«Попытка пресечена»: неизвестные БПЛА атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области
Неизвестные БПЛА атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области. Попытка удара по Новокуйбышевскому НПЗ была пресечена, а на Сызранском заводе загорелась установка по переработке нефтепродуктов.
Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
- говорится в сообщении пресс-службы региональных властей.
Азаров заявил, что в обоих случаях люди не пострадали.
Нападение на нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевске закончилось неудачей для злоумышленников.
- сообщил глава региона.
В связи с происшествиями, руководство региона создало оперативный штаб. Сотрудники областного МЧС, силовых ведомств и атакованных предприятий ликвидируют последствия инцидентов. А правоохранителям и военным поставили задачу в приоритетном порядке усилить меры безопасности для охраны важных объектов Самарской области.
- заявил Азаров.
Вероятнее всего, атаки на промышленные предприятия Поволжья производились с территории Украины, но достоверная и точная информация о месте запуска БПЛА пока не сообщается. Это значит, что присутствие на российской территории тех, кто готовил или осуществлял атаки, тоже нельзя исключать.
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