The New York Times: Иран и США в январе провели секретные переговоры по ситуации в регионе

Наличие каналов связи, даже если они непрямые, безусловно, может быть полезным для снижения вероятности просчетов и недоразумений

Американская газета The New York Times пишет о секретных переговорах, которые ещё в январе провели представители Ирана и США в Омане.По данным издания, переговоры были посвящены растущей угрозе, которую представляют для судоходства в Красном море хуситы в Йемене, а также нападениям на американские базы поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке и Сирии.Секретные непрямые переговоры прошли 10 января в Маскате, столице Омана, при этом официальные лица Омана обменивались сообщениями между делегациями иранцев и американцев, сидящими в разных комнатах. Делегации возглавляли Али Багери Кани, заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по ядерным вопросам, и Бретт Макгерк, координатор президента Байдена по Ближнему Востоку.Американские официальные лица заявили, что Иран обратился с просьбой о встрече в январе, и оманцы настоятельно рекомендовали Штатам согласиться, сообщает The New York Times.С самого начала войны в секторе Газа Соединенные Штаты и Иран заверяли друг друга, что ни одна из сторон не стремится к прямой конфронтации, и эта позиция выражалась в сообщениях, которые они передавали через посредников.Но в Омане, по словам американских и иранских чиновников, каждая сторона имела четкую "просьбу" к другой.Вашингтон хотел, чтобы Иран обуздал своих протеже, остановив атаки хуситов на корабли в Красном море и нападения на американские базы в Ираке и Сирии. Тегеран, в свою очередь, хотел, чтобы администрация Байдена добилась прекращения огня в секторе Газа.Однако, по данным издания, никакого соглашения достигнуто не было, и через несколько часов после того, как Макгерк покинул встречу с иранцами, в ночь на 12 января США нанесли удары по многочисленным объектам хуситов в Йемене. А в начале февраля американцы нанесли удары по связанным с Ираном группировкам в Ираке и Сирии в отместку за убийство трех американских военнослужащих.По словам высокопоставленного американского чиновника, на которого ссылается издание, США участвовали в переговорах, чтобы показать, что даже несмотря на рост напряженности, Вашингтон по-прежнему открыт для продолжения дипломатии с Ираном и что, если диалог не принесет результатов, они применят силу.— отметил директор Международной кризисной группы по Ирану Али Ваез, добавив, что пока напряженность между двумя сторонами остается значительной.