Представитель МИД РФ: Выход из ОДКБ не относится к национальным интересам Армении
Возможный выход Еревана из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должен опираться на реальные нужды страны, это решение не соответствует исконным национальным интересам Армении и приготовлено где-то в Евросоюзе. Об этом заявила официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова.
В ходе интервью РИА Новости Захарова отметила, что каждая страна сама вправе выбирать, с какими объединениями ей лучше развивать отношения, однако при этом следует опираться на реальность и актуальные нужды страны. Представитель МИД подчеркнула, что заигрывание с западными сценариями может быть губительным для безопасности.
Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что для Армении не было ничего плохого от членства в объединении, несмотря на все небылицы, которыми пытался "накормить" Запад граждан этой страны.
Власти Армении заявили о намерении выйти из ОДКБ, если не получат ответы на ряд поднятых Ереваном вопросов. Одним из таких вопросов, по мнению армянского руководства, является определенность в границе, где проходит зона ответственности организации. В МИД РФ назвали подобные заявления Еревана ультимативными и оскорбительными.
Ранее секретарь армянского Совбеза Армен Григорян заявил, что Ереване намерен диверсифицировать экономику, политику и сферу безопасности, а также приобретать партнеров не только на Западе, но и в Азии.
- МИД РФ
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