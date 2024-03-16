Губернатор Брянской области: Вражеский реактивный беспилотник «Стриж» уничтожен на территории региона

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Губернатор Брянской области: Вражеский реактивный беспилотник «Стриж» уничтожен на территории региона

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил у себя в телеграм-канале об очередной попытке киевского режима атаковать территорию региона беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Инцидент произошёл сегодня утром над Стародубским муниципальным округом Брянской области. По словам губернатора, украинский беспилотник самолетного типа «Стриж» пересёк границу региона, но был уничтожен средствами ПВО Минобороны РФ.



Согласно имеющейся информации, пострадавших и разрушений нет, отметил Богомаз, добавив, что соответствующие службы сейчас работают на месте происшествия.

Глава Брянской области опубликовал и кадры уничтоженного украинского беспилотника.

БПЛА «Стриж» был разработан ещё в СССР ОКБ им. Туполева в начале 1970-х годов. Его основным предназначением было ведения разведки на глубину в несколько сотен километров от линии фронта на трансзвуковых скоростях.

Благодаря средствам фото- и инфракрасной разведки «Стриж» можно использовать при любых погодных условиях и в любое время суток.

В советское время эти беспилотники выпускались на Харьковском авиазаводе. После 2014 года на Украине приняли решение модернизировать оставшиеся в наличии БПЛА «Стриж», один из которых, очевидно, и нашёл свою участь в Брянской области.
  • Телеграм-канал губернатора Брянской области
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10 комментариев
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  1. Пастухов Ранг пользователя
    Пастухов
    -2
    Сегодня, 10:16
    За такое вообще то нужно уничтожать города на западе окраины Едут фуры Потоком ..Марки и номера известны
  2. Сергей Колтаков Ранг пользователя
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 10:16
    Вот же Мрази конченые, туда ему и дорога, но...
  3. Болторез Ранг пользователя
    Болторез
    +4
    Сегодня, 10:17
    В советское время эти беспилотники выпускались на Харьковском авиазаводе
    Это ж сколько всяких галош от Союза осталось belay .
  4. Фактор Ранг пользователя
    Фактор
    0
    Сегодня, 10:23
    В результате обстрела Белгорода этим утром есть жертвы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Город был обстрелян украинскими националистами из РСЗО «Вампир», часть снарядов сбита на подлете.

    «К большому горю, двое человек погибли: мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулём грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Жители в нем не пострадали. Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. К большому горю, женщина погибла на месте. За жизнь ее сына борются медики — у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

    Есть и еще двое раненых — они получили сотрясения мозга. Пострадавшие находятся в больнице, на местах идут аварийно-восстановительные работы.
  5. al3x Ранг пользователя
    al3x
    +9
    Сегодня, 10:26
    А вот губернатор Самарской области, к сожалению, должен был признать успешную атаку на сызранский НПЗ. При этом атака была двойной, ещё и на Новокуйбышевский НПЗ. Уже третий НПЗ за неделю. Успешность и массовость их ударов нарастает и они целенаправленно пытаются выбить нефтянку. Тем временем в новостях всевозможные эксперты со всего мира нас пытаются убедить, что скоро у хххлов из оружия останется одна винтовка на двоих.
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      0
      Сегодня, 10:38
      Цитата: al3x
      А вот губернатор Самарской области, к сожалению, должен был признать успешную атаку на сызранский НПЗ. При этом атака была двойной, ещё и на Новокуйбышевский НПЗ. Уже третий НПЗ за неделю. Успешность и массовость их ударов нарастает и они целенаправленно пытаются выбить нефтянку. Тем временем в новостях всевозможные эксперты со всего мира нас пытаются убедить, что скоро у хххлов из оружия останется одна винтовка на двоих.

      А почему бы нам не взорвать газопровод и нефтепровод, качающие энергоресурсы на Украину, и не перевести стрелки на укропов? Сколько ещё мы будем снабжать топливом врагов? Почему не уничтожены украинские НПЗ, электростанции, мосты, туннели, локомотивные депо? Почему мы не вогнали нацистов в девятнадцатый век? Потому что наши олигархи стригут на этом деньги?
      1. al3x Ранг пользователя
        al3x
        -1
        Сегодня, 10:52
        Цитата: Бородач
        Почему не уничтожены украинские НПЗ, электростанции, мосты, туннели, локомотивные депо


        Да хоть что нибудь одно из этого списка, но под ноль. Хотя вот по хххлятским НПЗ это самое бесполезное. Им в основном горючку поставляют.
    2. Иван Северский Ранг пользователя
      Иван Северский
      0
      Сегодня, 11:30
      А вот губернатор Самарской области, к сожалению, должен был признать успешную атаку на сызранский НПЗ... Уже третий НПЗ за неделю.


      Пятый НПЗ за 5 дней
      В 4 НПЗ произошли возгорания: Сызранский НПЗ (Самарская обл.), Рязанский НПЗ, Нижегородский НПЗ, Первый завод (Калужская обл.); работа Новошахтинского НПЗ (Ростовская обл.) приостанавливалась из-за упавших на территории завода дронов.
  6. Черноречье Ранг пользователя
    Черноречье
    +2
    Сегодня, 10:30
    Эта музыка как я понимаю будет вечной. У украинцев с западными партнёрами нет красных линий. Они скоро так Москву с Питером бомбить будут. Но у России, вернее у руководства нынешнего, красных линий по отношению к хохлам и НАТОвским фашистам полно. Зеленского трогать нильзя, его ближний круг трогать нельзя. Бомбить Львов, Киев , нельзя. Всякая НАТОвская шушера чуть ли не каждый день на поезде в Киев приезжает и обещает хохлам полную поддержку и крах России а руководство России в рот воды набрало. Сами не можете так хуситом хотя бы дайте что нибудь что бы они за вас кремлёвских Леопольдов потопили пару авианосцев . Позор. Вся Россия постепенно становиться Донбассом.
  7. Sofievka Ранг пользователя
    Sofievka
    0
    Сегодня, 11:20
    Сверхзвук, гиперзвук- с этим вроде бы всё понятно, а вот трансзвуковая скорость- это сколько Махов?

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