В результате пожара на флагманском авианосце ВМС Великобритании пострадали десять моряков
В результате пожара, произошедшего на флагманском военном корабле ВМС Британии HMS Queen Elizabeth ("Королева Елизавета") десять моряков обратились за медицинской помощью. Охватившее авианосец пламя уничтожило около 100 коек.
Военный корабль стоимостью около трех миллиардов фунтов стерлингов (более 3,8 миллиарда долларов) загорелся во время стоянки в Гленмаллане, на берегу шотландского озера Лох-Лонг. В результате инцидента удалось избежать гибели военнослужащих и взрыва боеприпасов.
Однако впоследствии выяснилось, что десять моряков обратились за медицинской помощью после того, как пламя охватило жилые помещения экипажа корабля. По предварительным данным, пожар начался в блоке кондиционирования воздуха авианосца.
Как сообщает британское издание The Sun, приказ очистить нижние палубы корабля поступил после того, как вспыхнул пожар, и экипаж собрался в ангаре. При этом в публикации отмечается, что многие свободные от вахты моряки были в состоянии алкогольного опьянения по случаю вечера пятницы. Пожар был потушен при помощи автоматических систем.
Авианосец Queen Elizabeth прибыл в шотландский док, где будут проведены необходимые ремонтные работы. Предполагается, что на время ремонта корабль будет заменен родственным авианосцем, военным кораблем HMS Prince of Wales ("Принц Уэльский").
Череда инцидентов, связанных с кораблями некогда могущественного британского флота, привела к тому, что Лондон не сможет в полной мере поддержать своих союзников в противостоянии йеменским хуситам в Красном море.
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