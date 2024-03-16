Американский генерал: Российские бомбардировщики летают вблизи наших границ, и Китай может взять с них пример

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Американский генерал: Российские бомбардировщики летают вблизи наших границ, и Китай может взять с них пример

На прошлой неделе пара российских стратегических бомбардировщиков пролетела вблизи воздушного пространства США и Канады, а затем повернула назад, не дойдя до зоны опознавания ПВО, сообщил глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования Вооружённых сил США (NORTHCOM) генерал ВВС Грегори М. Гийо.

NORAD регулярно обнаруживает российские самолеты в воздушном пространстве на сотни миль от береговой линии, говорят в ведомстве. Однако Гийо уточнил, что последний инцидент отличался тем, что бомбардировщики Ту-95 приближались с северо-востока, а не со стороны Аляски, где происходит большинство подобных инцидентов.



Гийо сказал, что NORAD следило за бомбардировщиками на протяжении всего их полета, обмениваясь данными с с Европейским командованием США и NORTHCOM.

По словам генерала, примеру российских самолётов вскоре последуют и китайские. Выступая перед сенатским комитетом по вооруженным силам, Гийо предположил, что военные самолёты Китая могут начать летать вблизи американского воздушного пространства уже в этом году.

То, что я видел, — это готовность и желание китайцев действовать там в Арктике близ Аляски

— заявил Гийо.

Генерал отметил, что и Россия, и Китай "продолжают представлять серьезную угрозу для территории США".

Россия сохраняет крупнейшие в мире запасы стратегического и нестратегического ядерного оружия, а также значительные возможности для нанесения ударов по Северной Америке с помощью высокоточных вооружений воздушного и морского базирования

— сказал Гийо.

Тот факт, что американские самолёты и дроны постоянно летают у российских границ, генерал, конечно же, во внимание не принимает.
  • Википедия/Sergey Krivchikov
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17 комментариев
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  1. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 12:22
    Американский генерал: Российские бомбардировщики летают вблизи наших границ, и Китай может взять с них пример
    Даже и не думай, вмажем и вышибем США из Европы. angry
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +1
      Сегодня, 13:26
      Цитата: Mavrikiy
      Американский генерал: Российские бомбардировщики летают вблизи наших границ, и Китай может взять с них пример
      Даже и не думай, вмажем и вышибем США из Европы. angry

      Американские генералы давно уже не думают что говорят. Обнаглели малеха.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:24
    «Российские бомбардировщики летают вблизи наших границ, и Китай может взять с них пример» —

    Должен взять с них пример ...
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      -1
      Сегодня, 12:27
      а чем угрожает ТУ 95 штатам ? это не воевода и не сармат. он на сопровождении. "демонстрация флага" не более.
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        0
        Сегодня, 12:57
        Демонстрация возможностей.
      2. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        +1
        Сегодня, 13:41
        Цитата: Аэродромный
        а чем угрожает ТУ 95 штатам ?

        Не понимать очевидного,однако what
    2. Ратник с пулеметом Ранг пользователя
      Ратник с пулеметом
      +1
      Сегодня, 12:33
      Пример взят с самих матрасов,причём так в лёгкую,сами эти мерзоты летают заглядывая в каждое окно,но другим никак не можно,борзота планетарная....
    3. ВПК-65 Ранг пользователя
      ВПК-65
      0
      Сегодня, 14:25
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Должен взять с них пример ...
      Вообще-то он давно уже все ВЗЯЛ:
      Китай заключил с Кубой конфиденциальное соглашение о размещении на острове базы электронного слежения. База, расположенная в 100 милях от Флориды, позволит китайской разведке наблюдать за электронной коммуникацией на юго-востоке США, где расположено много военных баз, а также отслеживать передвижение американских кораблей.
  3. HAM Ранг пользователя
    HAM
    0
    Сегодня, 12:29
    А кто обещал,что будет легко?
    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      0
      Сегодня, 12:30
      Оказывается это игра, в которую можно играть вдвоём...и даже втроём laughing
  4. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    0
    Сегодня, 12:30
    Правильно делают, что летают, почаще бы... Эта игра в одни ворота, начатая в 90-ые годы, как-то изрядно достала. Их базы у наших границ, их стратегические бомбардировщики над нашими рубежами, войска НАТО вдоль всех наших западных пределов, их беспилотники и ракеты давно уже бьющие по русским людям, теперь ещё и по нашим городам, а мы, видите ли агрессоры... Впрочем, всё это риторика, так сказать, болтовня. А вот если серьёзно, то, конечно, США должны почаще ощущать, что Россия - это не их западные подпевалы, верящие в свою избранность, основанную на зверствах и преступлениях, грабеже и насилии, отречения от основ собственной культуры и истории. Одним словом - Россия это страна, которая, уверен, отправит либерализм вместе с его разносчиками в топку истории.

    Иными словами, Россия может и имеет право не просто защищать себя, как это было уже неоднократно, но и устанавливать свои правила для всей Европы и США с Канадой. Ведь моральное право мы на это имеем, уже давно заслужили. Главное, не допускать ошибок прошлого, и не отстраивать нашим врагам инфраструктуру, не возводить заводы не отправлять специалистов, не ставить недругов выше себя - сами, пусть всё делают сами. А стратегические бомбардировщики - это символ не только нашей мощи, но и законного права вернуть всё утраченное, отмыть всё поруганное.
  5. Fangaro Ранг пользователя
    Fangaro
    0
    Сегодня, 12:32
    Американский генерал: Российские бомбардировщики летают вблизи наших границ, и Китай может взять с них пример

    Рядом с хижиной генерала холят люди. А вдруг людей станет ходить больше? Закрыть к чертям собачьим шастанье всяких пешеходов! От дум генеральских отвлекают.
  6. bambr731 Ранг пользователя
    bambr731
    0
    Сегодня, 12:49
    Американский генерал: Российские бомбардировщики летают вблизи наших границ, и Китай может взять с них пример

    Ещё бы маневры вместе с Китаем на Кубе провести
  7. Был Мамонт Ранг пользователя
    Был Мамонт
    +2
    Сегодня, 13:05
    Физика. Третий закон Ньютона. wink
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +2
      Сегодня, 13:29
      Цитата: Был Мамонт
      Физика. Третий закон Ньютона. wink

      Четвертый закон Ньютона: тело, зажатое в угол - не сопротивляется. winked
      1. Был Мамонт Ранг пользователя
        Был Мамонт
        +1
        Сегодня, 13:58
        Цитата: Ясная
        Четвертый закон Ньютона: тело, зажатое в угол - не сопротивляется.

        wink
  8. Арка Ранг пользователя
    Арка
    0
    Сегодня, 14:39
    Будем надеяться, что не только Китай, но и другие страны, особенно ближайшие, возьмут пример для доведения хехемона до истерики. Да пребывать им в готовности 1 по 24/7.

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