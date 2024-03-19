«Ползучая исламизация» продолжается: почему никабы, хиджабы, ваххабитские бороды и прочая атрибутика радикального ислама стали нормой в России

Почему в России не запретят никабы?

«неотъемлемая часть гарантированного Конституцией права российских граждан на свободу вероисповедания.»

«Никабы, паранджа, особый вид бороды и другие внешние радикально-религиозные атрибуты где-то и для кого-то являются традиционными ценностями так же, как и многоженство, побиение камнями, отрезание головы/снятие скальпа неверным или вера в существование джинов. Однако это является привнесенным и чуждым на нашей земле и в нашем правовом пространстве светского государства, поскольку противоречит нашим сложившимся за века культурно-историческим традициям. Хотя мы прекрасно понимаем и допускаем факт того, что эти ценности вполне могут существовать, но в рамках своего отдельного культурно-исторического пространства и в границах соответствующего суверенного государства.»

Проблема исламизма и ваххабизма

«Весь мир делится на Дар-аль-Ислам («страна ислама», государство, где правят по шариату) и Дар-аль-Харб («страна неверных», немусульманские государства). Дараль-Ислам находится в состоянии бескомпромиссной борьбы с Дар-аль-Харб. Религиозной обязанностью мусульман является непрерывное расширение исламской территории за счёт территории «неверных (кафиров).»

Примечания:

*В. А. Авксентьев, Б. В. Аксюмов, В. А. Васильченко. Конфликт вокруг хиджабов: религия или политика? // Наука Юга России (Вестник Южного научного центра). – 2016.– Том 12, № 1.– С. 65-74.

**Василенко, В. Исламский экстремизм в Северо-Кавказском регионе/ В. Василенко, В. Малышев // Россия и мусульманский мир – 2013. – №7. – С. 42-62.

***Там же.