Южнокорейская компания разрабатывает новую зенитную ракету класса «корабль-воздух» для ВМС страны
Администрация программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) заключила контракт с южнокорейским производителем аэрокосмической продукции LIG Nex1 на разработку новой зенитной ракеты KSM-2 в рамках проекта «Ракета класса Корабль-воздух-II» для ВМС республики. В соответствующем заявлении DAPA, опубликованном вчера, сообщается, что работы по созданию новейшей ракеты будут вестись до 2030 года, их общая стоимость составляет 248 миллионов долларов.
Ракета класса «корабль-воздух-II» — это новый тип зенитной управляемой ракеты (ЗУР), предназначенный для установки на корейский эсминец следующего поколения (KDDX), сообщает онлайн-издание военной тематики Naval News. Поскольку Республика Корея строит собственный эсминец, отличающийся большим количеством локализованного оборудования и систем вооружения, DAPA признало необходимость разработки управляемого оружия на KDDX с использованием отечественных технологий. Новые ЗУР усилят защиту кораблей от воздушных угроз, таких как северокорейские самолеты и крылатые ракеты.
Ракеты KSM-2 должны заменить ЗУР класса «земля-воздух» американского производства SM-2, которые в настоящее время состоят на вооружении ВМС РК. Новейший боеприпас разрабатывается с использованием передовых инновационных технологий в области точного наведения и поиска. Их боевое назначение и концепция будут аналогичны существующей SM-2.
— сообщил онлайн-изданию глава проектной группы по управляемому оружию в Администрации программы оборонных закупок Ли Дон Сок
В дополнение к ракете класса «корабль-воздух» эсминцы KDDX также будут оснащены системой перехвата баллистических ракет, которая включает в себя адаптацию и разработку военно-морской версии южнокорейской системы ПВО/ПРО L-SAM. Таким образом, KDDX будет оснащен новыми корейскими версиями ЗУР средней и большой дальности, способными перехватывать баллистические ракеты.
В конце декабря 2023 года южнокорейская компания HD Hyundai Heavy Industries (HHI) объявила о завершении базового проектирования корейского эсминца следующего поколения KDDX. Контракт на базовое проектирование KDDX был заключен с HHI Администрацией программы оборонных закупок Южной Кореи в 2020 году. По данным HD HHI, боевые и технические возможности KDDX сопоставимы с самым передовым эсминцем ВМС РК KDX-III Batch-II, оснащенным боевой системой Aegis, спущенном на воду в 2022 году. Новейший эсминец станет первым боевым кораблем полностью построенным с использованием отечественных технологий, отмечает Naval News.
- DAPA; Викимедиа
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