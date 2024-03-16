Израиль готовит нападение на палестинский Рафах, где собралось более половины населения сектора Газа

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Израиль готовит нападение на палестинский Рафах, где собралось более половины населения сектора Газа

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласовал план очередной военной операции в Палестине. Согласно этому плану, Израиль готовит нападение на палестинский город Рафах в южной части анклава, где собралось более половины населения сектора Газа.

Об этом сообщил ряд израильских СМИ.



Решение принималось на заседании военно-политического кабинета Израиля. В плане, помимо прочего, предусматривается эвакуация палестинцев в более безопасные районы.

ЦАХАЛ проводит оперативную подготовку и готовится к эвакуации мирного населения

- заявили в пресс-службе израильской правительственной канцелярии.

На данный момент в Рафахе находится более половины жителей сектора Газы, общее количество которых составляло на момент начала обострения ближневосточного конфликта 2,3 миллиона человек.

Несмотря на подготовленный план, Тель-Авив не прекращает усилий по достижению режима прекращения огня, в то же время отвергая варианты мирного урегулирования с ХАМАС. Израильская сторона намерена отправить свою делегацию на переговоры с палестинским движением в столицу Катара для решения проблемы заложников.

Ранее Тель-Авив уже отверг мирное предложение ХАМАС. Оно предусматривало прекратить огонь на неделю, а в это время доставить в регион продовольствие и обменять несколько сотен палестинских заключенных на десятки израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. На более позднем этапе предлагалось полное прекращение военных действий, но Израиль готов обсуждать лишь временное перемирие.
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24 комментария
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  1. ARIONkrsk Ранг пользователя
    ARIONkrsk
    +5
    Сегодня, 09:21
    ЦАХАЛ проводит оперативную подготовку и готовится к эвакуации мирного населения

    А потом как всегда шарахнет по колоннам и лагерям с беженцами.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 09:24
      Судя по всему Нетаньяху реально хочет окончательно решить палестинский вопрос... Достойный наследник идей Алоизыча... am
    2. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 09:25
      Цитата: ARIONkrsk
      А потом как всегда шарахнет по колоннам и лагерям с беженцами.

      Все как делали гитлеровцы в Питере во времена ВОВ.
    3. Пастухов Ранг пользователя
      Пастухов
      0
      Сегодня, 09:47
      Тема любимая тут на сайте Называется газонокасилка ,тех ..
      ЦАХАЛ проводит оперативную подготовку и готовится к эвакуации мирного населения

      Это строчка выносит мозг из любого форумчанина из России И потом банан
      Ох вей Будет у вас весело скоро ..Железный купол ?
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        -1
        Сегодня, 10:30
        Тема любимая тут на сайте
        Опять на защите свободолюбивых палестинцев михан laughing ?
  2. фа2998 Ранг пользователя
    фа2998
    0
    Сегодня, 09:31
    Цитата: ARIONkrsk
    А потом как всегда шарахнет по колоннам и лагерям с беженцами.

    А куда колонны будут двигаться? Египет своих единоверцев видеть не хочет,да и сам Израиль вряд ли пустит на свою территорию.Там бежать не куда! request
    1. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      -1
      Сегодня, 10:31
      Египет своих единоверцев видеть не хочет
      Наверное что-то этакое про них знает yes .
    2. BlackMokona Ранг пользователя
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 11:25
      Цитата: фа2998
      Цитата: ARIONkrsk
      А потом как всегда шарахнет по колоннам и лагерям с беженцами.

      А куда колонны будут двигаться? Египет своих единоверцев видеть не хочет,да и сам Израиль вряд ли пустит на свою территорию.Там бежать не куда! request

      На территории уже захваченые Израилем в Секторе Газа. Север и Центр фактически взяты.
  3. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 09:33
    Не пора ли цахал внести в список экстремистских движений,а руководство израиля считать нацистким?Устроили на чужой земле холокост и счастливы ототго что безнаказанно могут убивать массово мирных палестинцев!
  4. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 09:49
    Решение принималось на заседании военно-политического кабинета Израиля. В плане, помимо прочего, предусматривается эвакуация палестинцев в более безопасные районы.

    ЦАХАЛ проводит оперативную подготовку и готовится к эвакуации мирного населения

    - заявили в пресс-службе израильской правительственной канцелярии.
    Что-то ИзраИль давно не трясло баллов эдак на 7 ... am
  5. Tagan Ранг пользователя
    Tagan
    +3
    Сегодня, 09:55
    Осталось определиться в понятиях, что израильтяне подразумевают под "эвакуацией мирного населения". А то как-то тень гитлеровской Германии присутствует в этой затее.
  6. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +3
    Сегодня, 09:57
    Сионы творят що хочуть , а весь "цивилизованный " мир молчит в тряпочку.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 10:38
      Цитата: Ирек
      "цивилизованный " мир молчит в тряпочку.
      Потому что всем т.н. "цивилизованным" миром правят ставленники международного капитала, за которым стоит преступный сионизм
  7. Пастухов Ранг пользователя
    Пастухов
    +1
    Сегодня, 10:00
    Израиль готовит нападение на палестинский Рафах, где собралось более половины населения сектора Газа

    Ой вэй ООН молчит
    1. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +2
      Сегодня, 10:20
      Цитата: Пастухов
      Израиль готовит нападение на палестинский Рафах, где собралось более половины населения сектора Газа

      Ой вэй ООН молчит

      ООН уже давно был послан ими в пешее путешествие, как всякие разные правозащитники. Ребята же правилам живут.
  8. taiga2018 Ранг пользователя
    taiga2018
    +3
    Сегодня, 10:03
    Все вокруг возмущаются действиями Израиля,проклинают евреев,а реально что то делают только хуситы...
  9. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    +3
    Сегодня, 10:07
    Тель-Авив не прекращает усилий по достижению режима прекращения огня, в то же время отвергая варианты мирного урегулирования с ХАМАС.

    Оригинально...убили тысячи женщин,стариков и детей где же тут мирное урегулирование?
    Ни одному слову руководству Израиля нельзя верить.
  10. Болторез Ранг пользователя
    Болторез
    -2
    Сегодня, 10:35
    До сих пор не могу понять- откуда у русских патриотов столько любви и сочувствия к палестинским исламистам. И растолковать никто не возьмется.
    1. LAVI Ранг пользователя
      LAVI
      -1
      Сегодня, 10:40
      У них память выборочная, Гитлера,часто поминают, а Беслан, и НОД-Ост не помнють.Болеют наверное
  11. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    -1
    Сегодня, 10:36
    Израиль, это преступное государство, превзошедшее даже Тритий рейх. Как-то странно, но ООН почему-то молчит
    1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 10:58
      Голландец Михель
      (михель)
      -1
      Сегодня, 10:36
      Новый
      Израиль, это преступное государство, превзошедшее даже Тритий рейх. Как-то странно, но ООН почему-то молчит
      и всякое беглое, и обрезанное, шипя и вытирая сопли пейсами, оглядываясь вокруг, минусуют...
    2. BlackMokona Ранг пользователя
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 11:27
      Цитата: Голландец Михель
      Израиль, это преступное государство, превзошедшее даже Тритий рейх. Как-то странно, но ООН почему-то молчит

      ООН вынес резолюций осуждающих Израиль, больше чем аналогичных резолюций по всем странам мира вместе взятым
  12. Комментарий был удален.
  13. a.s.zzz888 Ранг пользователя
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 10:54
    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласовал план очередной военной операции в Палестине.
    фашистский выродок из исравульского анклава готовит "военную операцию" против мирных людей! Ау! оон, обсе и прочие шараги, вы где?! Или евреям-террористам можно геноцидить мирных?!
  14. tabex Ранг пользователя
    tabex
    -1
    Сегодня, 11:14
    Израильские нацисты всё никак не успокоятся, похоже проводят окончательное решение палестинского вопроса.

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