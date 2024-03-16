ВС РФ нанесли ракетный удар по предприятию ВПК Украины в Сумской области
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Минувшей ночью российская армия нанесла удар по территории промышленного предприятия "Авиакон" в Сумской области, мощности которого были переориентированы на производство барражирующих боеприпасов, ударных дронов, а также запчастей и компонентов для военной техники.
В результате ракетного удара были поражены производственные цеха, складские помещения, а также располагавшееся на предприятии специализированное оборудование, что привело к полной остановке деятельности завода, игравшего ключевую роль в производстве беспилотных систем и модулей для авиатехники.
Отмечается, что в последнее время все чаще целями ударов становятся украинские промышленные объекты, связанные с военно-промышленным комплексом. При этом эффективность ударов напрямую зависит от организации огневого поражения.
Также сообщается, что ракетным ударом был поражен пункт размещения украинского ГУР в городе Конотоп Сумской области. Этот объект украинское ведомство совместно с военными советниками из стран НАТО использовало для концентрации сил для атак по приграничной российской территории в районе села Теткино в Курской области.
Кроме того, ударом полуторатонной авиабомбы было уничтожено около 300 боевиков украинского формирования "Кракен*" (*террористическая организация, запрещенная в РФ), также участвовавших в атаках на приграничные районы Белгородской и Курской областей.
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