Американский генерал: Российские бомбардировщики летают вблизи наших границ, и Китай может взять с них пример
На прошлой неделе пара российских стратегических бомбардировщиков пролетела вблизи воздушного пространства США и Канады, а затем повернула назад, не дойдя до зоны опознавания ПВО, сообщил глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования Вооружённых сил США (NORTHCOM) генерал ВВС Грегори М. Гийо.
NORAD регулярно обнаруживает российские самолеты в воздушном пространстве на сотни миль от береговой линии, говорят в ведомстве. Однако Гийо уточнил, что последний инцидент отличался тем, что бомбардировщики Ту-95 приближались с северо-востока, а не со стороны Аляски, где происходит большинство подобных инцидентов.
Гийо сказал, что NORAD следило за бомбардировщиками на протяжении всего их полета, обмениваясь данными с с Европейским командованием США и NORTHCOM.
По словам генерала, примеру российских самолётов вскоре последуют и китайские. Выступая перед сенатским комитетом по вооруженным силам, Гийо предположил, что военные самолёты Китая могут начать летать вблизи американского воздушного пространства уже в этом году.
— заявил Гийо.
Генерал отметил, что и Россия, и Китай "продолжают представлять серьезную угрозу для территории США".
— сказал Гийо.
Тот факт, что американские самолёты и дроны постоянно летают у российских границ, генерал, конечно же, во внимание не принимает.
- Википедия/Sergey Krivchikov
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