Губернатор Брянской области: Вражеский реактивный беспилотник «Стриж» уничтожен на территории региона
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил у себя в телеграм-канале об очередной попытке киевского режима атаковать территорию региона беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Инцидент произошёл сегодня утром над Стародубским муниципальным округом Брянской области. По словам губернатора, украинский беспилотник самолетного типа «Стриж» пересёк границу региона, но был уничтожен средствами ПВО Минобороны РФ.
Согласно имеющейся информации, пострадавших и разрушений нет, отметил Богомаз, добавив, что соответствующие службы сейчас работают на месте происшествия.
Глава Брянской области опубликовал и кадры уничтоженного украинского беспилотника.
БПЛА «Стриж» был разработан ещё в СССР ОКБ им. Туполева в начале 1970-х годов. Его основным предназначением было ведения разведки на глубину в несколько сотен километров от линии фронта на трансзвуковых скоростях.
Благодаря средствам фото- и инфракрасной разведки «Стриж» можно использовать при любых погодных условиях и в любое время суток.
В советское время эти беспилотники выпускались на Харьковском авиазаводе. После 2014 года на Украине приняли решение модернизировать оставшиеся в наличии БПЛА «Стриж», один из которых, очевидно, и нашёл свою участь в Брянской области.
Телеграм-канал губернатора Брянской области
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