





Стоят насмерть, не давая ни малейшего шанса врагу прорвать госграницу. Раз за разом отбивают накаты врага и сжигают его бронетехнику. Подвиг, достойный подвига наших дедов и прадедов совершают пограничники

Давно ставшие главными террористическими структурами киевского режима Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки Минобороны (ГУР) долго и тщательно готовили масштабные операции по прорыву российской границы и вторжению подготовленных боевиков, усиленных идейными националистами, в Белгородскую и Курские области России. Целью диверсий, начатых в преддверии президентских выборов в РФ, должен был стать захват населенных пунктов, дестабилизация обстановки в приграничных регионах и, конечно, максимальный пиар «успехов» украинских формирований в медийном пространстве.Как выясняется сейчас, российское военное командование, погранслужба и другие силовые структуры предвосхитили коварные планы врага. На границе заранее были созданы укрепленные линии, произведено минирование подходов к рубежам, позиции насыщены войсками и спецназом. В результате в ходе трехдневных войсковых операций отряды противника, серьезно усиленные бронетехникой, в том числе западной, добились только одного — огромных потерь в живой силе и технике, на нехватку которой все чаще жалуются боевики ВСУ на передовой.Встречали украинскихи диверсантов поистине тепло и с размахом. В то время как киевская пропаганда сочиняет постановочные ролики о якобы вхождении диверсантов в населенные пункты на территории РФ, наши бойцы демонстрируют кадры объективного контроля, показывающие, чем на самом деле закончились все попытки укронацистов прорваться на территорию России.Тематический телеграм-канал «Старший пограннаряда», созданный для помощи пограничникам и военнослужащим, принимающим участие в СВО, опубликовал кадры уничтоженной в приграничье с Белгородской областью немецкой машины разминирования и эвакуации Wisent-2. Помимо крайне редко встречающейся и дефицитной спецтехники на видео показаны и украинские боевики, часть из которых ранены, другие «задвухсочены».В свой последний путь укронацисты отправились в районе ставшей за последние несколько дней одной из самых горячих точек российско-украинской границы вблизи с селом Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области. Прорыв российских рубежей врагом был остановлен пограничниками Хунзахского погранотряда ФСБ России. Под постоянным артиллерийским и минометным огнем наши бойцы жестко держали оборону, осуществляли эвакуацию раненых, подвозили БК и воду.— справедливо отмечает стойкость наших пограничников телеграм-канал «Старший пограннаряда».Сейчас враг зализывает раны, подсчитывает немалые потери, в киевской верхушке настоящая истерика по поводу полного провала планов проведения грандиозных акций. Наверняка украинские террористы готовят новые провокации, ведь на фронте дела у ВСУ все хуже, похвастаться перед западными кураторами нечем. Полезут снова — получат тот же результат, в этом можно не сомневаться.