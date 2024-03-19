Об этимологии слова «винтовка» в арабском языке

Флаг Венецианской республики

«Как, должно быть, граждане [Венецианской] республики благословляли тот день в 1297 году, когда они подписали торговый договор с султаном Египта, который со дня падения Акры [30 мая 1291 г.] контролировал все палестинские воды».

«Венецианский консул в Александрии оказывал влияние на внешнюю политику мамлюкских султанов, нередко выступая в роли посредника при заключении договоров со средиземноморскими государствами».