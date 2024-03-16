Российские войска, заняв новые территории южнее Бердычей, подходят к Семёновке
Поступает информация о том, что в результате успешных огневых действий по позициям противника наши пехотинцы заняли новые рубежи на линии Бердычи-Орловка, что к западу от ранее освобождённой Авдеевки.
Противник подтверждает продвижение российской армии южнее Бердычей – в направлении села Семёновка, которое на данном участке фронта остаётся под контролем ВСУ. К настоящему моменту Вооружённые силы России продвинулись на обширном участке, взяв под контроль территории южнее Бердычей, включая большую часть лесопосадки, выходящей на упомянутую Семёновку. Ширина фронта продвижения – не менее 3 км, глубина – около 900 м. То есть, площадь освобождённых территорий - около 3 кв.км.
В самих Бердычах российские войска взяли под контроль новые территории вдоль улицы Садовая на глубину до 350-400 м.
Таким образом, к настоящему моменту времени линия фронта проходит фактически по восточной окраине Семёновки. Этот посёлок состоит из одной улицы, которая на севере выходят в Бердычи, на юге – в Орловку. А за Семёновкой плотность расположения населённых пунктов значительно падает – идут обширные поля вплоть до реки Волчья, где главком ВСУ Сырский строит новую линию обороны.
Напомним, что на днях Зеленский заявил о том, что «ВСУ удалось остановить российское наступление к западу от Авдеевки». Эти слова вызвали немалую степень критики со стороны украинские военных, особенно тех, кто находится на той самой линии Бердычи-Семёновка-Орловка.
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