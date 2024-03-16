Представитель МИД РФ: Выход из ОДКБ не относится к национальным интересам Армении

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Представитель МИД РФ: Выход из ОДКБ не относится к национальным интересам Армении

Возможный выход Еревана из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должен опираться на реальные нужды страны, это решение не соответствует исконным национальным интересам Армении и приготовлено где-то в Евросоюзе. Об этом заявила официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова.

В ходе интервью РИА Новости Захарова отметила, что каждая страна сама вправе выбирать, с какими объединениями ей лучше развивать отношения, однако при этом следует опираться на реальность и актуальные нужды страны. Представитель МИД подчеркнула, что заигрывание с западными сценариями может быть губительным для безопасности.



Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что для Армении не было ничего плохого от членства в объединении, несмотря на все небылицы, которыми пытался "накормить" Запад граждан этой страны.

Власти Армении заявили о намерении выйти из ОДКБ, если не получат ответы на ряд поднятых Ереваном вопросов. Одним из таких вопросов, по мнению армянского руководства, является определенность в границе, где проходит зона ответственности организации. В МИД РФ назвали подобные заявления Еревана ультимативными и оскорбительными.

Ранее секретарь армянского Совбеза Армен Григорян заявил, что Ереване намерен диверсифицировать экономику, политику и сферу безопасности, а также приобретать партнеров не только на Западе, но и в Азии.
  • МИД РФ
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22 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:26
    «Выход из ОДКБ не относится к национальным интересам Армении» —

    — Армения уже сама не относится к своим национальным интересам,она относится к интересам Запада ...
    1. Yujanin Ранг пользователя
      Yujanin
      +1
      Сегодня, 11:06
      Армения долгие годы по линии ОДКБ в долгосрочный кредит и по внутренним ценам приобретала у РФ многомиллиардное оружие, которое к слову прос**ла в ходе войны с Азербайджаном. Теперь когда РФ воюет на Украине с НАТО, она уже не может дарить армянам вооружение. По этой причине армяне решили переметнутся к вражеской стороне в поисках дармового вооружения. Всё предельно ясно учитывая ментальность армян. Они предали Иранского шаха, турецкого Султана(война со станами АНТАНТА), с чего вы взяли, что они не предадут и вас?
    2. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
      Сабуров_Александр53
      0
      Сегодня, 11:33
      Наш МИД и М. Захарова никак не хотят объяснить, чего же хочет Пашинян от России? Почему не назвать основные препятствия в пограничном вопросе с Азербайджаном и как конкретно предлагает решать вопрос Россия?
      Если Азербайджан настаивает на возврате всех трёх анклавов на территории Армении, а та отказывается их возвращать, то это чисто их двусторонний спор и ОДКБ не обязан вмешиваться.
      Но ведь и у Армении был свой анклав Арцвашен, который сейчас непонятно под кем. Похоже, его удерживает Азербайджан, как удерживает все анклавы Армения и не готова их возвращать Азербайджану. Знаю, что через один из анклавов проходит основная трасса на Грузию. И если Армения его вернет Азербайджану, то потеряет главный выход на Грузию, через которую получает помощь от РФ и Грузии по сухопутному коридору.
      А если формально рассматривать обязательства по ОДКБ, то захват Арцвашена (армянской территории), должен был привести к защите границ Армении силами ОДКБ... Но ведь этого не случилось!
      И получается, грош цена всему ОДКБ, о чем и говорит Пашинян.... Вот я и хотел бы услышать от нашего МИДа разъяснения, что ОДКБ не вступился за Армению, потому что она сама не отдает анклавы Азербайджану, но просит защиты для себя.
  2. Roma-1977 Ранг пользователя
    Roma-1977
    +8
    Сегодня, 10:26
    Зато выход Армении из ОДКБ относится к национальным интересам РФ. "Независимая" Армения - чемодан без ручки, и она совсем не нужна России. Единственный минус, что большая часть армян все равно в Россию переедет, а территорию сдадут Азербайджану. Хотя по уму они должны сдать свою территорию России в качестве субъекта и остаться жить дома долго и счастливо. Но они не ищут легких путей.
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +3
      Сегодня, 10:43
      Цитата: Roma-1977
      Зато выход Армении из ОДКБ относится к национальным интересам РФ. "Независимая" Армения - чемодан без ручки, и она совсем не нужна России. Единственный минус, что большая часть армян все равно в Россию переедет, а территорию сдадут Азербайджану. Хотя по уму они должны сдать свою территорию России в качестве субъекта и остаться жить дома долго и счастливо. Но они не ищут легких путей.

      России выгодно, чтобы Армения вышла из ОДКБ, а Азербайджан вошел в ОДКБ. Тогда Азербайджан сможет пробить Зангезурский коридор из Турции в Азербайджан, а Россия сможет торговать с Турцией через Азербайджан по железной дороге.
      1. aybolyt678 Ранг пользователя
        aybolyt678
        0
        Сегодня, 11:07
        Азербайджан в ОДКБ? wassat у них же с Турцией любовь....
  3. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    +3
    Сегодня, 10:32
    Да пусть сваливают, у Алиева сразу руки будут развязаны, а нам вообще по барабану будет. Интересно, долго после этого армяне протянут. И лягушатники то хрен помогут в случае грандиозного шухера. А вот султан то точно поддержит Алиева.
    1. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 11:21
      Да. Итак, ответ, требуемый армянцами от ОДКБ, не получен. Значит можно считать, что вышли!
      Пора стулья из зала заседаний выносить. А как воздух-то чище станет!
    2. Задира Ранг пользователя
      Задира
      0
      Сегодня, 11:25
      Цитата: lukash66
      Да пусть сваливают

      Я, я - Кемска волость
  4. Владимир М Ранг пользователя
    Владимир М
    +4
    Сегодня, 10:33
    Вот Марии больше заняться нечем? Нафига России этот анклав под названием Армения? "Отпустите" армян и снимите их с "довольствия".
  5. taiga2018 Ранг пользователя
    taiga2018
    +3
    Сегодня, 10:34
    Почему нас должны беспокоить национальные интересы Армении?Надо пользоваться моментом и пока в Армении к власти опять не пришли якобы пророссийские силы выбросить эту страну на помойку истории...
  6. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    0
    Сегодня, 10:40
    Власти Армении заявили о намерении выйти из ОДКБ, если не получат ответы на ряд поднятых Ереваном вопросов.

    Власти Армении стремятся всеми своими "фибрами, стать частью Турции.
  7. МЮД Ранг пользователя
    МЮД
    +2
    Сегодня, 10:41
    Все, что она говорит, называется, перекладывание на чужие плечи, своих ошибок и просчетов в работе с Арменией. Налицо очередной результат "успешной" работы МИД с его гениальным начальником.
  8. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 10:42
    Власти Армении заявили о намерении выйти из ОДКБ, если не получат ответы на ряд поднятых Ереваном вопросов.
    Ранее секретарь армянского Совбеза Армен Григорян заявил, что Ереване намерен диверсифицировать экономику, политику и сферу безопасности, а также приобретать партнеров не только на Западе, но и в Азии.
    И пересмотреть присутствие армянских диаспор на территории Российской Федерации в след за выходом Армении из ОДКБ. К деятельности которых и ранее возникало немало вопросов.
  9. Фактор Ранг пользователя
    Фактор
    +1
    Сегодня, 10:43
    Есть чему поучиться нам на Востоке. Особенно бывшем османском, где умеют в кнут без пряника.

    Стоило главному предателю армянского народа варчапету Пашиняну брякнуть во Франции: мы готовим заявку на вступление в Евросоюз ... в Баку сказали «подержи мой щербет» и потребовали от Еревана немедленно передать четыре села в Тавушской области Армении.

    Что хотят турки и азербайджанцы?

    Почему названы четыре эксклавных села, а не имеющееся пограничье. Все они расположены на единственной приличной дороге Ереван-Тбилиси, и как только в них появятся военнослужащие Азербайджана ... к ним немедленно будут пробиваться «коммуникации», защищённые линии снабжения. Тонкой (или не очень) лентой разрезав Армению, перекрыв ей доступ как в Иран, так и Грузию.
    Такой вид военно-полицейских операций всегда назывался блокадой, в зависимости от применяемых сил и средств.
    То есть, претензии на четыре села ... всего лишь пролог или эпиграф к новому историческому триллеру. За данной претензией рекой польются новые, дабы создать связность территорий.

    И да, через ключевое «спорное» село Варин проходит газопровод. Так что громкие воодушевлённые вопли шайки варчапета Никола о вступлении в Евросоюз получили зримый расклад. От турок в первую очередь, которые в прихожих Брюсселя толкутся более сорока лет. А тут получившие два национальных позора и военных разгрома проходимцы посмели поперёк султана проскользнуть в «райские сады» с гуриями типа Урсулы фон дер Лайен, да простит Всевышний автору столь гадкий сарказм.

    Турция с Азербайджаном уже все жданики съели, каждый день напоминая: «дорогие наши эуропэйцы из шашлычных Эривани, вы обязались до начала 2024-го года сесть за стол переговоров о судьбе Зангезурского Коридора, определить статус здешней автомобильной и железной дороги из Баку в Нахичевань (и далее в Турцию через Сюникскую область Армении). Да, это будет неприятно, вывод из-под армянской юрисдикции толики земель. Но ... формулу «Vae victis» никто ещё не отменил, посему смиритесь.

    Нужно отдать должное нео-османам, они всегда предлагают две «пилюли» на выбор – горькую и вызывающую рвотный рефлекс.
    В октябре 2023-го Баку прислушался к инициативе Ирана (молчаливо одобренную Россией) и быстренько на коленке проложил Зангезурский Коридор не по историческим маршрутам, а в персидских землях. Ильхам Алиев поднял бровь и спросил: ладно, пусть так, мирный договор будем подписывать?

    Шайка варчапета устроила гвалт и бросилась по Европам искать неведомую поддержку, поскольку подписание такого Соглашения подразумевало историческую демаркацию границ, крайне невыгодную армянам и ... делало настоящий Зангезурский Коридор демилитаризованной зоной с полной свободой транспортного сообщения под охраной Пограничной Службы ФСБ России (согласно трёхсторонним договорённостям 2020-го года). Так планировалось завершить прокладку того самого «Срединного Коридора», по которому в Турцию хлынут китайские товары. После событий 2022-го вопрос стал на порядок актуальнее, поскольку транзит через Россию усложнился.

    Несмотря на максимально выгодные предложения распутать транспортные узлы отношений через Иран или при посредничестве России – политические армяне Пашиняна затевают смертельную игру. Прекрасно понимая, что никаких обещанных французами «гарантий безопасности» им не видать. Турция с Азербайджаном не для того почти тридцать лет готовились к переделу сфер влияния в Закавказье, чтобы галльским петухам отдавать добычу, по рангу положенную только аутентичным малоазийским грифам.
  10. a.s.zzz888 Ранг пользователя
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 10:48
    Власти Армении заявили о намерении выйти из ОДКБ, если не получат ответы на ряд поднятых Ереваном вопросов.
    Это не Ереван "поднял вопросы". Это запад и мерикатосы сочиняют очередную пьесу для мыколы пашиняна. А тот и рад стараться, лизать западные сапоги. Где то, такое уже видели, и до сих пор видим.
  11. Фактор Ранг пользователя
    Фактор
    +1
    Сегодня, 10:50
    Пашинян требует вывода наших пограничников, устранения военной базы в Гюмри, грозит словесно выходом из ОДКБ (не предоставив ни одного официального документа в Секретариат)?

    Зачем?

    Такова заскорузлая логика продукта пиар-технологий, быть всегда на гребне волны «вечной жертвы». Чтобы орать в наступающие страшные для армян времена – нас предали и бросили, не поддержали законную власть, сговорились с врагами маленькой и гордой страны. Примитив и лютая дичь ... но она работает. Поскольку утрачена культура общежития и поддержания гражданского мира. Продана.

    Не будет Франция защищать Ереван, некому сегодня прийти на помощь утратившему разум гражданину Армении.

    Старший Брат в лице почуявшего кровь турка-османа решает свои нерешённые проблемы руками азербайджанцев, резко поумневшие грузины наблюдают со стороны, а персы и русские только в изумлении головами качают. Соблюдая вынужденный нейтралитет, поскольку держатся за обветшалое «международное право» и классическую дипломатию. Считая неприличным напомнить когда-то великому народу его главные исторические просчёты. Когда усилиями всего нескольких персонажей Великая Армения превратилась в полное ничто. Кысмет ...
  12. Yamans
    Yamans
    -1
    Сегодня, 10:54
    Армении стоит выйти из Одкб мёртвая организация, союзники продают оружие твоему врагу и поздравляют его.
  13. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    0
    Сегодня, 11:14
    А кого волнуют интересы Армении? Армянам самим на них плевать. Они как xoxлы, вылупили глаза на мираж еССовского "сада" и отключили мозги.
  14. Юрась_Беларусь Ранг пользователя
    Юрась_Беларусь
    +1
    Сегодня, 11:14
    Госпожа Захарова! Надо говорить НЕ ЧТО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ интересам Армении, а ЧТО КОНКРЕТНО ПОТЕРЯЕТ Армения из-за Пашиняна. Интересами можно жонглировать, а пустым брюхом нет.
  15. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    0
    Сегодня, 11:17
    Почему бы представительнице МИД России не поговорить об интересах России!
  16. antiaircrafter Ранг пользователя
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 11:36
    Представитель МИД РФ: Выход из ОДКБ не относится к национальным интересам Армении

    Самим армянам виднее что относится к их национальным интересам.
    Какое дело МИД РФ до армянских интересов? Сами разберутся.

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