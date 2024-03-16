Израиль готовит нападение на палестинский Рафах, где собралось более половины населения сектора Газа

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласовал план очередной военной операции в Палестине. Согласно этому плану, Израиль готовит нападение на палестинский город Рафах в южной части анклава, где собралось более половины населения сектора Газа.Об этом сообщил ряд израильских СМИ.Решение принималось на заседании военно-политического кабинета Израиля. В плане, помимо прочего, предусматривается эвакуация палестинцев в более безопасные районы.- заявили в пресс-службе израильской правительственной канцелярии.На данный момент в Рафахе находится более половины жителей сектора Газы, общее количество которых составляло на момент начала обострения ближневосточного конфликта 2,3 миллиона человек.Несмотря на подготовленный план, Тель-Авив не прекращает усилий по достижению режима прекращения огня, в то же время отвергая варианты мирного урегулирования с ХАМАС. Израильская сторона намерена отправить свою делегацию на переговоры с палестинским движением в столицу Катара для решения проблемы заложников.Ранее Тель-Авив уже отверг мирное предложение ХАМАС. Оно предусматривало прекратить огонь на неделю, а в это время доставить в регион продовольствие и обменять несколько сотен палестинских заключенных на десятки израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. На более позднем этапе предлагалось полное прекращение военных действий, но Израиль готов обсуждать лишь временное перемирие.

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