Израиль готовит нападение на палестинский Рафах, где собралось более половины населения сектора Газа
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласовал план очередной военной операции в Палестине. Согласно этому плану, Израиль готовит нападение на палестинский город Рафах в южной части анклава, где собралось более половины населения сектора Газа.
Об этом сообщил ряд израильских СМИ.
Решение принималось на заседании военно-политического кабинета Израиля. В плане, помимо прочего, предусматривается эвакуация палестинцев в более безопасные районы.
- заявили в пресс-службе израильской правительственной канцелярии.
На данный момент в Рафахе находится более половины жителей сектора Газы, общее количество которых составляло на момент начала обострения ближневосточного конфликта 2,3 миллиона человек.
Несмотря на подготовленный план, Тель-Авив не прекращает усилий по достижению режима прекращения огня, в то же время отвергая варианты мирного урегулирования с ХАМАС. Израильская сторона намерена отправить свою делегацию на переговоры с палестинским движением в столицу Катара для решения проблемы заложников.
Ранее Тель-Авив уже отверг мирное предложение ХАМАС. Оно предусматривало прекратить огонь на неделю, а в это время доставить в регион продовольствие и обменять несколько сотен палестинских заключенных на десятки израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. На более позднем этапе предлагалось полное прекращение военных действий, но Израиль готов обсуждать лишь временное перемирие.
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