«Попытка пресечена»: неизвестные БПЛА атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области

Неизвестные БПЛА атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области. Попытка удара по Новокуйбышевскому НПЗ была пресечена, а на Сызранском заводе загорелась установка по переработке нефтепродуктов.Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.- говорится в сообщении пресс-службы региональных властей.Азаров заявил, что в обоих случаях люди не пострадали.Нападение на нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевске закончилось неудачей для злоумышленников.- сообщил глава региона.В связи с происшествиями, руководство региона создало оперативный штаб. Сотрудники областного МЧС, силовых ведомств и атакованных предприятий ликвидируют последствия инцидентов. А правоохранителям и военным поставили задачу в приоритетном порядке усилить меры безопасности для охраны важных объектов Самарской области.- заявил Азаров.Вероятнее всего, атаки на промышленные предприятия Поволжья производились с территории Украины, но достоверная и точная информация о месте запуска БПЛА пока не сообщается. Это значит, что присутствие на российской территории тех, кто готовил или осуществлял атаки, тоже нельзя исключать.

Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет

Сегодня утром совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ

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