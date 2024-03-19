Об этимологии слова «винтовка» в арабском языке
По-арабски «ружье, винтовка» – «бундукыйя». И это слово – не что иное как искаженное итальянское – Venezia, то есть «Венеция».
Почему так сложилось?
Прежде всего, предположим, что экзотопоним «эль-Бундукыйя» (اَلْبُنْدُقِيَّةُ), а именно такое звучание имеет название «Венеция» в современном арабском языке, едва ли происходит от арабского слова «бундук» – «лещинные орехи». Даже если так назывались ядра первых арабских пушек-ручниц (см. «Бондок» в 5-м томе Военной энциклопедии И. Д. Сытина), не исключено, что это омонимы.
Тем более что в Арабско-русском словаре Х. К. Баранова созвучное слово в значении «пуля» имеет звучание «бундука», которое, вероятно, и происходит от слова «бундукыйя», а не наоборот. Также вызывает сомнение, что арабы именем нарицательным своего языка стали бы называть иностранный город.
Известно, что в 1505–1517 гг. шла египетско-португальская война, вызванная присутствием португальцев с конца XV века в акватории Индийского океана и, как результат, подрывом торговли не только между Египтом и Индией, но и транзитной торговли между Индией и Венецианской республикой.
Дело в том, что Венеция с XIII века торговала с Индией через Египет, который, как известно, по Красному морю имеет выход в Индийский океан.
(Норвич Дж. История Венецианской республики. М., 2010, с. 253).
В Александрии и Дамаске, который, как и весь Левант, находился под властью египетских мамлюков, были аккредитованы консулы Венецианской республики, а ее фактории, помимо названных городов, в разное время находились в Алеппо (Халеб), Антиохии (совр. Антакья), Бейруте, Каире, Лаодикее (совр. Латакья), Сен-Жан-д’Акре (совр. Акко), Сидоне (совр. Сайда), Тире (совр. Сур) и Триполи (в Ливане).
(История стран зарубежной Азии в Средние века. М., 1970, с. 376–377. См.: Луцкий В. Б. Новая история арабских стран. М., 1965, с. 15–16).
Венеция не стала напрямую объявлять войну Португалии, но приложила большие усилия и вложила немалые средства, чтобы вооружить своего естественного союзника – Египет, в том числе ружьями. Разумеется, это не были собственно винтовки, то есть нарезные ружья, но, когда таковые появились на Арабском Востоке, термин «бундукыйя» перешел и на них.
Это можно сравнить со словом «пистолет», возникшим от названия итальянского же города Пистойя, где это оружие стало впервые производиться.
Также можно вспомнить название кроссовок «кимры» у наших воинов-интернационалистов в Афганистане, в которых они ходили на боевые задания. Как известно, Кимры – название города, где эти кроссовки производились. Кимры – мой родной город.
Кстати, венецианцы тоже заимствовали из арабского языка несколько слов, в том числе «маскарад» (от арабского «масрахийя» – «театральное представление»), а от него в свою очередь возникло слово «маскировка».
Кстати, слово «адмирал» происходит от арабского «амир аль-бахр» – «повелитель моря».
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