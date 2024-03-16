В результате пожара на флагманском авианосце ВМС Великобритании пострадали десять моряков

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В результате пожара на флагманском авианосце ВМС Великобритании пострадали десять моряков

В результате пожара, произошедшего на флагманском военном корабле ВМС Британии HMS Queen Elizabeth ("Королева Елизавета") десять моряков обратились за медицинской помощью. Охватившее авианосец пламя уничтожило около 100 коек.

Военный корабль стоимостью около трех миллиардов фунтов стерлингов (более 3,8 миллиарда долларов) загорелся во время стоянки в Гленмаллане, на берегу шотландского озера Лох-Лонг. В результате инцидента удалось избежать гибели военнослужащих и взрыва боеприпасов.



Однако впоследствии выяснилось, что десять моряков обратились за медицинской помощью после того, как пламя охватило жилые помещения экипажа корабля. По предварительным данным, пожар начался в блоке кондиционирования воздуха авианосца.

Как сообщает британское издание The Sun, приказ очистить нижние палубы корабля поступил после того, как вспыхнул пожар, и экипаж собрался в ангаре. При этом в публикации отмечается, что многие свободные от вахты моряки были в состоянии алкогольного опьянения по случаю вечера пятницы. Пожар был потушен при помощи автоматических систем.

Авианосец Queen Elizabeth прибыл в шотландский док, где будут проведены необходимые ремонтные работы. Предполагается, что на время ремонта корабль будет заменен родственным авианосцем, военным кораблем HMS Prince of Wales ("Принц Уэльский").

Череда инцидентов, связанных с кораблями некогда могущественного британского флота, привела к тому, что Лондон не сможет в полной мере поддержать своих союзников в противостоянии йеменским хуситам в Красном море.
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31 комментарий
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  1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
    Андрей Николаевич
    +5
    Сегодня, 12:08
    Бровки видимо,подпалили..Бывает..)
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +5
      Сегодня, 12:50
      В результате пожара, произошедшего на флагманском военном корабле ВМС Британии HMS Queen Elizabeth ("Королева Елизавета") десять моряков обратились за медицинской помощью.

      Первыми, кто выразил Англии сожаления и сочувствие, были йеменские хуситы. crying
      1. AVA77 Ранг пользователя
        AVA77
        +2
        Сегодня, 13:20
        no Так-то, лучше соболезнование по утрате королевы.
        1. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          +1
          Сегодня, 13:36
          Цитата: AVA77
          no Так-то, лучше соболезнование по утрате королевы.

          Это "соболезнование", от хуситов, только следующей ракетой bully
          1. Shurik70 Ранг пользователя
            Shurik70
            +3
            Сегодня, 13:40
            Пожар на корабле, конечно, событие не рядовое, но случается.
            Но, что огорчает (корабль-то английский), корабль не утоп.
            И, что радует (морячки не виноваты, что у них такое правительство), даже никто не погиб.
            Так что всё, что тут можно сказать:
      2. Ратник с пулеметом Ранг пользователя
        Ратник с пулеметом
        0
        Сегодня, 14:08
        Нефартовый какой-то корабль,хотя то что бк не рванул жаль,закончились бы мучения этого авиакорыта...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    -2
    Сегодня, 12:09
    «Многие свободные от вахты моряки были в состоянии алкогольного опьянения по случаю вечера пятницы» —

    — Обычное дело для военного корабля ...
    1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
      Сабуров_Александр53
      +3
      Сегодня, 12:21
      Вы не скажите такое про нашего многострадального "Кузю". Ведь ему вскоре предстоит доказывать, что не горит и не тонет, как плавучий док, в котором он стоял.
    2. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      0
      Сегодня, 12:30
      Лох Лонг на русский переводится как Длинный Лох. Неудивительно, что длинный авианосец сгорел на этой стоянке. laughing
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +1
        Сегодня, 12:59
        Цитата: Бородач
        Лох Лонг на русский переводится как Длинный Лох. Неудивительно, что длинный авианосец сгорел на этой стоянке. laughing

        О, понятно, это оказывается на корабле был съезд пьяных лохов laughing
    3. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +3
      Сегодня, 12:53
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Многие свободные от вахты моряки были в состоянии алкогольного опьянения по случаю вечера пятницы» —

      — Обычное дело для военного корабля ...

      Военный корабль очень удивлён переводом на него стрЕлок belay
    4. Арка Ранг пользователя
      Арка
      +3
      Сегодня, 13:51
      Для английского корабля. Традиции-с. Плеть отменили но ром и содомия остались.
  3. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    +2
    Сегодня, 12:09
    Охватившее авианосец пламя уничтожило около 100 коек.
    recourse Мама не учила, не курить в постели после литры выпитой?
  4. Carlos Sala Ранг пользователя
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 12:10
    Похоже, английские пираты теперь работают только с большими грудами металлолома.
  5. bambr731 Ранг пользователя
    bambr731
    0
    Сегодня, 12:16
    Военный корабль стоимостью около трех миллиардов фунтов стерлингов (более 3,8 миллиарда долларов) загорелся во время стоянки в Гленмаллане, на берегу шотландского озера Лох-Лонг.

    Карма!!! Нечего лезть со своей "демократией" во все дыры
    1. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      +2
      Сегодня, 12:34
      Цитата: bambr731
      Карма!!! Нечего лезть со своей "демократией" во все дыры

      Может и карма конечно, но мне кажется, что и специальный умысел был повредить слегка кораблик, чтобы его не отправлять в опасные места.
      1. bambr731 Ранг пользователя
        bambr731
        0
        Сегодня, 12:39
        Может и карма конечно, но мне кажется, что и специальный умысел был повредить слегка кораблик, чтобы его не отправлять в опасные места.

        Согласен. Скорее всего так и было. Нужна была официальная отмазка
  6. HAM Ранг пользователя
    HAM
    +1
    Сегодня, 12:24
    А как пугали,как пугали!! А "пугалка" возьми,да загорись......вот до чего доводят "излишества нехорошие"@......тем более все сразу...
  7. Был Мамонт Ранг пользователя
    Был Мамонт
    0
    Сегодня, 12:27
    "Военный корабль стоимостью около трех миллиардов фунтов стерлингов (более 3,8 миллиарда долларов) загорелся во время стоянки в Гленмаллане, на берегу шотландского озера Лох-Лонг."
    Великая морская держава! Даже на озёрах авианосцы держит! Или, все же , не на озере? wink
    1. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      +1
      Сегодня, 12:34
      все же , не на озере?
      Все же не на озере-гэльское Loch обозначает любой крупный водоем, включая залив или эстуарию.
      1. Был Мамонт Ранг пользователя
        Был Мамонт
        0
        Сегодня, 12:43
        "Все же не на озере-гэльское Loch обозначает любой крупный водоем, включая залив или эстуарию."
        Шутка-с. Посмотрел на карте сначала. Залив узкий.
        А, то сначала подумал, что охранять Лох-Несское чудище подогнали авианосец. Все ж национальное достояние.
        Дисциплинка, однако у них!!! Ракет не надо. Просто алкоголя "подогнать". Диверсия и не подкопаться. wink
    2. abrakadabre Ранг пользователя
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 14:38
      Там и следующее предложение прекрасно:
      В результате инцидента удалось избежать гибели военнослужащих и взрыва боеприпасов.
      То есть, в результате пожара удалось избежать гибели и взрывов. Не в результате срабатывания автоматики или действий команды... Автор прямо филолог с большой буквы.
  8. Dim114 Ранг пользователя
    Dim114
    +1
    Сегодня, 12:32
    Вот же хитрые з адницы! Пусть другие с хуситами воюют, а у нас тут, видите ли пожар...
  9. ALCA056000 Ранг пользователя
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 12:32
    Ээээ .... "правь британия морями" - нет ? laughing
  10. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    0
    Сегодня, 13:08
    В результате пожара, произошедшего на флагманском военном корабле ВМС Британии HMS Queen Elizabeth ("Королева Елизавета") десять моряков обратились за медицинской помощью.

    Невезучие пароплавы под имением "Катька".
  11. ТермиНахТер Ранг пользователя
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 13:15
    Особую пикантность ситуации придает то обстоятельство, что в это время проводилась выгрузка боезапаса, перед постановкой в док. Если бы пламя перекинулось на б/к, было бы вообще замечательно. Впрочем, корабль и так, года на четыре уходит в ремонт. А за это время, многое может измениться.
    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 14:08
      Николай hi Посмотрел видосик к статье в Sun.Два варианта.А матросики повеселились в пьяном угаре.Б.Англичане построили класную " зажигалку".Пожар распростронялся не по коридорам, а под подволоком в воздуховодах.Сгорело только ко то что могло гореть - в кубриках тряпки,матрасы.Это.что за такая вентустановка,которая при возгорании продолжает дуть? lol А борьба с пожаром 5 часов - это песня ,весь "мостик" вывести на корму и расстрелять,т.е выдать премию всем в литрах- капитану погорельцу - адмирала флота его величества и произвести в лорды. bully
  12. Strannik96 Ранг пользователя
    Strannik96
    0
    Сегодня, 13:49
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    «Многие свободные от вахты моряки были в состоянии алкогольного опьянения по случаю вечера пятницы» —

    — Обычное дело для военного корабля ...

    Самим хоть раз приходилось быть на море?
  13. guest Ранг пользователя
    guest
    +1
    Сегодня, 13:51
    В результате пожара на флагманском авианосце ВМС Великобритании пострадали десять моряков

    Жаль, что только 10 пострадало, а ещё больше жаль, что никто из них не сдох.
  14. mr.Man Ранг пользователя
    mr.Man
    0
    Сегодня, 14:03
    свободные от вахты моряки были в состоянии алкогольного опьянения по случаю вечера пятницы
    и готовили барбекю...
    Авиатопливо для розжига слишком эффективным оказался)
  15. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 14:25
    А меня интересует только один вопрос:
    «Превратится ли флагман в баржу, если ракеты снесут эти надстройки на палубе?»

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