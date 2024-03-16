ВС РФ нанесли ракетный удар по предприятию ВПК Украины в Сумской области

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ВС РФ нанесли ракетный удар по предприятию ВПК Украины в Сумской области

Минувшей ночью российская армия нанесла удар по территории промышленного предприятия "Авиакон" в Сумской области, мощности которого были переориентированы на производство барражирующих боеприпасов, ударных дронов, а также запчастей и компонентов для военной техники.

В результате ракетного удара были поражены производственные цеха, складские помещения, а также располагавшееся на предприятии специализированное оборудование, что привело к полной остановке деятельности завода, игравшего ключевую роль в производстве беспилотных систем и модулей для авиатехники.



Отмечается, что в последнее время все чаще целями ударов становятся украинские промышленные объекты, связанные с военно-промышленным комплексом. При этом эффективность ударов напрямую зависит от организации огневого поражения.

Также сообщается, что ракетным ударом был поражен пункт размещения украинского ГУР в городе Конотоп Сумской области. Этот объект украинское ведомство совместно с военными советниками из стран НАТО использовало для концентрации сил для атак по приграничной российской территории в районе села Теткино в Курской области.

Кроме того, ударом полуторатонной авиабомбы было уничтожено около 300 боевиков украинского формирования "Кракен*" (*террористическая организация, запрещенная в РФ), также участвовавших в атаках на приграничные районы Белгородской и Курской областей.
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    9 комментариев
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    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +2
      Сегодня, 12:55
      Удачи нашей армии- продолжайте долбить бандеровцев без жалости!
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +10
        Сегодня, 12:57
        Как бы не жестоко звучало, но удары надо наносить днём, когда там кипит работа. Заводы должны превращаться в труху. Укрорейх должен лишаться специалистов, способных это вооружение делать
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 13:09
          Это не жестопо.А необходимо.Я еще пару лет назад писал про уничтожение,точнее необходимости ударов по диспетчерским пунктам,сетевым предприятиях энергетики на вна.Специалистов туда надо готовить долго,
        2. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +2
          Сегодня, 13:11
          Выпускайте Кракена. laughing Отправляйте его к Бандере. am
          Разбомбленный завод по производству дронов - это конечно хорошо. Но турбинные залы электростанций на Украине нужно уничтожить для остановки любого производства нацистского ВПК.
        3. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          0
          Сегодня, 14:10
          Вполне возможно, что там круглосуточно кипит работа. А ночью бьют скорее всего потому, что ночью легче скрытно перемещаться для нанесения ударов.
    2. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      0
      Сегодня, 13:08
      Слава нашим пацанам, оружию и силе! Слава России!

      Запад считает, что цель оправдывает средства, не по Украине, но по Западу - это илософия примениам полностью. Всякий, кто хоть слово сказал против России, должен стать трупом, вот о чём прошу высшие силы.
    3. Пастухов
      Пастухов
      -1
      Сегодня, 13:09
      Центр Киева раздолбать И Львов Все остальное болтовня
    4. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 13:35
      Минувшей ночью российская армия нанесла удар по территории промышленного предприятия "Авиакон" в Сумской области

      Сумская область граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями Российской Федерации. В этом соседстве для земель Российской Федерации есть опасности, связанные с концентрацией украинских войск в приграничье. От города Сумы до границы с Россией всего 34 км.
      Так не пора ли Сумы взять в свои руки. Там всего лишь 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского (не знаю кто этот мужик), 117-я отдельная бригада территориальной обороны и .91-й отдельный полк оперативного обеспечения. Забыл - 27-я реактивная артиллерийская бригада им. кошевого атамана Петра Калнишевского (тоже не знаю мужика кашевара )
    5. avianic Ранг пользователя
      avianic
      0
      Сегодня, 13:37
      Давно было пора уничтожить АВИАКОН.

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