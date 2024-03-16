Показаны кадры уничтоженной в приграничье с Белгородской областью машины разминирования Wisent-2 ВСУ

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Показаны кадры уничтоженной в приграничье с Белгородской областью машины разминирования Wisent-2 ВСУ

Давно ставшие главными террористическими структурами киевского режима Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки Минобороны (ГУР) долго и тщательно готовили масштабные операции по прорыву российской границы и вторжению подготовленных боевиков, усиленных идейными националистами, в Белгородскую и Курские области России. Целью диверсий, начатых в преддверии президентских выборов в РФ, должен был стать захват населенных пунктов, дестабилизация обстановки в приграничных регионах и, конечно, максимальный пиар «успехов» украинских формирований в медийном пространстве.

Как выясняется сейчас, российское военное командование, погранслужба и другие силовые структуры предвосхитили коварные планы врага. На границе заранее были созданы укрепленные линии, произведено минирование подходов к рубежам, позиции насыщены войсками и спецназом. В результате в ходе трехдневных войсковых операций отряды противника, серьезно усиленные бронетехникой, в том числе западной, добились только одного — огромных потерь в живой силе и технике, на нехватку которой все чаще жалуются боевики ВСУ на передовой.



Встречали украинскихи диверсантов поистине тепло и с размахом. В то время как киевская пропаганда сочиняет постановочные ролики о якобы вхождении диверсантов в населенные пункты на территории РФ, наши бойцы демонстрируют кадры объективного контроля, показывающие, чем на самом деле закончились все попытки укронацистов прорваться на территорию России.

Тематический телеграм-канал «Старший пограннаряда», созданный для помощи пограничникам и военнослужащим, принимающим участие в СВО, опубликовал кадры уничтоженной в приграничье с Белгородской областью немецкой машины разминирования и эвакуации Wisent-2. Помимо крайне редко встречающейся и дефицитной спецтехники на видео показаны и украинские боевики, часть из которых ранены, другие «задвухсочены».





В свой последний путь укронацисты отправились в районе ставшей за последние несколько дней одной из самых горячих точек российско-украинской границы вблизи с селом Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области. Прорыв российских рубежей врагом был остановлен пограничниками Хунзахского погранотряда ФСБ России. Под постоянным артиллерийским и минометным огнем наши бойцы жестко держали оборону, осуществляли эвакуацию раненых, подвозили БК и воду.

Стоят насмерть, не давая ни малейшего шанса врагу прорвать госграницу. Раз за разом отбивают накаты врага и сжигают его бронетехнику. Подвиг, достойный подвига наших дедов и прадедов совершают пограничники

— справедливо отмечает стойкость наших пограничников телеграм-канал «Старший пограннаряда».

Сейчас враг зализывает раны, подсчитывает немалые потери, в киевской верхушке настоящая истерика по поводу полного провала планов проведения грандиозных акций. Наверняка украинские террористы готовят новые провокации, ведь на фронте дела у ВСУ все хуже, похвастаться перед западными кураторами нечем. Полезут снова — получат тот же результат, в этом можно не сомневаться.

  • https://nara.getarchive.net/media/a-royal-danish-army-wisent-2
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17 комментариев
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  1. invisible_man Ранг пользователя
    invisible_man
    -6
    Сегодня, 10:41
    Неплохо бы рассказать, сколько НПЗ пострадали от атак беспилотников и как растут цены на бензин. Соответственно, всё это отразится на ценниках в магазинах.
    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +5
      Сегодня, 11:00
      Цитата: invisible_man
      Неплохо бы рассказать,

      Расскажите, удивите...
      Как тут не вспомнить Задорного... наглосаксы и их последышы, ну до чего тупые!
      1. invisible_man Ранг пользователя
        invisible_man
        -8
        Сегодня, 11:04
        Я должен этим заниматься? Или СМИ с самыми честными и правдивыми новостями?
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          +4
          Сегодня, 11:11
          Цитата: invisible_man
          Я должен этим заниматься?

          Молодой человек, если вы не занимаетесь, то не указывайте другим, кто этим заниматься - как им лучше это делать.
          Там парни наши погибают, и гражданские тоже... а вас волнует, что на пару рублей бензин поднялся?
          1. invisible_man Ранг пользователя
            invisible_man
            -5
            Сегодня, 11:12
            Дедуля, но ведь этим бензином и дизтопливом заправляют не только гражданский транспорт. Не доходит?
            1. Enceladus Ранг пользователя
              Enceladus
              0
              Сегодня, 11:14
              Вы что работали в МТО и прайс знаете? soldier
              1. hhurik Ранг пользователя
                hhurik
                0
                Сегодня, 11:23
                Он только в желудях понимает.
    2. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +1
      Сегодня, 11:04
      Фигня, в Твери бензин АИ-95 подешевел.
    3. ГГВ Ранг пользователя
      ГГВ
      0
      Сегодня, 11:17
      Не знаю сколько НПЗ взорвали,но по бензину скажу. В сентябре А-92 52.5 руб был, сегодня в Тульской обл.(Ефремов) 50руб., южнее 51руб., это по Газпрому. И вообще открываете Яндекс-навигатор,тыкаете пальцем на любую заправку и высвечивается цена за бензин на этой заправке.
    4. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 11:34
      Неплохо бы рассказать, сколько НПЗ пострадали от атак беспилотников и как растут цены на бензин. Соответственно, всё это отразится на ценниках в магазинах.
      Как бы не расскажут чтобы это не отражалось на ценниках в магазинах. А вот Вы могли бы рассказать написав отдельную заметку для ВО. request
  2. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 10:43
    Похоже в течении всего времени выборов президента в России будановские террористы будут осуществлять свои вылазки...как на границе так и внутри страны.Видео конечно жесть.
    Две дамочки провокаторы (полагаю тоже будановские)уже залили зеленкой урны с голосами наших избирателей...прямо нарушив право избирателей на голосование.
    1. alex-defensor Ранг пользователя
      alex-defensor
      +1
      Сегодня, 10:53
      Цитата: Леха с Андроида.
      Две дамочки провокаторы (полагаю тоже будановские)уже залили зеленкой урны с голосами наших избирателей...прямо нарушив право избирателей на голосование.

      Непонятно, что именно таким образом пытаются показать наши враги? Что им наплевать на демократию и право голоса? Или что гадить будут любым возможным способом? Тут все интерпретации не в их пользу. Так что основной и фундаментальный вопрос "ЗАЧЕМ" повис в воздухе. Вспоминается знаменитое определение Лаврова - Д.Б.
      1. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        +1
        Сегодня, 11:05
        Создать картинку для своего (западного) обывателя, что выборы в России не легитимны, что народ против, что все подтасовано - а значит войны против России ВВП - это благородное дело.
        1. alex-defensor Ранг пользователя
          alex-defensor
          +1
          Сегодня, 11:10
          Цитата: blackGRAIL
          Создать картинку для своего (западного) обывателя, что выборы в России не легитимны, что народ против, что все подтасовано - а значит войны против России ВВП - это благородное дело.

          Это противоречит логике. Если бы народ России действительно был против, не нужно было бы заливать урну зеленкой, народ либо массово не пришел бы на выборы, либо массово проголосовал за протестного кандидата, либо большая часть голосующих - испортило бы бюллетени. Зачем испорченные или отражающие голос за протестного кандидата бюллетени заливать зеленкой? Что бы никто не смог узнать, что они испорчены или в них проголосовали "не за того кандидата"?

          Правда тут может быть и иная схема по сокрытию неугодного голосования, но описывать я её не буду...
  3. a.s.zzz888 Ранг пользователя
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 10:44
    Стоят насмерть, не давая ни малейшего шанса врагу прорвать госграницу. Раз за разом отбивают накаты врага и сжигают его бронетехнику. Подвиг, достойный подвига наших дедов и прадедов совершают пограничники

    — справедливо отмечает стойкость наших пограничников телеграм-канал «Старший пограннаряда».
    Можно не сомневаться в стойкости бойцов-пограничников! Узнали укронацисты с кем имеют дело!!!
  4. Scientist_ Ранг пользователя
    Scientist_
    +2
    Сегодня, 10:55
    Послать сотни солдат на убой лишь ради того, чтобы испортить праздник одному человеку...
    1. Vitaly.17 Ранг пользователя
      Vitaly.17
      +1
      Сегодня, 11:09
      Цитата: Scientist_
      Послать сотни солдат на убой лишь ради того, чтобы испортить праздник

      Дело не празднике, а в том, что за сотню погибших ВСУшников кто-то в Киеве получил пару сотен тысяч $. Вот если бы им удалось добраться до мирных жителей Белгорода, то наверняка сумма вознаграждения была бы в десятки раз больше. Террористы они и в Африке террористы, им повод для нападения искать не нужно, все зависит от $

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