Южнокорейская компания разрабатывает новую зенитную ракету класса «корабль-воздух» для ВМС страны

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Южнокорейская компания разрабатывает новую зенитную ракету класса «корабль-воздух» для ВМС страны

Администрация программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) заключила контракт с южнокорейским производителем аэрокосмической продукции LIG Nex1 на разработку новой зенитной ракеты KSM-2 в рамках проекта «Ракета класса Корабль-воздух-II» для ВМС республики. В соответствующем заявлении DAPA, опубликованном вчера, сообщается, что работы по созданию новейшей ракеты будут вестись до 2030 года, их общая стоимость составляет 248 миллионов долларов.

Ракета класса «корабль-воздух-II» — это новый тип зенитной управляемой ракеты (ЗУР), предназначенный для установки на корейский эсминец следующего поколения (KDDX), сообщает онлайн-издание военной тематики Naval News. Поскольку Республика Корея строит собственный эсминец, отличающийся большим количеством локализованного оборудования и систем вооружения, DAPA признало необходимость разработки управляемого оружия на KDDX с использованием отечественных технологий. Новые ЗУР усилят защиту кораблей от воздушных угроз, таких как северокорейские самолеты и крылатые ракеты.



Ракеты KSM-2 должны заменить ЗУР класса «земля-воздух» американского производства SM-2, которые в настоящее время состоят на вооружении ВМС РК. Новейший боеприпас разрабатывается с использованием передовых инновационных технологий в области точного наведения и поиска. Их боевое назначение и концепция будут аналогичны существующей SM-2.

В рамках этого проекта военные приобретут передовые ракеты класса «корабль-воздух» с расширенными возможностями реагирования на воздушные угрозы Северной Кореи, а также внесут вклад в повышение способности отечественной оборонной промышленности самостоятельно проводить исследования и разработки высокоточного оружия

— сообщил онлайн-изданию глава проектной группы по управляемому оружию в Администрации программы оборонных закупок Ли Дон Сок

В дополнение к ракете класса «корабль-воздух» эсминцы KDDX также будут оснащены системой перехвата баллистических ракет, которая включает в себя адаптацию и разработку военно-морской версии южнокорейской системы ПВО/ПРО L-SAM. Таким образом, KDDX будет оснащен новыми корейскими версиями ЗУР средней и большой дальности, способными перехватывать баллистические ракеты.

В конце декабря 2023 года южнокорейская компания HD Hyundai Heavy Industries (HHI) объявила о завершении базового проектирования корейского эсминца следующего поколения KDDX. Контракт на базовое проектирование KDDX был заключен с HHI Администрацией программы оборонных закупок Южной Кореи в 2020 году. По данным HD HHI, боевые и технические возможности KDDX сопоставимы с самым передовым эсминцем ВМС РК KDX-III Batch-II, оснащенным боевой системой Aegis, спущенном на воду в 2022 году. Новейший эсминец станет первым боевым кораблем полностью построенным с использованием отечественных технологий, отмечает Naval News.

  • DAPA; Викимедиа
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2 комментария
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  1. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    0
    Сегодня, 12:13
    Наш эсминец " Лидер" так и не родился.
  2. Удав КАА Ранг пользователя
    Удав КАА
    0
    Сегодня, 14:34
    А у нового ЭМ -- обратный скос форштевня! И это уже стало трендом. Сначала амы с их Зумвалтом. Французы тоже пошли по пути "разрезания" волны утюгом, видимо чтобы меньше качало. Будет ли это способствовать приращению скорости и увеличению дальности плавания... Будем посмотреть. Хотя сейчас уже никто особо не гонится за ходом 30 уз. Обычно ограничиваются 26-28 узлами.

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