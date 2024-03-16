«Попытка пресечена»: неизвестные БПЛА атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области

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«Попытка пресечена»: неизвестные БПЛА атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области

Неизвестные БПЛА атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области. Попытка удара по Новокуйбышевскому НПЗ была пресечена, а на Сызранском заводе загорелась установка по переработке нефтепродуктов.

Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Сегодня утром совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ

- говорится в сообщении пресс-службы региональных властей.

Азаров заявил, что в обоих случаях люди не пострадали.

Нападение на нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевске закончилось неудачей для злоумышленников.

Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет

- сообщил глава региона.

В связи с происшествиями, руководство региона создало оперативный штаб. Сотрудники областного МЧС, силовых ведомств и атакованных предприятий ликвидируют последствия инцидентов. А правоохранителям и военным поставили задачу в приоритетном порядке усилить меры безопасности для охраны важных объектов Самарской области.

Поставлена задача приоритетное внимание уделить охране объектов на территории региона

- заявил Азаров.

Вероятнее всего, атаки на промышленные предприятия Поволжья производились с территории Украины, но достоверная и точная информация о месте запуска БПЛА пока не сообщается. Это значит, что присутствие на российской территории тех, кто готовил или осуществлял атаки, тоже нельзя исключать.
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    9 комментариев
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    1. Комментарий был удален.
    2. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 11:25
      Где фронт, а где Самара. Если уж пошла такая пьянка - враг атакует НПЗ и хранилища, то даже в Сибири надо ставить ПВО, а не расслаблять булки под лозунгом " мы далеко, нас не касается".
    3. Shamil88 Ранг пользователя
      Shamil88
      +5
      Сегодня, 11:25
      Как это пересечена? Уже есть видео попадания и как горит НПЗ, зачем так откровенно врать хоть. Это 21 век, у всех есть телефон с камерой, скрыть провалы чтобы защитить некомпетентность руководства любимое занятие охранителей
    4. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      0
      Сегодня, 11:25
      Доколе мы будем терпеть удары по нашей гражданской инфраструктуре с человеческими жертвами?!!! Выносить надо на окраине все электростанции, мосты через Днепр , порты и нпз! Сколько гарант еще будет осторожничать???!
    5. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +2
      Сегодня, 11:30
      Цитата: Pharmacist
      даже в Сибири надо ставить ПВО,

      Этого недостаточно.
      Усилить надо работу по антитеррору и ужесточить наказание за эти деяния вплоть до расстрела .
      По всей стране активизировались ждуны и скрытые ячейки наших врагов...слишком засорена наша страна этими элементами.
    6. GRIGORIY76 Ранг пользователя
      GRIGORIY76
      +1
      Сегодня, 11:30
      ВО, очередное дно пробито. Как это пресечена в телеге уже видео есть как горит в Сызрани НПЗ!!! Правильный заголовок: «Попытка почти пресечена»: неизвестные БПЛА атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области, в один попали
      1. Heda Ранг пользователя
        Heda
        0
        Сегодня, 11:34
        неизвестные БПЛА атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области, в один попали

        Да вроде как пишут что в оба попали. Второй просто не значительные повреждения получил.
      2. Комментарий был удален.
    7. Ильнур Ранг пользователя
      Ильнур
      0
      Сегодня, 11:32
      присутствие на российской территории тех, кто готовил или осуществлял атаки, тоже нельзя исключать.

      Вот это, возможно, самый достоверный сценарии. Уже показывали в новостях, как в Подмосковье ФСБ скрутила одного такого "россиянина", который запускал БПЛА над военными объектами...
    8. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 11:36
      Новокуйбышевский НПЗ отстояли - молодцы.Довольно интересная у него продукция.Мощность Сызранского НПЗ 8,5 млн переработки нефти в год.И у него есть тоже интересная продукция.Надо разобраться куда попали и какой ущерб.Оба завода под Роснефтью.
    9. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      0
      Сегодня, 11:37
      Неизвестные БПЛА...
      С Марса наверное залетели. Или из реликтовых озёр Антарктиды.

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