шасси, узлах крепления закрылков, в силовых элементах.
        1. советник 2 уровня Ранг пользователя
          советник 2 уровня
          0
          Сегодня, 09:46
          Цитата: Msi
          Наверное такое...

          в Боинге 737 из нашего титана балки шасси, остальное не про титан.. так что не про это новость.. да и как бы 737 один из основных бортов российских авиалиний, так что поводов для радости, в любом раскладе- не наблюдаю..
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            0
            Сегодня, 09:54
            Например, в Airbus титан главным образом применяется для создания крыльев, шасси и деталей двигателя, подвергающихся высоким температурным нагрузкам...
            да и как бы 737 один из основных бортов российских авиалиний, так что поводов для радости, в любом раскладе- не наблюдаю..

            Так у нас же "старенькие", до санкционные, из нашего титана, так что не волнуйтесь... tongue
    3. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +1
      Сегодня, 09:27
      Цитата: Msi
      Рассыпаются без нашего титана... Зря отказались...

      Ерунда. Причем здесь титан. Просто винтики забивали молотком, спешили. request Понять и простить. feel
      у самолёта во время полёта отсутствовала часть внешней обшивки. Это выявилось когда самолёт приземлился в городе Медфорд.
      recourse Пишите по -русски, отвалилась в полете.
      1. Харитon Ранг пользователя
        Харитon
        -1
        Сегодня, 09:58
        Зачем NBS News под иск Боинга подставляться, может на земле открутили панель, закрывающую механический узел.
    4. Див Дивыч Ранг пользователя
      Див Дивыч
      +1
      Сегодня, 09:44
      Титан использовали в шасси, а тут обшивка.
  2. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 09:16
    Главное что самолёт приземлился и жертв нет, но это их инцидент... А нам и своих хватает...
  3. Андрей1978 Ранг пользователя
    Андрей1978
    +3
    Сегодня, 09:19
    .... Никто и не заметил отсутствие обшивки, и дальше бы летал... Нормальный аэроплан
    1. ASAD Ранг пользователя
      ASAD
      -3
      Сегодня, 09:25
      Вполне нормальный, даже если наши будут лучше то ждать долго.
    2. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +2
      Сегодня, 09:42
      Дык м.б. она на животике ближе к хвостику отпала?
  4. Jovanni Ранг пользователя
    Jovanni
    +2
    Сегодня, 09:31
    Чего нам в чужом глазу соринки высматривать, когда в своём полено... Вот восстановим серийное производство своих, тогда и можно ещё им пенять. И то... Но пока победные реляции только. И всё в будущем времени. Которое постоянно отдаляется...
  5. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    0
    Сегодня, 09:37
    А фото того самого борта нету?Чтобы знать какой точно кусок обшивки оторвался!
    1. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +3
      Сегодня, 09:44
      Там на крыше ангара почти вся обшивка отпала.
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 09:48
        Да клей у них не той системы lol
  6. Васян1971 Ранг пользователя
    Васян1971
    0
    Сегодня, 10:31
    во время полёта отсутствовала часть внешней обшивки. Это выявилось когда самолёт приземлился в городе Медфорд.
    По данным NBC News, в ходе инцидента не объявлялась чрезвычайная ситуация и во время полета не было никаких признаков проблемы.

    Что ни говори, но, какая надëжная конструкция, однако... request

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»