«Ползучая исламизация» продолжается: почему никабы, хиджабы, ваххабитские бороды и прочая атрибутика радикального ислама стали нормой в России
Женщины в хиджабах и никабах в крупных городах России в последнее время уже стали обыденностью, ибо история, как известно, никого не учит. Забылись времена, когда террористический акт на Дубровке («Норд-Ост») в Москве унёс жизни 130 человек (по неофициальным данным – 174), уже мало кто помнит о женщинах-смертницах в никабах, на талии которых были пояса «шахидов».
Долгое время в России ношение никабов являлось явным признаком принадлежности к радикальному исламу и поводу позвонить в полицию. Ещё несколько лет назад можно было увидеть в общественных местах предупреждающие листовки о террористической угрозе, которая может исходить от людей, скрывающих лицо. Теперь же, напротив, человеку больше угрожает опасность, если он сделать замечание такой вот «шахидке» в никабе, ибо его могут привлечь за «разжигание межнациональной розни».
В Москве, например, в магазине «Детский мир» в Северном административном округе (САО) на кассе сидит женщина в никабе, и никого это не смущает. Не были нормой в России раньше и хиджабы и ваххабитские бороды у мужчин, сейчас же подобную атрибутику можно увидеть всё чаще. Никаких запретов на ношение никаба или хиджаба в России нет, а ваххабитские бороды вообще становятся всё более модными (особенно в некоторых регионах Кавказа).
Однако если кто-то считает, что демонстрация подобной атрибутики – это норма, то он ошибается, поскольку ношение никаба и хиджаба запрещено не только во многих странах Европы, но и в традиционно мусульманских государствах. Кроме того, исторически мусульмане России никогда не носили бороды без усов на салафитский манер. Демонстрация атрибутики радикального ислама в очередной раз демонстрирует, что процесс ползучей исламизации России набирает обороты.
Почему в России не запретят никабы?
Политологи и журналисты частенько поднимают вопрос исламизации Европы, который действительно стоит там достаточно остро, однако при этом умалчивают один немаловажный факт – во многих странах никабы запрещены.
В 2010 году в Италии запретили носить одежду, «надеваемую по религиозным соображениям», которая бы скрывала лицо и мешала идентификации человека. Впоследствии примеру Италии последовали другие европейские страны: Бельгия, Франция, Нидерланды, Австрия и Германия. С августа 2018 года в Дании вступил в силу закон, запрещающий ношение головных уборов, скрывающих лицо. В Европе никаб ассоциируется с радикальными исламистами и их девиантным поведением.
Более того, никаб запрещён не только в некоторых европейских странах, но и в странах с преимущественно мусульманским населением – Египте, Тунисе, Марокко. Даже университеты Сирии запрещают закрывать лицо вуалью.
Что касается хиджаба, то показателен тот факт, что в Турции, Таджикистане, Азербайджане и ряде других стран с преобладанием мусульманского населения ношение хиджабов либо запрещено либо не считается обязательным. Летом 2015 г. после длительных и острых дебатов, проходивших на уровне правительства, ношение хиджаба было запрещено в школах Киргизстана. Причём опасения властей вызывает не столько хиджаб сам по себе, сколько рост политического влияния радикального ислама.
Исламистские группировки посредством продвижения и отстаивания своих религиозных символов добиваются не реализации прав человека или свободы на религиозное самовыражение, а политического и культурного влияния в той социокультурной среде, в которой они не составляют большинства*.
В России же никаких запретов на никабы и хиджабы, как уже было сказано, нет. Наоборот, подобные шаги в последние пару лет даже стали поощряться российскими властями. Так, в прошлом году депутаты Ингушетии решили законодательно разрешить мусульманкам носить хиджаб в образовательных учреждениях, отмечая, что это
При этом хиджаб никогда не являлся традиционной одеждой мусульман России, он всегда являлся частью арабской традиции. Никогда в России татарки, башкирки и т. д. не носили никабов и хиджабов. Председатель Национального антикоррупционного комитета, член совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов справедливо отмечает, что данные традиции чужды России.
Возникает вопрос – почему в России, где органы госбезопасности имеют большое влияние, так до сих пор не запретили ношение никаба в рамках борьбы с терроризмом? Ведь во многих странах никаб связывают именно с терроризмом и исламизмом. Почему не запрещены маски, балаклавы и одежда, полностью скрывающая лицо в общественных местах?
Очевидно, что решение о снисходительном отношении к радикальному исламу и атрибутике радикального ислама было принято в высоких кабинетах Москвы, поэтому ФСБ закрывает на это глаза. Пока что не видно, что кто-то из высокопоставленных чиновников собирается препятствовать ползучей исламизации России, наоборот, своей миграционной политикой чиновники способствуют ей.
Проблема исламизма и ваххабизма
Ещё одной проблемой является ваххабизм, который в России становится всё более популярным.
Не секрет, что некоторые республики РФ с преимущественно мусульманским населением лишь формально находятся в правовом поле России, а на самом деле живут по законам шариата. Это относится, в частности, к Чечне и Дагестану. То, что порой нормы шариата нарушают нормы и принципы российского права, никого не волнует, ибо Москва закрывает на это глаза.
История с Никитой Журавелем, которого избили в СИЗО и осудили на 3,5 года колонии за то, что он сжёг даже не Коран, а пересказ тафсира «Свет священного Корана» (Разъяснения и толкования), между прочим, внесённый Министерством юстиции РФ в список экстремистских материалов под номерами 1070 и 5075, служит тому явным подтверждением.
В некоторых республиках РФ популярны радикальные течения ислама. По мнению многих экспертов и авторов, ваххабизм – это одна из угроз для современной России. В 2013 г. ваххабитские общины созданы во всех субъектах РФ, за исключением Чукотского АО. Ваххабитские эмиссары-миссионеры прибывают на Северный Кавказ, прежде всего в Дагестан и Карачаево-Черкесию, из Пакистана, Иордании и Саудовской Аравии и занимаются там вербовкой сторонников.
Ваххабизм – одно из наименований течения в исламе, оформившегося в XVIII в. Однако оно употребляется в основном противниками этого течения, сами ваххабиты, как правило, именуют себя салафитами. Крупнейшим материальным и идейным внешним «спонсором» распространения ваххабизма в РФ является Саудовская Аравия, а также некоторые другие государства Ближнего Востока. Одной из целей распространения ваххабизма является расширение сферы политического влияния ряда исламских государств, в первую очередь Саудовской Аравии**.
Разница между радикальными салафитами или ваххабитами и так называемыми «реформаторами» в том, что радикалы основной своей целью считают создание исламского государства или халифата с помощью джихада, вооружённой борьбы против «неверных», а «реформаторы» считают, что тех же целей можно достигнуть мирными средствами – строительством мечетей, работой с населением, распространением листовок и литературы, критикой государственного строя и т. д.
Отличительной чертой ваххабитов или салафитов является длинная окладистая борода и тщательно выбритые усы.
Широкое распространение ваххабизма в северокавказских республиках, по мнению ряда исследователей, тесно коррелирует со спецификой властных структур в регионе. Данный тип власти можно было бы назвать дотационным авторитаризмом. При этом местные элиты стараются поддерживать политические и экономические связи с исламскими и арабскими странами.
Число приверженцев ваххабизма в России постоянно растёт, и некоторые специалисты даже высказывают мнение, что рост влияния ваххабитского движения в России – процесс необратимый. Главными очагами ваххабизма являются Дагестан и Карачаево-Черкесия.
Москва этому особо не противодействует, так что можно только гадать, к каким последствиям это в итоге приведёт.
Автор уже не раз писал о том, что угроза исламизации России – это реальная угроза, причём достаточно приближенная по времени. Заигрывание с исламистами и поблажки для тех, кто совершает противозаконные деяния, способствуют тому, что от власти начинают требовать всё новых и новых уступок.
Не стоит забывать, что в исламе существует чёткая политическая установка:
Это не означает полного геноцида «неверных», достаточно утвердить повсеместно исламскую власть и шариат. Борьба за веру – это «джихад» в смысле «сражение». Но сражение не обязательно ведётся военными средствами. Это может быть экономическая война, подкуп чиновников, демографическая экспансия***.
В качестве новейшей формы джихада Хью Фитцджеральд рассматривает переселение мусульман в Европу. Когда в результате реконкисты (освободительной войны против мусульман в Европе) халифат (исламское государство) был ликвидирован, исламские старейшины постановили, что мусульмане не могут жить под властью «неверных», и в 1492 г. мусульмане покинули Испанию. В последние же 30-40 лет мы наблюдаем обратный процесс: мусульмане переселяются в Европу, открыто заявляя, что через 1-2 поколения Европа станет мусульманской.
Эта проблема касается в одинаковой степени и Российской Федерации. Пока что исламизация России набирает обороты при полном бездействии властей и силовиков.
Примечания:
*В. А. Авксентьев, Б. В. Аксюмов, В. А. Васильченко. Конфликт вокруг хиджабов: религия или политика? // Наука Юга России (Вестник Южного научного центра). – 2016.– Том 12, № 1.– С. 65-74.
**Василенко, В. Исламский экстремизм в Северо-Кавказском регионе/ В. Василенко, В. Малышев // Россия и мусульманский мир – 2013. – №7. – С. 42-62.
***Там же.
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